Masz 30 dni na powieszenie tabliczki na ogrodzeniu. W tym roku gminy nie czekają – wystarczy zdjęcie i 250 zł mandatu
Wybudowałeś dom i czekasz z elewacją? Kupiłeś nieruchomość i planujesz tabliczkę „na kiedyś”? To najczęstszy powód, dla którego właściciele dostają mandaty – nie ignorancja przepisów, lecz odłożenie na później czegoś, co można zrobić dziś za 35 zł. W 2026 roku gminy zsynchronizowały patrole z elektroniczną ewidencją adresów i przestały dawać ostrzeżenia. Kontroler lub straż przyjeżdża, robi zdjęcie, sprawdza datę nadania numeru w systemie i wypisuje grzywnę.
30 dni i ani dnia dłużej – termin, który nie negocjuje z elewacją
Obowiązek jest zapisany w art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151). Właściciel nieruchomości zabudowanej ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego na umieszczenie tabliczki w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu. Termin jest bezwzględny i nie ma żadnych kodeksowych wyjątków dla właścicieli w trakcie remontu, budowy czy przeprowadzki.
W praktyce właśnie ta sytuacja – dom bez skończonej elewacji – jest najczęstszym źródłem mandatów. Czytelniczka Rzeczpospolitej opisała identyczny przypadek: buduje z mężem dom, mieszkają w nim od roku, czekają z tabliczką, bo „dopiero w tym roku będziemy kłaść elewację”. Straż gminna zapowiedziała mandat. Prawnik Rp.pl odpowiedział 27 kwietnia 2026 roku krótko: „Niestety – tak. Brak odpowiedniego oznaczenia porządkowego budynku stanowi wykroczenie i sprawca podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”.
Rozwiązanie jest banalnie proste: na ogrodzeniu. Nowelizacja z 2023 roku zniosła wymóg, żeby ogrodzenie było jedyną opcją dla domów stojących głęboko na działce. Teraz możesz wybrać ogrodzenie jako miejsce montażu niezależnie od lokalizacji budynku. Elewacja w trakcie remontu? Tabliczka na furtce. Gotowe. 30 zł, 15 minut, koniec tematu.
Dlaczego kontrole się nasiliły akurat w 2026 roku
Gminy od lat miały podstawę prawną do karania za brak tabliczki – brakowało im narzędzia do sprawnego typowania adresów do kontroli. W 2026 roku ta luka zniknęła. Elektroniczne systemy ewidencji miejscowości, ulic i adresów (prowadzone przez gminy zgodnie z art. 47a Prawa geodezyjnego) są teraz zsynchronizowane z harmonogramem patroli straży miejskiej i gminnej.
Mechanizm wygląda tak: każde nadanie numeru porządkowego jest rejestrowane w systemie wraz z dokładną datą wysłania zawiadomienia do właściciela. Po upływie 30 dni adres automatycznie trafia na listę kontrolną. Patrol przejeżdża ulicą, funkcjonariusz zatrzymuje się przy budynku bez tabliczki, robi zdjęcie, sprawdza datę w systemie i wystawia mandat. Cała operacja – kilka minut. Jeden patrol może obsłużyć całe osiedle nowych domów w jeden dzień.
Jak wskazuje Portal Samorządowy, kontrole nie są przypadkowe – mają charakter zapowiadany lub akcyjny i w wielu przypadkach kończą się pouczeniem, ale przy braku reakcji właściciela możliwe jest nałożenie grzywny sięgającej 250 zł. W dużych miastach akcje są częstsze i bardziej systematyczne, w małych gminach – rzadsze, ale system gwarantuje, że każdy adres zostanie w końcu sprawdzony.
Powód jest też fiskalny. Budżety gmin są pod presją – wzrost kosztów oświaty, transportu, energii. Masowe kontrole oznakowania posesji to szybki, łatwy i bezdyskusyjny dochód. Jeden patrol wystawiający kilkanaście mandatów dziennie na nowym osiedlu generuje kilka tysięcy złotych wpływów.
