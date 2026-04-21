Masz 72 godziny. UE po raz pierwszy w historii każe wszystkim obywatelom zrobić zapasy. Polska poszła dalej, a Warszawa to inna liga
Komisja Europejska ogłosiła coś, czego nie zrobiła nigdy wcześniej. Oficjalnie zaleciła wszystkim 450 mln obywateli Unii, żeby zgromadzili w domu zapasy pozwalające przetrwać 72 godziny bez żadnej zewnętrznej pomocy. Strategia nosi nazwę Preparedness Union Strategy. Liczby są, jakie są: według badań Eurobarometru, zleconych przez samą Komisję, po zaledwie 3 dniach zakłóceń w dostawach ok. 50 proc. obywateli UE zostałoby bez dostępu do żywności i wody pitnej. To jest punkt wyjścia. Polska poszła dalej, a Warszawa jeszcze dalej.
Raport Niinistö, „Safer Together” i 30 działań, które mają zmienić Europę
Strategia ma konkretne korzenie. 30 października 2024 roku były prezydent Finlandii Sauli Niinistö, dziś specjalny doradca przewodniczącej KE, opublikował raport zatytułowany „Safer Together”. To był trzeci z serii wysokiej rangi dokumentów zleconych przez Komisję, obok raportu Lette o rynku wewnętrznym i raportu Draghiego o konkurencyjności. Sam fakt zestawienia gotowości kryzysowej z konkurencyjnością i rynkiem wewnętrznym mówi wiele o tym, jak Bruksela definiuje dziś priorytety.
Niinistö nie był przypadkowym wyborem. Finlandia od dekad uchodzi za europejskiego lidera gotowości cywilnej – kraj z 1300-kilometrową granicą z Rosją, pamięcią wojenną i kulturą, w której domowe zapasy są tak samo oczywiste jak polisa OC. Raport wprost zaproponował przeniesienie fińskiego modelu „kompleksowego bezpieczeństwa” na grunt całej Unii. Na tej podstawie KE przygotowała 18-stronicową strategię, którą 26 marca 2025 roku zaprezentowały wspólnie komisarz Hadja Lahbib i Wysoka Przedstawicielka Kaja Kallas. Strategia obejmuje 30 konkretnych działań w 7 obszarach: od przewidywania zagrożeń, przez odporność infrastruktury, po gotowość ludności i współpracę cywilno-wojskową.
Komisarz Lahbib sformułowała to prosto: „Gotowość musi być wpleciona w tkankę naszych społeczeństw – każdy ma do odegrania swoją rolę. Dzisiejsze zagrożenia są szybkie, złożone i wzajemnie powiązane”. Kallas dodała, że „Europa musi być silniejsza na wszystkich frontach i na każdym poziomie społeczeństwa. Zawsze lepiej zapobiegać kryzysom niż radzić sobie z ich konsekwencjami”.
Polska jest już bardziej gotowa niż cała reszta UE. RCB przekroczył europejskie standardy
Na tle 27 państw członkowskich Polska wypada wyjątkowo dobrze – i to nie jest laurka, ale fakt poparty konkretnymi programami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje Polakom przygotowanie zapasów nie na 72 godziny, ale na 3 do 7 dni – a w bardziej szczegółowych materiałach pojawia się horyzont nawet 7-14 dni. To kilkukrotnie więcej niż unijne minimum. Niestety, badania wskazują, że duża część Polaków – podobnie jak reszta Europejczyków – tych zaleceń nie przestrzega.
Kampania „Bądź Gotowy” prowadzona przez RCB od kilku lat obejmuje szczegółowy poradnik domowego zestawu ewakuacyjnego liczącego ponad 25 pozycji. Poza standardami unijnymi w polskim plecaku awaryjnym znajdą się: nóż, kombinerki, łom, narzędzie wielofunkcyjne, butelka filtrująca z filtrem, mapa lokalna z kompasem, opaski zaciskowe i maseczki ochronne. RCB zaleca przygotowanie oddzielnych zestawów w domu, w pracy i w samochodzie. Poleca też zapisanie dokumentów w wersji cyfrowej na pendrive – rozwiązanie, które może się okazać decydujące przy ewakuacji, gdy nie ma czasu szukać papierowych oryginałów.
