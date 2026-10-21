Masz 40 czy 60 lat i myślisz, że nie wezwą Cię do wojska? WCR może wezwać niemal każdego – również kobiety i młodszych seniorów
Masz 40, 50 albo 59 lat i od dawna nie miałeś kontaktu z wojskiem? To nie oznacza, że nie możesz otrzymać powołania na ćwiczenia. Przepisy obejmują także kobiety, a osoby ze stopniem podoficerskim lub oficerskim pozostają w pasywnej rezerwie dłużej niż szeregowi. Całkowicie zwolnieni są tylko starsi seniorzy, dzieci i osoby z kategorią D i E. Nie każdy list z Wojskowego Centrum Rekrutacji oznacza jednak wyjazd do jednostki. Wezwanie do urzędu, karta powołania na ćwiczenia i karta mobilizacyjna mają różne znaczenie, a pomylenie ich może prowadzić do niepotrzebnych obaw albo przeoczenia obowiązku stawienia się.
Ćwiczenia w 2026 roku. Limit wynosi do 200 tysięcy osób
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 grudnia 2025 roku ustaliło na 2026 rok limit do 200 tysięcy osób mogących odbywać ćwiczenia wojskowe. To górna granica przewidziana w przepisach, a nie informacja, że dokładnie tyle osób już otrzymało karty powołania lub że wszystkie mają jednocześnie stawić się w koszarach. Nie oznacza też wezwania każdego, kto mieści się w ustawowym przedziale wieku. Dla konkretnej osoby znaczenie mają między innymi status w ewidencji wojskowej, stan zdrowia, stopień wojskowy oraz potrzeby sił zbrojnych. Roczny limit nie zastępuje indywidualnego powołania z określonym miejscem i terminem rozpoczęcia ćwiczeń.
Mam 40-60 lat. Czy mogę dostać list, jeśli nigdy nie służyłem?
Osoba w wieku 40, 50 czy 59 lat może zostać powołana na ćwiczenia, jeżeli należy do pasywnej rezerwy i spełnia pozostałe warunki. Sam brak wcześniejszej zasadniczej służby wojskowej nie stanowi ustawowego zwolnienia. Pasywną rezerwę tworzą również osoby z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, które nie mają za sobą pobytu w koszarach. Nie należy więc utożsamiać słowa „rezerwista” wyłącznie z człowiekiem, który wiele lat temu odbył obowiązkową służbę. Jednocześnie sam wiek lub posiadanie książeczki wojskowej nie przesądzają, że konkretna osoba zostanie wytypowana do najbliższego szkolenia.
Gdy dokumenty wojskowe pochodzą sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, warto sprawdzić, czy opisują aktualną sytuację. Dawna kategoria zdrowia nie zastępuje oceny nowych problemów medycznych, a WCR powinno znać okoliczności mające znaczenie dla powołania. Jeżeli pojawiła się przewlekła choroba, poważne ograniczenie sprawności lub inna istotna zmiana, należy przedstawić dokumentację i ustalić właściwy tryb ponownej oceny zdolności do służby. Samodzielne uznanie, że jest się zbyt chorym na ćwiczenia, nie zastępuje formalnego rozstrzygnięcia. Po otrzymaniu pisma najlepiej działać od razu, zamiast czekać do dnia wskazanego jako termin stawienia się.
Po sześćdziesiątce decyduje stopień. Granica 63 lat ma ważny szczegół
Przy powołaniach na ćwiczenia pasywnej rezerwy trzeba uważnie czytać granice wieku. Art. 131 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny mówi o osobach, które nie ukończyły 60 lat, a w przypadku posiadających stopień podoficerski lub oficerski — 63 lat. W praktyce 61-letni lub 62-letni podoficer czy oficer może nadal należeć do pasywnej rezerwy i zostać powołany na ćwiczenia. Osoba w tym samym wieku bez takiego stopnia nie mieści się już w zwykłej definicji pasywnej rezerwy. Nie ma zatem podstaw, aby zapowiadać powołania wszystkich seniorów albo traktować granicę 63 lat jako dotyczącą każdego obywatela.
To rozróżnienie jest szczególnie ważne dla osób, które właśnie kończą 60 albo 63 lata. Ogólny przepis o obowiązku pełnienia służby wojskowej, czyli art. 5 ust. 1, wskazuje koniec roku kalendarzowego, w którym obywatel osiąga odpowiednio 60 lub 63 lata. Natomiast przepis definiujący pasywną rezerwę posługuje się warunkiem nieukończenia odpowiedniego wieku. Tych dwóch zapisów nie należy zamieniać w jedno hasło, że każdy 60-latek może być zwyczajnie powołany na ćwiczenia rezerwy. Przy takiej sytuacji trzeba sprawdzić podstawę konkretnego pisma i status adresata, a wątpliwość dotyczącą wieku przedstawić WCR.
Kobiety również mogą zostać powołane. Kiedy działa ten obowiązek?