147 opóźnionych karetek – twarda liczba za tabliczką za 35 zł
Mandat to najmniej ważny argument za montażem tabliczki. Ważniejszy jest ten: ze statystyk Państwowego Ratownictwa Medycznego z 2024 roku wynika, że 147 zgłoszeń wiązało się z trudnościami ze zlokalizowaniem miejsca wezwania. W 19 przypadkach opóźnienie przekroczyło 10 minut. Przy zawale serca każda minuta to ok. 10 proc. szansy na przeżycie bez trwałych uszkodzeń mózgu. Przy udarze – każde 6 minut opóźnienia w podaniu tPA to strata miliona komórek nerwowych. Te 19 przypadków to nie statystyczna abstrakcja.
GPS i nawigacje nie rozwiązują problemu – szczególnie na nowych osiedlach. W Google Maps i Apple Maps „pinezka” adresu bywa przesunięta o kilkaset metrów od rzeczywistego domu, bo mapy aktualizują się wolniej niż powstają nowe budynki. Ratownik wie, w który rejon jedzie – ale znalezienie konkretnego domu na ślepej uliczce nowego osiedla o 3 w nocy, bez widocznego numeru, to realne minuty opóźnienia. Służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie – mówili policjanci cytowani przez portal naTemat.
Ubezpieczyciel, który czeka na Twój błąd – przypadek z Mazowsza
W 2024 roku do domu rodziny spod Warszawy doszło do włamania. Straty sięgały 35 tys. zł. W ogólnych warunkach polisy umieszczono zapis o obowiązku przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Natomiast w czasie oględzin zauważono, że na budynku brakuje wymaganej tabliczki z numerem. Ubezpieczyciel obniżył odszkodowanie, powołując się na naruszenie obowiązków ustawowych wynikających z Prawa geodezyjnego.
Mechanizm jest standardowy dla OWU większości polis: ubezpieczyciel ma prawo obniżyć lub odmówić wypłaty, jeśli udowodni, że właściciel nie przestrzegał przepisów prawa związanych z utrzymaniem nieruchomości. Brak tabliczki porządkowej to naruszenie ustawy – dosłownie. Firmy ubezpieczeniowe często stosują klauzulę o obowiązku przestrzegania przepisów prawa powszechnego. Scenariusze, w których brak numeru może być użyty jako argument przez ubezpieczyciela: pożar z opóźnieniem straży pożarnej, zalanie z opóźnieniem ekipy, każde zdarzenie, gdzie czas reakcji służb miał znaczenie dla skali szkody.
Koszt tabliczki: 30-80 zł. Koszt obniżonego odszkodowania: tysiące złotych.
Spór o oświetlenie: przepis zniknął, ale niektóre straże o tym nie wiedzą
Tu jest punkt, gdzie wiele osób – i część funkcjonariuszy – działa na podstawie nieaktualnej wiedzy. Stan prawny po nowelizacji z 2023 roku jest jednoznaczny. Tabliczki z numerem domu nie trzeba podświetlać. Przepis, który przewidywał karę za niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki, zniknął z Kodeksu wykroczeń w 2023 r. Potwierdziła to Rzeczpospolita w orzeczniczym komentarzu z 27 kwietnia 2026 roku: obowiązek oświetlenia przestał obowiązywać.
Ustawa z 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 803) uchyliła art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego, który nakładał obowiązek oświetlenia tabliczki. Jednocześnie art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń, który karał za brak oświetlenia, stracił materialnoprawną podstawę – nie ma przepisu nakładającego obowiązek, więc nie ma czego karać.
W praktyce jednak: oświetlona tabliczka chroni Cię przed jakimikolwiek wątpliwościami co do widoczności numeru po zmroku – i przede wszystkim pozwala służbom ratunkowym znaleźć Twój dom zimą o 17:00, gdy jest już ciemno. Tabliczka solarna z LED kosztuje 80-150 zł, ładuje się w ciągu dnia i świeci 6-8 godzin. To nie jest wydatek – to inwestycja.
Czego gmina wymaga poza samym numerem – sprawdź uchwałę rady przed zakupem tabliczki
Minimalny wymóg ustawowy to sam numer porządkowy. Ale art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego daje radom gmin prawo do rozszerzenia wymagań w drodze uchwały – o nazwę ulicy, dzielnicy, osiedla, miejscowości. I wiele gmin z tego prawa korzysta.