Polska w 2025 roku sprawowała prezydencję w Radzie UE i aktywnie promowała wzmocnioną współpracę UE-NATO w dziedzinie zarządzania kryzysowego. System Alert RCB – znany z powiadomień SMS podczas pandemii i wyróżniony jako GISCOVID-19 – działa i jest dalej rozwijany. Specjalistyczna strona alert.rcb.gov.pl skupia się na zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych. To infrastruktura, której wiele państw zachodnich nie posiada.
Warszawa na specjalnych zasadach: plany ewakuacyjne dzielnic, procedury CBRN i nowe rejestry
Warszawa jako największe polskie miasto i centrum administracyjne kraju funkcjonuje w reżimie gotowości kryzysowej na odrębnych zasadach niż reszta kraju. Pod koniec 2024 roku ratusz przekazał RCB szczegółowe plany ewakuacyjne ze wszystkich dzielnic – dokumenty, które można natychmiast wdrożyć. To nie plany „na wszelki wypadek”, ale operacyjne procedury z wyznaczonymi punktami zbiórki, trasami ewakuacji i podziałem zadań między służby. To rok wcześniej niż pozostałe gminy, które przekazały plany dopiero pod koniec 2025 roku.
Warszawa jest też jednym z nielicznych polskich miast z aktywnymi procedurami na zagrożenia CBRN-E (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne i wybuchowe). Zarządzanie kryzysowe Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy ściśle współpracuje z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii oraz Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP. Stołeczny Urząd nie opublikował pełnego zakresu tych procedur, co jest standardem ze względów bezpieczeństwa operacyjnego.
Dla mieszkańców szczególnie ważne są dwa elementy stołecznego systemu. Po pierwsze, system ostrzegania RCB działa na terenie całej Warszawy i jest rozbudowywany o nowe tryby powiadamiania – obejmując coraz szerzej zagrożenia środowiskowe i infrastrukturalne, nie tylko militarne. Po drugie, w Warszawie działa rozbudowana sieć punktów opieki społecznej zdolnych do szybkiego przekształcenia w punkty pomocy kryzysowej dla osób starszych, niepełnosprawnych i bez zasobów – grupy, o których w unijnej strategii pisze się osobno jako wymagające szczególnej uwagi. Ratusz prowadzi też aktualizację rejestru obiektów infrastruktury krytycznej na terenie miasta, zgodnie z wymogami Dyrektywy CER (2022/2557).
Specyfika Warszawy to też jej gęstość zaludnienia. Ponad 1,8 mln mieszkańców na relatywnie małym obszarze to najwyższa podatność na zakłócenia w dostawach spośród wszystkich polskich miast. Badania Eurobarometru wskazujące, że mieszkańcy metropolii mają mniejsze zapasy niż mieszkańcy wsi, wprost dotyczą Warszawy. Statystyczny warszawiak utrzymuje w mieszkaniu zapasy żywności na 1-3 dni, a nie na 3-7 dni jak zaleca RCB – to luka, którą kampania „Bądź Gotowy” usiłuje stopniowo zamknąć.
Co się zmieniło? Pandemia, Ukraina i sabotaże na Bałtyku przerobiły europejskie myślenie
Przez dekady Unia Europejska traktowała poważne kryzysy jako odległy scenariusz. COVID-19 pokazał, jak szybko łańcuchy dostaw się rozpadają i jak zupełnie nieprzygotowane były systemy logistyczne oparte na filozofii dostaw „na czas”. Rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 roku zmieniła krajobraz bezpieczeństwa w sposób, którego nie sposób odwrócić. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte otwarcie stwierdził, że Rosja może być zdolna do ataku na kraj NATO do 2030 roku.
Do tego doszły fizyczne ataki na infrastrukturę krytyczną. Uszkodzenia podwodnych kabli i gazociągów na Bałtyku, podpalenia obiektów logistycznych, cyberataki na sieci energetyczne – to już nie teorie, to udokumentowane zdarzenia. Strategia wprost identyfikuje operacje sabotażowe wymierzone w oczyszczalnie wody, sieci energetyczne i systemy telekomunikacyjne jako jedno z kluczowych zagrożeń. Nie wymaga przy tym formalnego konfliktu zbrojnego – wystarczy kilka skoordynowanych ataków na infrastrukturę metropolitalną, żeby miliony ludzi zostały bez prądu, wody i łączności na tygodnie.
