Masz 75 lat? Tych świadczeń i ulg możesz nie znać. Sprawdź, co przysługuje seniorom

29 sierpnia 2026 13:52 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

75 urodziny mają w polskich przepisach szczególne znaczenie. To właśnie od tego wieku pojawiają się niektóre uprawnienia, których nie mają młodsi seniorzy. Najważniejsze dotyczą dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz abonamentu RTV. Jednocześnie osoby 75+ mogą korzystać także z programów, które zaczynają obowiązywać już wcześniej.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

ZUS może wypłacać dodatkowe 366,68 zł miesięcznie

Jednym z najważniejszych uprawnień jest dodatek pielęgnacyjny.

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Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Jeżeli osoba pobiera emeryturę lub rentę z ZUS i ukończy 75 lat, dodatek z racji wieku jest co do zasady przyznawany przez ZUS z urzędu.

Nie trzeba przedstawiać orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji tylko dlatego, że senior osiągnął wymagany wiek.

W skali roku to ponad 4400 zł

366,68 zł pomnożone przez 12 miesięcy daje:

4400,16 zł.

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To znacząca kwota, dlatego osoba po 75. urodzinach powinna sprawdzić, czy dodatek znajduje się w jej wypłacie.

Trzeba pamiętać o przewidzianych prawem wyjątkach, między innymi dotyczących określonego pobytu w placówce zapewniającej opiekę.

Po 75. roku życia można być zwolnionym z abonamentu RTV

Wiek 75 lat ma znaczenie również przy opłacie abonamentowej za radio i telewizję.

Osoby, które ukończyły 75 lat, należą do grup objętych zwolnieniem.

W praktyce warto jednak sprawdzić aktualne zasady dotyczące formalności i danych znajdujących się w systemie, szczególnie gdy wcześniej pojawiały się problemy z rejestracją odbiornika.

Leki 65+ przysługują już wcześniej

Senior po 75. roku życia znajduje się oczywiście także w grupie 65+ uprawnionej do bezpłatnych leków.

Nie oznacza to jednak darmowej całej apteki.

Lek musi znajdować się na odpowiedniej liście, a pacjent musi spełniać warunki refundacji dotyczące danego preparatu i wskazania.

W Warszawie i innych większych miastach dochodzi bezpłatna komunikacja

Mieszkańcy Warszawy w wieku 75 lat spełniają również kryterium wieku dla bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym, ponieważ uprawnienie to przysługuje już osobom, które ukończyły 70 lat. W wielu polskich miastach ta ulga również obowiązuje. Warto sprawdzić status konkretnych metropolii.

75. urodziny warto potraktować jako moment na przegląd uprawnień

Nie wszystkie świadczenia uruchamiają się w identyczny sposób.

Dlatego po ukończeniu 75 lat warto sprawdzić przede wszystkim:

dodatek pielęgnacyjny, zwolnienie z abonamentu RTV, bezpłatne leki 65+ oraz lokalne ulgi i programy dla seniorów.

W przypadku mieszkańców Warszawy dochodzą do tego miejskie rozwiązania, w tym bezpłatna komunikacja dla osób 70+ oraz wybrane programy pomocowe.

Najważniejsze jest jednak to, żeby nie zakładać, że wszystkie świadczenia działają automatycznie. W przypadku dodatku pielęgnacyjnego z ZUS wiek może uruchomić wypłatę z urzędu, ale przy innych ulgach mogą obowiązywać odrębne zasady i formalności.

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