Masz 60 lat i dobry pomysł? Miasto daje do 2500 zł. Wystarczą trzy osoby, ale czasu jest coraz mniej
Seniorzy mogą otrzymać do 2500 zł na realizację własnego projektu. Nie jest to jednak kolejne świadczenie wypłacane każdej osobie po 60. roku życia ani dodatek do emerytury. Pieniądze trafią do nieformalnych grup poznańskich seniorów, które przygotują pomysł na bezpłatne działanie dla lokalnej społeczności. Wnioski można składać do 9 października 2026 roku, do godziny 11:59.
Trwa druga tura programu „Mikrodotacje dla seniorów 2026”, finansowanego z budżetu Miasta Poznania. Program pozwala mieszkańcom po 60. roku życia zdobyć pieniądze na warsztaty, zajęcia sportowe, spotkania edukacyjne, projekty międzypokoleniowe albo inne działania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności.
Najważniejszą informacją jest to, że nie trzeba prowadzić fundacji ani stowarzyszenia. Wystarczy utworzyć grupę składającą się z co najmniej trzech pełnoletnich seniorów.
To nie jest 2500 zł dla każdego seniora
Nagłówki o „2500 zł dla osób po 60. roku życia” mogą sugerować nowe świadczenie podobne do dodatku emerytalnego. W rzeczywistości pieniądze nie są wypłacane do swobodnego wykorzystania przez pojedynczą osobę.
Maksymalnie 2500 zł można otrzymać na realizację konkretnego, zaakceptowanego przez organizatora projektu. Wszystkie wydatki muszą być związane z zaplanowanymi działaniami, znajdować się w budżecie i zostać odpowiednio udokumentowane.
Nie można przeznaczyć dotacji na rachunki, żywność kupowaną na własne potrzeby, leki, spłatę zobowiązań ani inne prywatne wydatki.
Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie może wystąpić grupa nieformalna spełniająca następujące warunki:
- składa się z co najmniej trzech pełnoletnich osób,
- wszyscy członkowie grupy mają ukończone 60 lat,
- członkowie grupy mieszkają w Poznaniu,
- grupa nie posiada osobowości prawnej,
- projekt zostanie zrealizowany w Poznaniu,
- działania będą skierowane do seniorów lub innych mieszkańców miasta.
Jedna grupa może zgłosić w danej turze tylko jeden projekt. Jej członkowie nie mogą jednocześnie występować w innych grupach ubiegających się o tę samą dotację.
Na co można dostać 2500 zł?
Program ma wspierać aktywność seniorów, wolontariat, integrację sąsiedzką oraz współpracę pomiędzy pokoleniami. Dofinansowanie może posłużyć między innymi do zorganizowania:
- cyklu zajęć ruchowych,
- warsztatów kulinarnych lub rękodzielniczych,
- spotkań poświęconych bezpieczeństwu w Internecie,
- zajęć pomagających seniorom korzystać ze smartfonów,
- spacerów historycznych,
- warsztatów artystycznych,
- spotkań integracyjnych,
- działań wolontariackich,
- inicjatyw łączących seniorów z dziećmi i młodzieżą,
- wspólnego tworzenia ogrodu osiedlowego.
Z pieniędzy można pokryć uzasadnione koszty prowadzących, ekspertów, materiałów, wynajęcia sali, promocji projektu, a w określonych przypadkach również wyżywienia uczestników.
Wkład własny nie jest wymagany. Oznacza to, że zaakceptowany projekt może zostać w całości sfinansowany z przyznanej mikrodotacji.
Jednorazowy piknik nie wystarczy
Projekt musi trwać co najmniej 20 dni. Nie może ograniczać się do jednego wydarzenia, takiego jak pojedynczy piknik, koncert albo wycieczka.
Można natomiast zaplanować cykl spotkań zakończony wspólnym wydarzeniem. Wszystkie zajęcia i wydarzenia finansowane z dotacji muszą być bezpłatne dla uczestników.
Projekty wybrane w drugiej turze będzie można realizować od 22 października do 15 grudnia 2026 roku. Sprawozdanie należy złożyć w ciągu siedmiu dni od zakończenia działań.
Do rozdysponowania jest 95 tys. zł
Na drugą turę konkursu przeznaczono 95 tys. zł. Przy maksymalnej kwocie 2500 zł budżet pozwoli sfinansować co najmniej 38 inicjatyw, jeśli każda z nich otrzyma pełną wartość dotacji.
Samo spełnienie warunków formalnych nie gwarantuje przyznania pieniędzy. Projekty będą oceniane pod względem ich znaczenia dla seniorów i lokalnej społeczności, jakości zaplanowanych działań, możliwych rezultatów oraz racjonalności przedstawionego budżetu.
Oferta musi zdobyć co najmniej 12 punktów. Lista wybranych projektów ma zostać ogłoszona do 21 października.
Wniosek trzeba złożyć do 9 października
Nabór potrwa do 9 października 2026 roku do godziny 11:59:59. Dokumenty można przesłać przez internetowy generator Centrum PISOP. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza dostarczenie papierowej wersji do biura przy ulicy Chwaliszewo 75 w Poznaniu.
Przed wysłaniem zgłoszenia seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji i sprawdzić, czy pomysł oraz budżet spełniają wymagania konkursu. Informacje można uzyskać w Centrum PISOP pod numerem telefonu 534 205 699.
Dokumenty, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie GrantOMat Centrum PISOP.
To nie jest program rządowy ani ogólnopolskie świadczenie pieniężne. Jest to lokalny konkurs finansowany przez Miasto Poznań i przeznaczony dla grup seniorów mieszkających w Poznaniu. Osoby z innych miejscowości powinny szukać podobnych naborów na stronach swoich urzędów miast i gmin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.