Rekordowy rok szkolny. Uczniowie mają powody do radości
Rok szkolny 2026/27 dopiero się rozpoczął, a uczniowie już mają powody, by sprawdzać kalendarze. Układ świąt, ferii i pozostałych przerw sprawia, że najbliższe miesiące będą wyjątkowo korzystne pod względem liczby dni bez lekcji. Największa niespodzianka czeka uczniów zimą. W okolicach Bożego Narodzenia i Nowego Roku może powstać przerwa przypominająca krótkie wakacje.
Według wyliczeń przytoczonych przez Radio ZET w całym roku szkolnym ma przypadać około 180 dni nauki oraz 180 dni wolnych od szkoły. Do tego w poszczególnych placówkach mogą dojść dni wolne ustalane przez dyrektorów.
Niemal trzy tygodnie bez szkoły. Kalendarz ułożył się wyjątkowo
Na pierwszą naprawdę długą przerwę uczniowie będą musieli poczekać do grudnia. Wtedy rozpocznie się zimowa przerwa świąteczna.
Tegoroczny układ kalendarza jest szczególnie korzystny. Połączenie przerwy bożonarodzeniowej, weekendów, Nowego Roku oraz święta Trzech Króli sprawi, że okres bez normalnych zajęć szkolnych będzie wyjątkowo długi.
W praktyce dla wielu uczniów przełom grudnia i stycznia może oznaczać niemal trzy tygodnie bez regularnych lekcji.
To będzie jedna z najdłuższych przerw w pierwszej części roku szkolnego.
180 dni nauki i 180 dni wolnego
Skala robi wrażenie, gdy spojrzymy na cały kalendarz.
Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich Małgorzata Wakuła w rozmowie z Radiem ZET wskazuje, że w roku szkolnym 2026/27 wypada 180 dni nauki i 180 dni wolnych od szkoły.
Oczywiście do dni wolnych zaliczają się również zwykłe soboty i niedziele, wakacje, ferie, święta oraz pozostałe ustawowe i szkolne przerwy. Nie oznacza to więc, że uczniowie otrzymują dodatkowe pół roku wakacji.
Mimo tego tegoroczny układ kalendarza może być dla nich wyjątkowo atrakcyjny.
Po świętach przyjdzie czas na ferie zimowe
Kolejna duża przerwa czeka uczniów niedługo później.
Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/27 będą odbywały się, w zależności od województwa, między 18 stycznia a 28 lutego 2027 roku.
Poszczególne regiony tradycyjnie będą rozpoczynały wypoczynek w różnych terminach. Dla każdego ucznia ferie oznaczają jednak dwutygodniową przerwę od zajęć.
Po bardzo długiej przerwie świąteczno-noworocznej kolejny odpoczynek pojawi się więc stosunkowo szybko.
W maju również będzie okazja do odpoczynku
Kalendarz sprzyja uczniom również wiosną.
3 maja 2027 roku wypada w poniedziałek. Święto Konstytucji 3 Maja automatycznie przedłuży więc weekend do trzech dni.
Kolejna okazja pojawi się pod koniec miesiąca.
Boże Ciało przypada 27 maja 2027 roku, w czwartek. W tym przypadku bardzo dużo będzie zależało od decyzji konkretnej szkoły. Jeżeli piątek zostanie ustanowiony dniem wolnym od zajęć, uczniowie mogą otrzymać czterodniową przerwę.
Są jeszcze dni dyrektorskie
Rodzice i uczniowie powinni pamiętać, że ogólnopolski kalendarz nie pokazuje wszystkich dni bez lekcji.
Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Popularnie określa się je jako dni dyrektorskie.
Często są wykorzystywane w terminach egzaminów albo w taki sposób, aby połączyć święto przypadające we wtorek lub czwartek z weekendem. Konkretne terminy mogą się jednak różnić między szkołami, dlatego rodzice powinni sprawdzać kalendarz swojej placówki.
Rok szkolny dopiero ruszył, a uczniowie już mogą odliczać
Pierwsze tygodnie września oznaczają powrót do sprawdzianów, kartkówek, prac domowych i porannego wstawania. Tegoroczny kalendarz daje jednak uczniom sporo powodów do optymizmu.
Szczególnie interesująco zapowiada się przełom grudnia i stycznia. Później nadejdą ferie, wiosenne święta i kolejne okazje do dłuższego odpoczynku.
A na końcu pozostaje najważniejsza data w szkolnym kalendarzu – zakończenie zajęć i początek wakacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.