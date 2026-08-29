Żołnierze WOT dostali pilne wezwanie do gotowości. W Warszawie żołnierze Stołecznej Brygady mogą zostać wezwani w 6 godzin
Wojska Obrony Terytorialnej znalazły się w podwyższonej gotowości – w części kraju żołnierze mogą teraz zostać wezwani do wsparcia służb w zaledwie sześć godzin, zamiast standardowego, dłuższego czasu reakcji. Decyzję ogłosił wieczorem 28 sierpnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiążąc ją wprost z zapowiadanymi długotrwałymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami, które w najbliższych dniach mają przejść przez znaczną część Polski.
Alert obowiązuje dwie doby, ale to nie jest mobilizacja
Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna – napisał na platformie X szef MON. Komunikat obowiązuje przez dwie doby od momentu ogłoszenia. W praktyce oznacza to, że wskazane brygady nie zostały wysłane w teren, tylko postawione w stan podwyższonej czujności – żołnierze mają być gotowi do szybszego zebrania się w punktach zbiórki, gdyby administracja publiczna albo inne służby zgłosiły potrzebę wsparcia przy usuwaniu skutków pogody.
Czternaście brygad z czasem reakcji do sześciu godzin
|Jednostka
|Maksymalny czas wezwania
|1. Podlaska Brygada Obrony Pogranicza
|do 6 godzin
|2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Pogranicza
|do 6 godzin
|5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|17. Opolska Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej
|do 6 godzin
|19. Nadbużańska Brygada Obrony Pogranicza
|do 6 godzin
Kolejnych pięć jednostek ma czas reakcji wydłużony do doby
Dla części kraju, gdzie zagrożenie oceniono jako mniej pilne, czas potencjalnego wezwania ustalono na do 24 godzin – dotyczy to 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 20. Przemyskiej Brygady Obrony Pogranicza.
W Warszawie za gotowość odpowiada Stołeczna Brygada
Stolicę i najbliższą okolicę obejmuje 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej, która znalazła się w gronie jednostek z najkrótszym, sześciogodzinnym czasem reakcji – tak samo jak obie brygady mazowieckie, odpowiadające za teren całego regionu wokół Warszawy. Oznacza to, że gdyby w najbliższych dniach doszło w stolicy lub na Mazowszu do sytuacji wymagającej wsparcia wojska – na przykład przy usuwaniu powalonych drzew, podtopień czy uszkodzonej infrastruktury – żołnierze tej brygady mogą zostać zebrani i skierowani do działania znacznie szybciej niż zwykle.
Alert to efekt realnej, niebezpiecznej pogody, nie tylko ostrożności
Decyzja MON zbiegła się z ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed silnym deszczem i burzami, obowiązującymi w kilku województwach – lokalnie prognozowane są opady rzędu 30-40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę, a w zachodniej części kraju wprowadzono hydrologiczne ostrzeżenia pierwszego stopnia, dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wód. To nie pierwszy w tym miesiącu alert gotowości WOT związany z pogodą – poprzedni, ogłoszony 22 sierpnia, dotyczył między innymi województwa łódzkiego, gdzie nocne burze i silny wiatr spowodowały wtedy liczne interwencje straży pożarnej, w samym powiecie kutnowskim odnotowano 34 zdarzenia związane głównie z powalonymi drzewami i uszkodzeniami infrastruktury.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.