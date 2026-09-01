We wrześniu na kontach seniorów nawet prawie 4000 zł brutto. ZUS rusza z wypłatami
Wrzesień przyniesie wielu emerytom znacznie wyższy przelew z ZUS. Wszystko za sprawą 14. emerytury, która zostanie wypłacona razem z podstawowym świadczeniem. Osoby pobierające najniższą emeryturę mogą w jednym terminie otrzymać łącznie 3956,98 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że każdy senior dostanie dodatkowe 1978,49 zł. O wysokości czternastki decyduje kwota podstawowego świadczenia.
Pierwsza ogromna transza pieniędzy trafia do seniorów już 1 września. Według informacji ZUS w pierwszym terminie czternastą emeryturę otrzyma około 616 tys. emerytów i rencistów.
Prawie 4000 zł brutto w jednym terminie
Najwięcej w stosunku do swojego podstawowego świadczenia zyskają osoby pobierające minimalną emeryturę.
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Dokładnie tyle samo wynosi pełna tegoroczna czternastka.
Jeżeli więc senior otrzymuje minimalną emeryturę i przysługuje mu pełna 14. emerytura, wyliczenie wygląda następująco:
1978,49 zł + 1978,49 zł = 3956,98 zł brutto.
To właśnie dlatego mówi się o przelewach sięgających niemal 4000 zł.
Nie jest to jednak podwyższenie miesięcznej emerytury do takiej kwoty. Czternastka jest dodatkowym, jednorazowym świadczeniem.
616 tysięcy osób w pierwszej transzy
ZUS wypłaca czternastki razem z wrześniowymi emeryturami i rentami, zgodnie ze standardowym terminem wypłaty konkretnej osoby.
Pierwszy termin przypada 1 września. Według danych ZUS obejmie około 616 tys. świadczeniobiorców, a łączna wartość tej transzy ma przekroczyć 913 mln zł brutto.
Kolejne terminy wypłat przypadają na 6, 10, 15, 20 i 25 września.
Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają otrzymać czternastkę w terminie wypłaty przypadającym 1 października.
Kto dostanie pełne 1978,49 zł?
Pełna 14. emerytura wynosi w 2026 roku 1978,49 zł brutto.
W całości przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Senior otrzymujący na przykład 2500 zł brutto emerytury może więc dostać dodatkowo pełne 1978,49 zł brutto czternastki.
W takim przypadku łączna wrześniowa kwota brutto wyniesie:
2500 zł + 1978,49 zł = 4478,49 zł brutto.
Dlatego część emerytów może otrzymać we wrześniu nawet więcej niż 4000 zł brutto.
Masz ponad 2900 zł emerytury? ZUS zacznie zmniejszać czternastkę
Przekroczenie 2900 zł nie oznacza automatycznej utraty dodatkowego świadczenia.
ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka podstawowego świadczenia ponad próg 2900 zł zmniejsza czternastkę o złotówkę.
Przykładowo osoba otrzymująca 3000 zł brutto przekracza próg o 100 zł. Jej czternastka wyniesie zatem:
1978,49 zł – 100 zł = 1878,49 zł brutto.
Łącznie daje to 4878,49 zł brutto podstawowego świadczenia i czternastki.
Przy emeryturze wynoszącej 4000 zł czternastka zostanie natomiast pomniejszona o 1100 zł i wyniesie 878,49 zł brutto.
Jest też granica, po której czternastki już nie będzie
Zmniejszanie dodatkowego świadczenia nie trwa w nieskończoność. Czternastka musi wynosić co najmniej 50 zł, aby została wypłacona.
Przy tegorocznej wysokości świadczenia oznacza to, że osoby otrzymujące podstawową emeryturę lub rentę w wysokości 4828,49 zł brutto lub wyższej nie otrzymają czternastki.
Trzeba również pamiętać o innym warunku. Świadczenie nie przysługuje osobie, której prawo do emerytury lub renty było zawieszone na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty czternastki.
Na konto wpłynie mniej niż kwota brutto
Kwoty 1978,49 zł czy 3956,98 zł są kwotami brutto.
Od czternastej emerytury może zostać pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz, zależnie od sytuacji podatkowej konkretnego świadczeniobiorcy, zaliczka na podatek dochodowy.
Dlatego kwota widoczna na rachunku bankowym może być niższa od sumy świadczeń brutto.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
To jedna z najważniejszych informacji dla seniorów. O czternastą emeryturę nie trzeba występować do ZUS z osobnym wnioskiem.
Jeżeli dana osoba spełnia warunki, ZUS ustala prawo do dodatkowego świadczenia i wypłaca je automatycznie wraz z właściwą emeryturą lub rentą.
Wrzesień będzie więc dla milionów seniorów miesiącem wyższych przelewów. W przypadku osoby otrzymującej najniższą emeryturę podstawowe świadczenie i pełna czternastka dadzą 3956,98 zł brutto, a przy emeryturach między 1978,49 a 2900 zł łączna wypłata może być jeszcze wyższa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.