Płeć sama w sobie nie wyłącza z powołań na ćwiczenia. Ustawa przewiduje, że kobiety, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, podlegają obowiązkowi służby na zasadach ogólnych. Dotyczy to zarówno kobiet objętych kwalifikacją ze względu na przydatne wojsku umiejętności, jak i tych, które zgłosiły się ochotniczo. W katalogu kwalifikacji ustawa wymienia między innymi zawody medyczne, weterynaryjne, morskie i lotnicze oraz psychologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków czy tłumaczy. Przy wezwaniu do samej kwalifikacji znaczenie mają ponadto grupy i roczniki objęte odpowiednimi przepisami — lista zawodów nie oznacza automatycznego wezwania wszystkich kobiet wykonujących daną pracę.
Wezwanie kobiety do komisji lekarskiej nie jest jeszcze kartą powołania na ćwiczenia. Dopiero ustalenie zdolności, uregulowanie stosunku do służby i właściwe rozstrzygnięcia wojskowe tworzą podstawę dalszych obowiązków. Istnieją również ustawowe wyłączenia: służbie nie podlegają kobiety w ciąży i przez sześć miesięcy po porodzie, a także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu. Przy opiece nad starszym dzieckiem lub określonymi w ustawie osobami chorymi i z niepełnosprawnością obowiązują dodatkowe warunki, w tym wspólne zamieszkiwanie i brak możliwości powierzenia opieki komuś innemu. Samo posiadanie dzieci, niezależnie od ich wieku i sytuacji, nie jest zatem uniwersalnym zwolnieniem.
Trzy dokumenty z wojska. Każdy oznacza inny obowiązek
Zwykłe wezwanie do WCR może służyć na przykład wyjaśnieniu sytuacji w ewidencji lub przeprowadzeniu czynności związanych z obowiązkiem obrony. Nie jest przez to pozbawione znaczenia — trzeba przeczytać jego cel oraz termin — ale nie należy od razu utożsamiać go z rozpoczęciem ćwiczeń. Karta powołania na ćwiczenia wskazuje już konkretny termin i miejsce stawienia się do szkolenia. Z kolei przydział mobilizacyjny można nadać w czasie pokoju, aby określić stanowisko lub funkcję przewidziane dla żołnierza rezerwy na wypadek mobilizacji i wojny. Otrzymanie karty mobilizacyjnej samo w sobie nie oznacza, że mobilizację ogłoszono ani że należy tego samego dnia rozpocząć służbę.
|Dokument
|Co oznacza dla adresata
|Wezwanie do WCR
|Obowiązek wykonania wskazanej czynności lub stawienia się w sprawie opisanej w piśmie.
|Karta powołania na ćwiczenia wojskowe
|Powołanie do odbycia ćwiczeń w podanym miejscu i terminie.
|Karta mobilizacyjna
|Dokument związany z przydziałem określającym zadania i warunki stawienia się na wypadek mobilizacji lub wojny; istotny jest także rodzaj karty.
Znaczenie ma również rodzaj karty mobilizacyjnej. Dokument z czerwonym paskiem jest przeznaczony dla żołnierza pasywnej rezerwy zobowiązanego do stawienia się w razie mobilizacji i wojny. Karta z zielonym paskiem dotyczy żołnierza powoływanego za pomocą karty powołania lub obwieszczenia, a niebieski pasek wiąże się z pracowniczym przydziałem mobilizacyjnym. Tego ostatniego nie należy mylić ze skierowaniem do ćwiczeń wojskowych. Również zapis „NATYCHMIAST” na czerwonej karcie nie oznacza sześciu godzin od odebrania jej w czasie pokoju: instrukcja odnosi ten termin do powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny, z odrębnymi zasadami przy mobilizacji częściowej.
Na odwołanie od powołania jest 14 dni. Telefon do WCR nie zastępuje pisma
Od decyzji o powołaniu na ćwiczenia można co do zasady odwołać się w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie kieruje się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję — w tej sprawie trzeba postępować zgodnie z pouczeniem w otrzymanym dokumencie. Warto wskazać numer i datę decyzji, opisać zastrzeżenia oraz dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności zdrowotne, opiekuńcze czy błąd dotyczący statusu adresata. Rozmowa telefoniczna może pomóc ustalić sposób działania, ale nie jest formalnym wniesieniem odwołania. Nie należy też zakładać, że zwykłe obowiązki zawodowe lub prowadzenie firmy automatycznie spowodują uchylenie powołania.
Trzeba osobno sprawdzić, czy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Zasadą Kodeksu postępowania administracyjnego jest wstrzymanie wykonania decyzji po wniesieniu odwołania w terminie, ale istnieją wyjątki, w tym nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. W takim przypadku samo wysłanie odwołania nie oznacza zgody na niestawienie się; można wnosić o wstrzymanie wykonania decyzji i trzeba ustalić dalszy obowiązek z właściwym organem. Jeżeli nagła choroba lub inne zdarzenie uniemożliwia przyjazd, należy niezwłocznie zawiadomić WCR albo wskazaną jednostkę i udokumentować przeszkodę. Najważniejsze jest odczytanie rodzaju pisma, terminu oraz pouczenia, zanim uzna się sprawę za załatwioną.
Źródła: ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w szczególności art. 5, 60, 122, 131, 248–251, 531 i 535; rozporządzenie Rady Ministrów z 29 grudnia 2025 r. o limitach powołań w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 1887); rozporządzenie MON z 22 maja 2024 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. 2024 poz. 823); art. 129–130 Kodeksu postępowania administracyjnego; informacje WCR o ćwiczeniach i pasywnej rezerwie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.