Odciąłeś metkę od ubrania? Do którego kosza ją wyrzucić? Przepisy mają zaskakującą odpowiedź
Kupujesz koszulkę, odcinasz drapiącą metkę ze składem i instrukcją prania, po czym zostajesz z kawałkiem materiału wielkości kilku centymetrów. Od 2025 roku tekstyliów nie powinno się przecież wrzucać do zwykłych śmieci. Czy oznacza to, że z jedną odciętą metką trzeba pojechać do PSZOK-u? W Warszawie odpowiedź jest całkowicie jednoznaczna. Miasto umieściło nawet dokładnie taki odpad w swojej oficjalnej wyszukiwarce.
Ta pozornie absurdalna sytuacja dobrze pokazuje jednak, jak skomplikowana stała się segregacja odpadów. Ta sama koszulka jako całość jest odpadem tekstylnym. Do tego dochodzą papierowe zawieszki, plastikowe mocowania, pojedyncze dziurawe skarpetki i zabrudzone ścierki, dla których zasady wcale nie zawsze są takie same. A niewłaściwa segregacja rzeczywiście może skończyć się wyższą opłatą za śmieci albo nawet grzywną. Między tym, co teoretycznie pozwalają przepisy, a tym, co realnie stanie się po wyrzuceniu jednej metki, jest jednak ogromna różnica.
Warszawa odpowiedziała wprost: odcięta metka trafia do zmieszanych
Warszawski urząd prowadzi wyszukiwarkę „Segreguj na 5”, w której można wpisać konkretny przedmiot i sprawdzić, gdzie powinien trafić. W bazie znajduje się pozycja brzmiąca dokładnie „Metka z ubrania”. Odpowiedź miasta nie pozostawia pola do interpretacji: pojemnik na odpady zmieszane.
Chodzi tutaj o typową wszytą metkę, którą odcinamy od ubrania – na przykład dlatego, że drażni skórę. Takie elementy mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, włókien tekstylnych i nadruków, mogą zawierać różne warstwy i nie są traktowane tak samo jak pełnowartościowy kawałek odzieży przeznaczony do selektywnej zbiórki tekstyliów. Nie trzeba odkładać jednej metki przez pół roku, żeby zawieźć ją później do PSZOK-u razem ze starymi spodniami.
To ważne rozróżnienie również dlatego, że od 1 stycznia 2025 roku tekstylia i odzież zostały objęte obowiązkową selektywną zbiórką. W Warszawie ubrania, buty, pościel, rajstopy, większe kawałki materiałów czy inne odpady tekstylne można przekazywać między innymi do PSZOK-ów i MPSZOK-ów. Sama metka została jednak przez miasto zakwalifikowana inaczej.
Metka metce nierówna. Papierowa zawieszka to zupełnie inny odpad
W sklepie słowem „metka” nazywamy przynajmniej 2 różne rzeczy. Pierwsza to wszyta w ubranie etykieta ze składem materiału, krajem produkcji i symbolami prania. To właśnie tę wersję mamy na myśli i właśnie ona w Warszawie trafia do zmieszanych. Druga to papierowa lub kartonowa zawieszka z ceną, która wisi przy nowym ubraniu na plastikowej żyłce.
Jeżeli taka zawieszka jest wykonana wyłącznie z czystego papieru lub kartonu i da się oddzielić od pozostałych elementów, powinna trafić do papieru. Jeżeli natomiast mamy przedmiot złożony z kilku nierozdzielnych materiałów, trzeba kierować się zasadami obowiązującymi w swojej gminie. Właśnie dlatego proste pytanie „gdzie wyrzucić metkę?” może mieć 2 różne odpowiedzi w zależności od tego, o jaką metkę właściwie chodzi.
|Odpad
|Gdzie powinien trafić?
