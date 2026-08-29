Masz 75 lat? Tych świadczeń i ulg możesz nie znać. Sprawdź, co przysługuje seniorom
75 urodziny mają w polskich przepisach szczególne znaczenie. To właśnie od tego wieku pojawiają się niektóre uprawnienia, których nie mają młodsi seniorzy. Najważniejsze dotyczą dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz abonamentu RTV. Jednocześnie osoby 75+ mogą korzystać także z programów, które zaczynają obowiązywać już wcześniej.
ZUS może wypłacać dodatkowe 366,68 zł miesięcznie
Jednym z najważniejszych uprawnień jest dodatek pielęgnacyjny.
Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Jeżeli osoba pobiera emeryturę lub rentę z ZUS i ukończy 75 lat, dodatek z racji wieku jest co do zasady przyznawany przez ZUS z urzędu.
Nie trzeba przedstawiać orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji tylko dlatego, że senior osiągnął wymagany wiek.
W skali roku to ponad 4400 zł
366,68 zł pomnożone przez 12 miesięcy daje:
4400,16 zł.
To znacząca kwota, dlatego osoba po 75. urodzinach powinna sprawdzić, czy dodatek znajduje się w jej wypłacie.
Trzeba pamiętać o przewidzianych prawem wyjątkach, między innymi dotyczących określonego pobytu w placówce zapewniającej opiekę.
Po 75. roku życia można być zwolnionym z abonamentu RTV
Wiek 75 lat ma znaczenie również przy opłacie abonamentowej za radio i telewizję.
Osoby, które ukończyły 75 lat, należą do grup objętych zwolnieniem.
W praktyce warto jednak sprawdzić aktualne zasady dotyczące formalności i danych znajdujących się w systemie, szczególnie gdy wcześniej pojawiały się problemy z rejestracją odbiornika.
Leki 65+ przysługują już wcześniej
Senior po 75. roku życia znajduje się oczywiście także w grupie 65+ uprawnionej do bezpłatnych leków.
Nie oznacza to jednak darmowej całej apteki.
Lek musi znajdować się na odpowiedniej liście, a pacjent musi spełniać warunki refundacji dotyczące danego preparatu i wskazania.
W Warszawie i innych większych miastach dochodzi bezpłatna komunikacja
Mieszkańcy Warszawy w wieku 75 lat spełniają również kryterium wieku dla bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym, ponieważ uprawnienie to przysługuje już osobom, które ukończyły 70 lat. W wielu polskich miastach ta ulga również obowiązuje. Warto sprawdzić status konkretnych metropolii.
75. urodziny warto potraktować jako moment na przegląd uprawnień
Nie wszystkie świadczenia uruchamiają się w identyczny sposób.
Dlatego po ukończeniu 75 lat warto sprawdzić przede wszystkim:
dodatek pielęgnacyjny, zwolnienie z abonamentu RTV, bezpłatne leki 65+ oraz lokalne ulgi i programy dla seniorów.
W przypadku mieszkańców Warszawy dochodzą do tego miejskie rozwiązania, w tym bezpłatna komunikacja dla osób 70+ oraz wybrane programy pomocowe.
Najważniejsze jest jednak to, żeby nie zakładać, że wszystkie świadczenia działają automatycznie. W przypadku dodatku pielęgnacyjnego z ZUS wiek może uruchomić wypłatę z urzędu, ale przy innych ulgach mogą obowiązywać odrębne zasady i formalności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.