Komisja wprost przyznaje, że poprzednie podejście było błędne. Ursula von der Leyen powiedziała przy prezentacji strategii: „Nowe realia wymagają nowego poziomu gotowości w Europie. Nasi obywatele, państwa członkowskie i firmy potrzebują właściwych narzędzi, by zapobiegać kryzysom i szybko reagować, gdy katastrofa uderza”.
Co konkretnie zaleca KE? Lista do zrobienia przed następnym kryzysem
Zalecenie Komisji Europejskiej jest jednoznaczne: każde gospodarstwo domowe powinno dysponować zapasami pozwalającymi na 72-godzinne przetrwanie bez zewnętrznej pomocy. 72 godziny to czas krytyczny – tyle według planistów kryzysowych potrzebują służby, wojsko i administracja na zmobilizowanie skutecznej odpowiedzi na poważne zdarzenie. W tym czasie obywatel ma być samowystarczalny.
Lista zalecanych zapasów według wytycznych KE i zbieżnych z nimi zaleceń państw członkowskich obejmuje przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności (konserwy, suszone strączki, ryż, makaron, produkty zbożowe), wodę pitną w ilości co najmniej 3 litry na osobę dziennie – czyli 9 litrów na 3 doby dla 1 osoby i 36 litrów dla 4-osobowej rodziny – a poza tym leki stosowane przewlekle, radioodbiornik na baterie, latarkę, podstawową apteczkę, gotówkę w drobnych nominałach i kopie najważniejszych dokumentów. Francja jako jedno z pierwszych państw członkowskich opublikowała szczegółowy katalog, który obejmuje też ciepłe ubrania, zapasowe klucze, nóż wielofunkcyjny i ładowarki.
Strategia zakłada ponadto reformę edukacji – włączenie treści z zakresu gotowości kryzysowej do obowiązkowych programów szkolnych we wszystkich państwach członkowskich. KE zapowiedziała wprowadzenie Dnia Gotowości UE oraz budowę Centrum Kryzysowego UE integrującego istniejące struktury reagowania. Przewidziano też ogólnounijny mechanizm szybkiego reagowania, który będzie łączył zasoby cywilne i wojskowe wszystkich 27 państw i może być aktywowany w trybie przyspieszonym – zarówno przy atakach terrorystycznych, jak i klęskach żywiołowych czy cyberatakach na infrastrukturę krytyczną.
Niemcy jako wzór: „Ramowa Dyrektywa dla Obrony Całościowej” wskazuje co robić przy wybuchu konfliktu
Strategia Komisji nie powstała w próżni. Jeszcze przed jej ogłoszeniem kilka państw członkowskich zaktualizowało własne dokumenty planowania kryzysowego. Niemcy jako lider w tej dziedzinie wydały znowelizowaną Ramową Dyrektywę dla Obrony Całościowej – wielostronicowy dokument precyzujący, co mają robić wszystkie szczeble administracji, firmy strategiczne i ludność cywilna w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Niemcy były pierwszym dużym państwem UE, które wprost nazwały Rosję jako motywację dla tych przygotowań – minister Nancy Faeser publicznie stwierdziła, że dokument jest odpowiedzią na potencjalną rosyjską agresję wobec krajów NATO.
KE formalnie uznała model Berlina za wzorcowy i zaleca pozostałym państwom przeprowadzenie kompleksowej modernizacji narodowych ram reagowania kryzysowego. To nie tylko kwestia planów ewakuacyjnych – obejmuje też reorganizację rezerw strategicznych, modernizację systemów ostrzegania i wzmocnienie koordynacji cywilno-wojskowej. Analogiczne aktualizacje przeprowadziły już Szwecja, która wróciła do zimnowojennych poradników dla obywateli, i Austria – zalecająca gospodarstwom domowym posiadanie od 70 do 100 euro w gotówce na osobę.
Krytycy: 72 godziny to za mało, a biedne rodziny nie stać na zapasy
Strategia spotkała się z ogólnie pozytywnym odbiorem ekspertów ds. bezpieczeństwa, ale nie brakuje krytycznych głosów. Pierwsza linia krytyki jest praktyczna: 72 godziny to zdecydowanie za krótko przy poważniejszych kryzysach infrastrukturalnych. Historyczne przykłady rozległych powodzi, długotrwałych blackoutów i katastrof sieciowych pokazują, że przywrócenie pełnej funkcjonalności systemów trwa zazwyczaj od tygodnia do kilku miesięcy – i właśnie dlatego RCB idzie w swoich zaleceniach znacznie dalej niż unijne minimum.