|Wszyta metka odcięta od ubrania
|W Warszawie: odpady zmieszane
|Czysta papierowa zawieszka z ceną
|Papier, jeżeli nie zawiera nierozdzielnych elementów z innych materiałów
|Cała stara koszulka lub spodnie
|Selektywna zbiórka tekstyliów, np. PSZOK lub MPSZOK
|Buty, pościel, ręczniki, zasłony
|Selektywna zbiórka tekstyliów
|Pojedynczy mocno zniszczony albo zabrudzony drobny tekstyl
|Może trafić do zmieszanych zgodnie z aktualnymi wyjaśnieniami ministerstwa i zasadami lokalnymi
|Tekstylia skażone olejem lub niebezpieczną chemią
|Do punktu wskazanego przez gminę, np. PSZOK
Ministerstwo też zrobiło krok wstecz. Dziurawa skarpetka może trafić do czarnego kosza
Tu robi się jeszcze ciekawiej. Po wejściu nowych zasad w 2025 roku przekaz był początkowo bardzo prosty: tekstylia nie powinny trafiać do odpadów zmieszanych. Z czasem okazało się jednak, że życie jest bardziej skomplikowane niż infografika z pięcioma kolorowymi pojemnikami.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swoich aktualnych wyjaśnieniach wskazuje, że pojedyncze silnie zabrudzone tekstylia, na przykład ścierki, gąbki czy materiały nasiąknięte substancjami organicznymi i tłuszczem, mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych. Chodzi o to, żeby taki przedmiot nie zanieczyścił całej partii prawidłowo zebranych tekstyliów.
Resort poszedł jeszcze dalej i odpowiedział na jedno z najbardziej życiowych pytań: co zrobić z pojedynczą dziurawą skarpetką? Według aktualnego FAQ pojedyncze zniszczone lub zanieczyszczone ubranie, w tym dziurawa skarpetka, może znaleźć się w odpadach zmieszanych. Jednocześnie całe partie odzieży nadającej się do recyklingu powinny nadal trafiać do systemu selektywnej zbiórki.
To pokazuje, że system nie został pomyślany po to, aby człowiek jechał 8 kilometrów z jednym kawałkiem materiału wielkości znaczka pocztowego. Gmina ma przede wszystkim oddzielić znaczący strumień odpadów tekstylnych od odpadów zmieszanych. Ministerstwo podkreśla przy tym, że szczegółowe zasady ustalają samorządy w swoich lokalnych regulaminach.
Czyli przepisy ogólnopolskie nie mówią: „metkę wrzuć do czarnego”
Nie znajdziemy w ustawie artykułu poświęconego metce od koszulki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustanawia ogólny obowiązek selektywnego zbierania odpadów i wymaga od gmin zapewnienia zbiórki między innymi odpadów tekstyliów i odzieży. Art. 4d nakazuje wytwórcom odpadów komunalnych segregowanie ich zgodnie z wymaganiami lokalnego regulaminu.
To gmina doprecyzowuje więc, jak należy potraktować konkretny nietypowy przedmiot. Warszawa zrobiła to bardzo szczegółowo i stworzyła wyszukiwarkę obejmującą setki rzeczy – od rajstop, przez wyniki USG, po metkę z ubrania. Dlatego mieszkaniec Warszawy może z czystym sumieniem wrzucić taką odciętą metkę do czarnego pojemnika. W innej gminie przy nietypowych odpadach najlepiej sprawdzić lokalny regulamin albo wyszukiwarkę odpadów.
A co, jeśli naprawdę wyrzucimy coś źle? Przepisy przewidują 2 różne rodzaje konsekwencji
Tu warto rozdzielić 2 mechanizmy, które często są wrzucane do jednego worka. Pierwszy nie jest mandatem. To podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami. Ustawa nakazuje radzie gminy ustalić stawkę za brak prawidłowej segregacji w wysokości od 2 do 4 razy większej niż zwykła opłata.
Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że na danej nieruchomości nie jest prowadzona prawidłowa segregacja, zgodnie z obecnym art. 6ka powiadamia gminę oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wszczyna postępowanie i może wydać decyzję określającą podwyższoną opłatę za miesiąc lub miesiące, w których obowiązek nie był wykonywany.
Druga możliwość wynika z art. 10 ustawy. Osoba, która nie wykonuje obowiązków określonych w lokalnym regulaminie utrzymania czystości i porządku, może odpowiadać za wykroczenie zagrożone grzywną. Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 do 5000 zł, jeżeli szczególny przepis nie przewiduje innej wysokości.
