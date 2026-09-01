Masz 75 lat i leczysz zęby prywatnie? Sprawdź, czy państwo dopłaci do rachunku od dentysty
Leczenie stomatologiczne potrafi kosztować kilka, a przy większych pracach protetycznych nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dla osoby utrzymującej się z emerytury może być to ogromne obciążenie. Czy senior po ukończeniu 75 lat może przedstawić rachunek za prywatnego dentystę i odzyskać część pieniędzy od państwa? Zasady są dość jednoznaczne. Sam wiek nie daje prawa do refundacji prywatnej wizyty, ale seniorzy mają inne możliwości ograniczenia kosztów leczenia.
Osoba, która ukończyła 75 lat, korzysta z takich samych podstawowych zasad finansowania stomatologii przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak inni dorośli pacjenci. Nie oznacza to jednak, że każde leczenie musi być odpłatne.
Czy NFZ zwróci pieniądze za prywatnego dentystę?
To jedno z najważniejszych rozróżnień.
Jeżeli pacjentka zgłosiła się do dentysty na wizytę komercyjną, zaakceptowała prywatny cennik i zapłaciła za wykonane świadczenia, co do zasady nie może później wysłać rachunku do NFZ i otrzymać zwrotu poniesionych kosztów.
Nie zmienia tego ukończenie 75 lat ani posiadanie statusu emeryta.
System działa inaczej. NFZ finansuje świadczenia znajdujące się w odpowiednim koszyku, jeśli są wykonywane w ramach umowy z Funduszem.
Prywatny gabinet również może leczyć na NFZ
Warto o tym pamiętać, ponieważ określenie „prywatny dentysta” może być mylące.
Gabinet może prowadzić działalność komercyjną, a jednocześnie posiadać kontrakt z NFZ. Ten sam dentysta może więc wykonywać część zabiegów odpłatnie, a określone świadczenia realizować w ramach publicznego systemu.
Dlatego przed rozpoczęciem kosztownego leczenia warto zapytać nie tylko o cenę, ale również o to, które elementy planowanego leczenia mogą zostać wykonane na NFZ.
Może się okazać, że nie za wszystko trzeba płacić z własnej kieszeni.
Jakie leczenie zębów może finansować NFZ?
Koszyk świadczeń stomatologicznych jest ograniczony i nie obejmuje wszystkich metod oraz materiałów dostępnych w nowoczesnej stomatologii.
Dorośli pacjenci mogą jednak korzystać w ramach NFZ z szeregu świadczeń. Dotyczy to między innymi określonych badań stomatologicznych, leczenia próchnicy, usuwania zębów, części zabiegów chirurgicznych, znieczulenia, wybranych badań RTG czy niektórych świadczeń związanych z leczeniem kanałowym.
Osobną i szczególnie istotną dla części seniorów kategorią jest protetyka.
NFZ finansuje określone rodzaje protez oraz ich naprawy, jeżeli pacjent spełnia wymagane warunki. Nie oznacza to jednak finansowania dowolnej protezy wybranej w prywatnym gabinecie.
A co z implantami i koronami?
Tu może pojawić się największe rozczarowanie.
Nowoczesne leczenie protetyczne oferowane komercyjnie może kosztować bardzo dużo. Implanty, rozbudowane prace na implantach czy wybrane korony wykonywane prywatnie nie stają się automatycznie bezpłatne dlatego, że pacjent ukończył 75 lat.
Jeżeli seniorce zależy na ograniczeniu kosztów, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem leczenia sprawdzić, czy istnieje rozwiązanie dostępne w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ.
To znacznie bezpieczniejsze niż założenie, że po zapłaceniu prywatnego rachunku będzie można wystąpić o jego refundację.
75-latek może jednak otrzymywać dodatkowe pieniądze z ZUS
Ukończenie 75 lat ma znaczenie w innym miejscu systemu.
Emerytom i rencistom po osiągnięciu tego wieku przysługuje dodatek pielęgnacyjny. ZUS przyznaje go po ukończeniu 75 lat z urzędu, dlatego zasadniczo nie trzeba składać osobnego wniosku.
Od 1 marca 2026 roku dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie.
W ciągu pełnych 12 miesięcy daje to:
366,68 zł × 12 = 4400,16 zł.
Nie jest to jednak „dodatek na dentystę”. Senior może wykorzystać te pieniądze według własnych potrzeb, a więc również przeznaczyć je na prywatne leczenie stomatologiczne.
Istnieją też ustawowe wyjątki dotyczące wypłaty dodatku, między innymi związane z pobytem w określonych placówkach opiekuńczych.
Przy bardzo niskich dochodach warto sprawdzić pomoc społeczną
Inną kwestią jest sytuacja seniora, którego dochody są bardzo niskie i który nie jest w stanie samodzielnie pokryć niezbędnych wydatków.
W takim przypadku warto skontaktować się z właściwym miejscowo ośrodkiem pomocy społecznej i sprawdzić możliwość otrzymania pomocy w konkretnej sytuacji.
Nie jest to jednak automatyczna refundacja stomatologiczna dla każdego emeryta. Przyznanie pomocy zależy od rodzaju świadczenia, sytuacji dochodowej i życiowej oraz spełnienia ustawowych kryteriów.
Najlepiej sprawdzić możliwości przed rozpoczęciem leczenia
Senior, który otrzymał od dentysty kosztorys opiewający na kilka tysięcy złotych, powinien przed zaakceptowaniem całego planu leczenia sprawdzić, czy jego część można wykonać w ramach NFZ.
Najważniejsza zasada jest prosta: ukończenie 75 lat nie powoduje, że państwo zwróci rachunek za prywatne leczenie zębów.
Senior może natomiast korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ, a po ukończeniu 75 lat emeryt lub rencista otrzymuje również dodatek pielęgnacyjny, który w 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie. W przypadku bardzo trudnej sytuacji materialnej warto dodatkowo sprawdzić dostępne formy pomocy społecznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.