Masz 65 lat? Tych opłat możesz nie ponosić. Sprawdź ulgi dla seniorów

29 sierpnia 2026 15:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ukończenie 65 lat otwiera dostęp do części ulg i programów przeznaczonych dla seniorów. Nie oznacza jednak, że od dnia 65. urodzin automatycznie przestaje się płacić za komunikację, telewizję czy wszystkie leki. Każde z tych uprawnień ma własne zasady, a w niektórych przypadkach granica wieku jest wyższa.

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Para seniorów czyta dokumenty.
Fot. Shutterstock

Leki dla osób 65+ mogą być bezpłatne

Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą korzystać z programu bezpłatnych leków.

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Jest jednak bardzo ważne zastrzeżenie: nie każdy lek na receptę staje się po 65. urodzinach darmowy.

Preparat musi znajdować się na odpowiedniej liście bezpłatnych leków, a pacjent musi spełniać warunki refundacji dla konkretnego wskazania. Na recepcie stosowane jest odpowiednie uprawnienie.

Komunikacja miejska zależy od miasta

Ulgi komunikacyjne nie są jednakowe w całej Polsce.

W Warszawie szczególnie korzystne rozwiązanie dotyczy osób, które ukończyły 70 lat. Mogą one korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego bezpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

Osoby młodsze mogą korzystać z innych ulg i ofert, ale ukończenie 65 lat samo w sobie nie oznacza bezpłatnych przejazdów WTP.

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Abonament RTV ma własne zasady

Tutaj również często dochodzi do nieporozumień.

Samo ukończenie 65 lat nie oznacza automatycznego zwolnienia z abonamentu RTV.

Jedną z grup zwolnionych są osoby, które ukończyły 75 lat. Istnieją także inne podstawy zwolnienia związane między innymi z sytuacją dochodową lub pobieranymi świadczeniami.

65 lat nie oznacza automatycznie dodatku z ZUS

Podobna zasada obowiązuje w przypadku dodatku pielęgnacyjnego.

Osoba, która ukończyła 65 lat, nie otrzymuje go tylko z powodu wieku.

ZUS przyznaje dodatek z urzędu osobom pobierającym emeryturę lub rentę po ukończeniu 75 lat. Wcześniej można uzyskać go po spełnieniu warunków dotyczących niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Warto sprawdzać każdą ulgę osobno

Największym błędem jest traktowanie określenia „ulga dla seniora” jako jednej kategorii.

W jednym przypadku granicą będzie 60 lat, w innym 65, 70 albo 75 lat. Czasami potrzebne jest również spełnienie kryterium dochodowego.

Dlatego po 65. urodzinach warto sprawdzić przysługujące uprawnienia, ale nie należy zakładać, że wszystkie usługi automatycznie stają się bezpłatne.

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