Czy za jedną źle wyrzuconą metkę naprawdę dostaniesz 5000 zł? Nie
Tu dochodzimy do różnicy między brzmieniem przepisów a rzeczywistością. Nikt nie patroluje altan śmietnikowych w poszukiwaniu jednej metki o wymiarach 2 na 5 centymetrów. Żeby ukarać konkretną osobę za wykroczenie, trzeba przede wszystkim ustalić, kto dopuścił się naruszenia, a następnie je udowodnić. W bloku, w którym 100 mieszkań korzysta z tych samych pojemników, odnalezienie właściciela konkretnego kawałka materiału jest zazwyczaj nierealne.
Kwota 5000 zł jest ponadto górną granicą grzywny przewidzianą ogólnie w Kodeksie wykroczeń, a nie „mandatem za skarpetkę” czy „karą za metkę”. Sam wymiar kary zależy od konkretnej sprawy. W przypadku drobnego, jednorazowego błędu trudno porównywać sytuację z celowym i powtarzającym się ignorowaniem zasad segregacji.
Co więcej, w Warszawie wyrzucenie wszytej metki do odpadów zmieszanych w ogóle nie jest błędem. Robisz dokładnie to, co zaleca oficjalna miejska wyszukiwarka. Nie ma więc żadnej podstawy do nakładania kary z tego powodu.
Znacznie bardziej realna jest wyższa opłata dla całego bloku
W zabudowie wielorodzinnej dużo bardziej realny jest inny problem. Firma odbierająca śmieci nie musi ustalać, czy butelkę do papieru wrzucił pan z mieszkania 12, czy lokatorka z mieszkania 67. Sprawdza, czy odpady z całej nieruchomości są zbierane prawidłowo. Jeżeli kontener jest wyraźnie zanieczyszczony innymi frakcjami, może uruchomić procedurę z art. 6ka.
W Warszawie od 1 kwietnia 2026 roku podstawowa miesięczna opłata wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego w budynku wielolokalowym. Przy potwierdzonej niewłaściwej segregacji miasto stosuje dwukrotność, czyli 170 zł. Co szczególnie istotne, Warszawa wyjaśnia, że w przypadku zabudowy wielolokalowej podwyższona kwota może zostać naliczona dla całej nieruchomości, a o jej rozłożeniu pomiędzy mieszkańców decyduje później wspólnota lub spółdzielnia.
|Liczba gospodarstw
|Zwykła miesięczna opłata w Warszawie
|Przy stawce podwyższonej
|Różnica
|1
|85 zł
|170 zł
|85 zł
|20
|1700 zł
|3400 zł
|1700 zł
|50
|4250 zł
|8500 zł
|4250 zł
|100
|8500 zł
|17 000 zł
|8500 zł
To właśnie ten mechanizm jest powodem, dla którego administratorzy bloków tak mocno przypominają mieszkańcom o segregowaniu. Problemem nie jest pojedyncza odcięta metka, lecz sytuacja, w której pojemnik przeznaczony na jedną frakcję regularnie jest pełen zupełnie innych odpadów.
Czy kontroler może zajrzeć do worka?
Tak, zawartość pojemników i worków jest w praktyce sprawdzana. W 2026 roku kolejne samorządy informują o prowadzonych kontrolach segregacji. Sprawdzany jest między innymi pojemnik na odpady zmieszane, żeby ustalić, czy nie znajduje się w nim duża ilość odpadów, które powinny zostać zebrane selektywnie.
Nie należy tego mylić z przeszukiwaniem człowieka czy prywatnej torby z zakupami. Chodzi o odpady, które zostały już wystawione lub wrzucone do pojemnika przeznaczonego do odbioru. W części gmin pierwsze stwierdzone naruszenie kończy się informacją albo pouczeniem, a dopiero powtórzenie nieprawidłowości prowadzi do uruchomienia procedury podwyższenia opłaty. Szczegóły praktyki różnią się między samorządami.
Obecne przepisy są przy tym na tyle rygorystyczne, że sposób ich stosowania stał się przedmiotem sporu prawnego. Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił w 2025 roku do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącego sytuacji, w której podwyższona opłata miałaby być nakładana niezależnie od okoliczności naruszenia. Pokazuje to, że problem „odpowiedzialności zbiorowej” w blokach nie jest wyłącznie internetową legendą.