Przykłady: Gdańsk wprowadził obowiązek umieszczania nazwy dzielnicy oprócz numeru i nazwy ulicy. Sopot wymaga białego tła i niebieskich cyfr. Warszawa zaleca niebieskie tło i białe litery w określonym kroju czcionki – to zalecenie Miejskiego Systemu Informacji (MSI), nie nakaz prawny, ale tabliczka MSI jest bezpłatnie dostępna przez ratusz i warto z niej skorzystać dla spójności oznakowania. Rybnik stosuje emaliowane tabliczki z logo heraldycznym. Mniejsze gminy zazwyczaj nie mają dodatkowych wymagań.
Jeśli zamontowałeś tabliczkę z samym numerem, a Twoja gmina wymaga też nazwy ulicy – masz tabliczkę niezgodną z przepisami lokalnymi i nadal możesz dostać mandat. Dlatego zanim kupisz tabliczkę, wejdź na BIP swojej gminy i sprawdź, czy rada przyjęła uchwałę o dodatkowych wymaganiach. Szukaj w dziale „uchwały rady gminy/miasta” lub zadzwoń bezpośrednio do wydziału geodezji w urzędzie.
Gdzie zamontować, żeby straż nie miała do czego się przyczepić
Przepis mówi: ściana frontowa budynku lub ogrodzenie, w widocznym miejscu. Praktyczny test: stań na ulicy i sprawdź, czy widzisz numer z odległości kilkunastu metrów. Cyfry i litery powinny być na tyle duże, aby były widoczne z ulicy – przyjmuje się, że wysokość cyfr nie powinna być mniejsza niż 8-10 cm. Należy zadbać o kontrast kolorystyczny – białe znaki na ciemnym tle lub odwrotnie to rozwiązania najczęściej akceptowane.
Jeśli dom stoi głęboko na działce – tabliczka na elewacji jest niewystarczająca. Numer musi być widoczny z drogi publicznej. Montaż na ogrodzeniu, bramie lub furtce wjazdowej jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym czytelność z ulicy. Tabliczka schowana za żywopłotem lub osłonięta dekoracją roślinną nie spełnia wymogu widoczności – to też podstawa do mandatu.
Stara, zardzewiała tabliczka z odpadającą farbą jest traktowana na równi z brakiem oznakowania. Przepis mówi nie tylko o umieszczeniu, ale o utrzymaniu w należytym stanie. Sprawdzaj czytelność numeru raz na kilka lat – jeśli cyfry są nieczytelne, wymień tabliczkę.
Co to oznacza dla Ciebie? Lista rzeczy do zrobienia dziś
1. Sprawdź, czy masz zawiadomienie z gminy o nadaniu numeru. Jeśli tak – sprawdź datę. Jeśli minęło 30 dni, jesteś już w strefie ryzyka mandatu. Nie czekaj na koniec remontu ani na elewację – montuj tabliczkę na ogrodzeniu lub furtce teraz.
2. Nie masz numeru porządkowego? Złóż wniosek w gminie o jego nadanie – przez internet lub w urzędzie. Co ważne: nie musisz być właścicielem budynku ani jego władającym. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a nawet planowanego do wybudowania. Nie potrzebujesz pozwolenia na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3. Sprawdź uchwałę rady gminy przed zakupem tabliczki. BIP gminy, dział uchwał, szukaj hasła „tabliczka” lub „numer porządkowy”. Jeśli rada uchwalila dodatkowe wymagania co do treści lub wyglądu – tabliczka z samym numerem nie wystarczy.
4. Zamontuj tabliczkę w miejscu widocznym z drogi. Test: czy osoba jadąca samochodem 40 km/h odczyta numer bez zatrzymywania się? Jeśli nie – zły montaż. Dom dalej od ulicy = tabliczka na ogrodzeniu przy bramie.
5. Rozważ tabliczkę solarną z LED. Obowiązek oświetlenia formalnie nie istnieje od 2023 roku – ale oświetlony numer to szybsza karetka zimową nocą i brak jakichkolwiek sporów z patrolem. 80-150 zł, zero kosztów eksploatacji, instalacja bez elektryka.
6. Sprawdź stan tabliczki, jeśli masz ją od kilku lat. Prawa i obowiązki dotyczą też utrzymania w stanie czytelnym. Stara tabliczka z niewidocznymi cyframi to wykroczenie tak samo jak brak tabliczki. 30 sekund weryfikacji raz w roku – wyjdź przed dom i sprawdź, czy widzisz numer.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.