Drugi obszar krytyki dotyczy dostępności ekonomicznej. Systematyczne utrzymywanie kilkutygodniowych zapasów to dodatkowy wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie, co dla rodzin o najniższych dochodach może oznaczać wybór między zapasami a bieżącymi rachunkami. Część analityków wskazuje, że rządy powinny rozważyć systemy subsydiów, voucherów na produkty długoterminowe lub zwolnień podatkowych od zakupu sprzętu awaryjnego. Bez tego elementu strategia może pogłębiać istniejące nierówności – bogaci i świadomi będą przygotowani, biedni i wykluczeni informacyjnie – nie.
Warto też zaznaczyć, że unijna strategia to na razie rekomendacje, a nie przepisy prawa. Komisja nie ma instrumentów prawnych, żeby nałożyć na obywateli obowiązek gromadzenia zapasów – może tylko namawiać państwa członkowskie, żeby robiły to we własnych systemach prawnych. W Polsce odpowiednikiem prawnym jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 ze zm.), która określa obowiązki organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności, ale nie nakłada formalnych obowiązków na obywateli.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób to teraz, nie przy następnym alarmie RCB
Strategia UE i zalecenia RCB sprowadzają się do kilku konkretnych kroków, które każde gospodarstwo domowe może wykonać w jeden weekend za kwotę poniżej 200-300 zł:
1. Zgromadź wodę na 7 dni. RCB wskazuje 14 litrów na osobę na tydzień – dla 2-osobowego gospodarstwa to 28 litrów, czyli 14 półtoralitrowych butelek. Kupuj stopniowo przy każdych zakupach. Wodę trzymaj w chłodnym, ciemnym miejscu i wymieniaj co 12 miesięcy.
2. Zrób przegląd spiżarni pod kątem trwałości. Konserwy mięsne i rybne, suszona fasola i soczewica, ryż, makaron, biszkopty i suche pieczywo – produkty, które nie wymagają chłodzenia i mają termin przydatności powyżej 12 miesięcy. Zasada jest prosta: rotuj, nie kumuluj. Jedz najstarsze, dokupuj nowe.
3. Skompletuj apteczkę i leki. Miej co najmniej miesięczny zapas leków stosowanych przewlekle przez każdego domownika. Do apteczki dodaj bandaże, środki odkażające, plastry, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz maść na oparzenia. Sprawdź daty ważności już teraz.
4. Przygotuj radioodbiornik na baterie i latarkę. Podczas awarii sieci energetycznej i przerwy w dostępie do internetu radio na baterie pozostaje jedynym kanałem dostępu do oficjalnych komunikatów służb. Sprawdź stan baterii. Kup zapasowe.
5. Pobierz poradnik RCB „Bądź gotowy!” z gov.pl i zrób listę do plecaka ewakuacyjnego. Pełna lista obejmuje ponad 25 pozycji. Przy każdym kryzysu nie będziesz myśleć – po prostu weźmiesz plecak. RCB zaleca osobne zestawy: jeden w domu, jeden w pracy lub samochodzie.
6. Zgromadź gotówkę w drobnych nominałach. Awaria sieci płatniczych lub bankomatów to jeden z pierwszych skutków poważnego zakłócenia infrastrukturalnego. Austria i Finlandia rekomendują minimum 70-100 euro w gotówce na osobę. Polskie RCB zaleca gotówkę jako standard wyposażenia plecaka ewakuacyjnego. Banknoty 20 i 50 zł – nie 200 zł, bo nie będzie skąd wydać reszty.
7. Zapisz cyfrowe kopie dokumentów na pendrive. Dowód osobisty, paszport, polisa ubezpieczeniowa, akt własności, dokumentacja medyczna. Pendrive schowany w plecaku ewakuacyjnym to 10 minut pracy, która może zaoszczędzić miesięcy biurokratycznych problemów po ewakuacji.
8. Sprawdź, jak działa Alert RCB. Na alert.rcb.gov.pl możesz zobaczyć aktualne ostrzeżenia dla swojego regionu. Upewnij się, że twój telefon odbiera alerty systemowe RCB – w ustawieniach sprawdź, czy powiadomienia alarmowe są włączone. To jedyny pewny kanał natychmiastowego dotarcia informacji o zagrożeniu bez połączenia z internetem.