Jedna metka nie zamieni twojego bloku w śmieciowego przestępcę
W ustawie nie znajdziemy przepisu mówiącego, że jeden niewłaściwy przedmiot automatycznie oznacza dwukrotną opłatę. Nie ma też ogólnopolskiej tabeli ustalającej, że dopuszczalne jest 2 proc. zanieczyszczeń w pojemniku, a 3 proc. powoduje karę. Znaczenie mają lokalne zasady, rodzaj nieprawidłowości, dokumentacja firmy odbierającej odpady i późniejsze postępowanie administracyjne.
W praktyce jedna mała rzecz przypadkowo znajdująca się w ogromnym pojemniku wygląda zupełnie inaczej niż worek pełen szkła wrzucony do bio albo sterta kartonów w odpadach zmieszanych. Samorządy również zdają sobie z tego sprawę. Przykładowo Gmina Dłutów podczas kontroli prowadzonych w 2026 roku informowała mieszkańców, że po pierwszej nieprawidłowości wysyłane będzie pouczenie, a podwyższona opłata pojawi się w przypadku ponownego stwierdzenia złej segregacji.
Nie jest to uniwersalna zasada obowiązująca w całej Polsce, lecz dobry przykład tego, jak przepisy są przekładane na realne kontrole. System nie ma sensu, jeśli każda pomyłka kończyłaby się natychmiastową wielotysięczną decyzją wobec całego osiedla.
Najprostsza zasada: nie oceniaj odpadu wyłącznie po tym, z czego wygląda, że jest zrobiony
Metka jest tutaj idealnym przykładem. Wygląda jak mały kawałek tkaniny, więc pierwsza myśl po zmianach dotyczących tekstyliów brzmi: PSZOK. Tymczasem Warszawa mówi: zmieszane. Dziurawa skarpetka wygląda jeszcze bardziej jak tekstylia, a Ministerstwo Klimatu również dopuszcza umieszczenie pojedynczej zniszczonej sztuki w zmieszanych. Z kolei całego worka starych skarpet nie powinniśmy już w ten sposób traktować.
Podobnych pułapek jest znacznie więcej. Potłuczony kieliszek nie trafia do zielonego pojemnika na szkło opakowaniowe, paragon nie powinien trafiać do papieru, a ceramika nie jest szkłem tylko dlatego, że stoją obok siebie w kuchennej szafce. Dlatego przy nietypowych śmieciach lepszym rozwiązaniem od zgadywania jest skorzystanie z lokalnej wyszukiwarki.
Co więc zrobić po odcięciu metki?
- Jeżeli mieszkasz w Warszawie i chodzi o zwykłą wszytą metkę od ubrania – wrzuć ją do odpadów zmieszanych. To dokładnie oficjalna instrukcja miasta. Nie musisz przechowywać jej w szufladzie, organizować rodzinnej wyprawy do PSZOK-u ani zastanawiać się, czy kilka centymetrów poliestru właśnie łamie europejskie przepisy dotyczące tekstyliów.
- Jeśli wyrzucasz całe ubranie, sytuacja jest inna. Koszulka, spodnie, pościel, większe tekstylia czy obuwie powinny trafić do systemu selektywnej zbiórki zapewnionego przez gminę. W Warszawie są to między innymi PSZOK-i i MPSZOK-i.
- Jeżeli jesteś w innej gminie, sprawdź jej lokalne zasady. Ministerstwo wprost wskazuje, że szczegółowe reguły postępowania z tekstyliami powinny znajdować się w miejscowym regulaminie. Różnice pomiędzy gminami są możliwe właśnie dlatego, że lokalne systemy zagospodarowania odpadów nie są identyczne.
- I wreszcie: nie panikuj z powodu jednej pomyłki. Przepisy rzeczywiście przewidują wysokie konsekwencje za brak segregacji – od podwyższenia opłaty do odpowiedzialności za wykroczenie. W codziennym życiu ich celem jest jednak wyłapanie faktycznego braku segregacji, a nie ściganie człowieka, który przez 3 sekundy zastanawiał się nad koszem z odciętą metką. A przynajmniej w Warszawie ten konkretny egzamin można zdać bez problemu: czarny pojemnik jest prawidłową odpowiedzią.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.