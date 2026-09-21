Wielka zmiana od dziś w Biedronce. Klienci dostają cztery razy więcej czasu na odzyskanie pieniędzy
Od poniedziałku 21 września w Biedronce obowiązują nowe zasady dotyczące voucherów wydawanych za zwrot butelek i puszek. Termin ich ważności został wydłużony z 30 do aż 120 dni. Klienci zyskali więc cztery miesiące na wykorzystanie bonu podczas zakupów albo wymianę go na gotówkę. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana nie przywraca ważności kuponom, które wygasły wcześniej.
Biedronka oficjalnie poinformowała o zmianie zasad funkcjonowania systemu kaucyjnego w swoich sklepach. Papierowe vouchery drukowane po oddaniu opakowań w recyklomacie będą od 21 września ważne przez 120 dni, licząc od daty ich wydania.
Dotychczas klient miał na ich wykorzystanie tylko 30 dni. Jeżeli w tym czasie nie zrobił zakupów ani nie zgłosił się po gotówkę, środki przepadały. Nowe rozwiązanie daje na podjęcie decyzji dodatkowe trzy miesiące.
Voucher można wykorzystać na zakupy lub wymienić na gotówkę
To ważna informacja, ponieważ część klientów traktuje wydruk z recyklomatu wyłącznie jako bon zakupowy. Tymczasem voucher potwierdza wartość zwróconej kaucji i może zostać:
- wykorzystany podczas zakupów w Biedronce,
- wymieniony na gotówkę w kasie obsługiwanej przez pracownika.
Klient nie musi więc kupować kolejnych produktów, aby odzyskać swoje pieniądze. Prawo do wypłaty gotówki potwierdza zarówno regulamin sieci, jak i wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Voucher jest dokumentem na okaziciela, dlatego trzeba go chronić jak pieniądze. Jeżeli zostanie zgubiony, zniszczony albo kod stanie się nieczytelny, sklep nie wydaje duplikatu.
Cztery miesiące zamiast 30 dni
Biedronka tłumaczy, że decyzja została podjęta po przeanalizowaniu dotychczasowego działania systemu. Dłuższy termin ma ograniczyć ryzyko, że klienci stracą środki tylko dlatego, że zapomnieli o wydrukowanym kuponie albo przez kilka tygodni nie odwiedzili sklepu.
– Chcemy, aby klienci mieli nie tylko łatwy dostęp do zwrotu opakowań, ale również odpowiednio dużo czasu na wykorzystanie środków pochodzących z kaucji – przekazała Dagmara Łakoma, starsza menedżerka ds. ochrony środowiska w Biedronce.
Sieć podkreśla, że 120 dni to najdłuższy określony termin ważności wśród porównywanych przez nią voucherów kaucyjnych. Trzeba jednak doprecyzować, że na rynku funkcjonują także sieci oferujące kupony z jeszcze dłuższą ważnością albo bez wskazanego terminu. Pełny komunikat opublikowało biuro prasowe Biedronki.
Polacy oddają miliony opakowań dziennie
Skala zwrotów w Biedronce jest ogromna. Według danych przekazanych przez sieć do połowy września klienci oddali ponad 1,5 miliarda opakowań objętych systemem kaucyjnym.
Każdego dnia do punktów zwrotu Biedronki trafia blisko 10 milionów butelek i puszek. Rekord padł 17 sierpnia, gdy w ciągu jednej doby oddano prawie 16,5 miliona opakowań.
Sieć dysponuje obecnie blisko 3900 recyklomatami. Najwięcej zwrotów odnotowano dotychczas w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim. Wśród najbardziej obciążonych placówek znalazł się sklep przy ulicy Dolnej 3 w Warszawie.
Przeciętny voucher jest wart 12 zł
Na jeden voucher przypada średnio 24 zwróconych opakowań, a jego przeciętna wartość wynosi 12 zł.
Rekordową transakcję odnotowano na początku lipca w Biedronce przy ulicy Starogardzkiej 8 w Warlubiu. Jeden klient oddał jednorazowo 1503 opakowania i otrzymał voucher o wartości 751,50 zł.
Właśnie przy tak wysokich kwotach termin ważności ma szczególne znaczenie. Niewykorzystanie kuponu przed wskazaną datą może oznaczać utratę całej zapisanej na nim wartości.
Jakie opakowania można zwrócić?
Ogólnopolski system obejmuje wyłącznie opakowania oznaczone symbolem kaucji. Są to:
- plastikowe butelki po napojach o pojemności do 3 litrów – 50 groszy kaucji,
- metalowe puszki o pojemności do 1 litra – 50 groszy kaucji,
- szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra – 1 zł kaucji.
Do odzyskania kaucji nie jest potrzebny paragon. Opakowanie powinno być puste, niezgniecione i posiadać czytelną etykietę ze znakiem kaucji oraz kodem. Nakrętkę najlepiej pozostawić na butelce, chociaż zgodnie z regulaminem Biedronki jej brak sam w sobie nie powinien uniemożliwić zwrotu.
System nie obejmuje między innymi kartonów po mleku i sokach, opakowań po jogurtach pitnych, olejach i syropach ani jednorazowych butelek szklanych. Szczegółowe zasady opisuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Uważaj na datę wydrukowaną na kuponie
Najważniejsza dla klienta jest data umieszczona bezpośrednio na voucherze. Nowe kupony wydawane od 21 września mają być ważne przez 120 dni. Nie należy jednak zakładać, że zmiana automatycznie przedłuży wszystkie wcześniej otrzymane wydruki.
Kupon warto od razu schować do portfela, ponieważ mały papier termiczny może wyblaknąć albo ulec uszkodzeniu. Jeżeli klient nie planuje zakupów, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wymiana vouchera na gotówkę przy kasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.