Masz auto warte mniej niż 20 tysięcy złotych? Nowe zasady przeglądów mogą wyeliminować je z dróg
Rząd przygotowuje gruntowną reformę systemu badań technicznych pojazdów, która w połączeniu z unijnymi normami emisji spalin wyeliminuje z ruchu niesprawne i mocno wyeksploatowane samochody. Zmiany dotkną setki tysięcy kierowców kupujących tanie auta używane, których naprawy przed przeglądem mogą przekroczyć rynkową wartość pojazdu. W Warszawie nowe regulacje wpłyną na codzienne podróże mieszkańców i stan techniczny aut jeżdżących po dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Fotografia na przeglądzie i surowy nadzór. Projekt ustawy UC166 wchodzi w fazę realizacji
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod datą 1 września 2026 roku opublikowano założenia projektu ustawy UC166, nowelizującego Prawo o ruchu drogowym. Nowe regulacje stanowią dookreślenie przepisów wdrażających unijną dyrektywę 2014/45/UE. Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że rząd przyjmie projekt w I kwartale 2027 roku, po czym trafi on do prac w parlamencie.
Kluczową zmianą dla kierowców będzie obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na stacji kontroli pojazdów (SKP), co ma ukrócić proceder fikcyjnego „podbijania” dowodów rejestracyjnych. Zostanie również wprowadzona możliwość stawienia się na badanie do 30 dni przed terminem bez utraty dotychczasowej daty ważności. Jednocześnie starostwa oraz Transportowy Dozór Techniczny (TDT) otrzymają zaostrzone narzędzia nadzoru i karania diagnostów, w tym możliwość zawieszania i cofania uprawnień za nieprawidłowości.
Niesprawny DPF i usterki drogie w naprawie. Tanie diesle pod szczególną lupą
Z danych rynkowych wynika, że przeciętny używany diesel w Polsce ma 16 lat oraz 274 tys. km przebiegu, a aż 85 proc. z nich posiada czynniki ryzyka (np. powypadkową historię lub cofnięty licznik). Przepisy dzielą usterki na drobne, poważne oraz niebezpieczne (skutkujące natychmiastowym zakazem jazdy). W przypadku usterki poważnej kierowca ma maksymalnie dwa miesiące na naprawę i ponowne badanie.
Równolegle na poziomie Unii Europejskiej wdrażane są nowe metody pomiaru liczby cząstek stałych (PN), które precyzyjnie wykrywają uszkodzone, zużyte lub celowo usunięte filtry DPF (szczególnie w pojazdach z normą Euro 5b i nowszych). W przypadku samochodów kupowanych w przedziale cenowym do 10–20 tys. zł (których sprzedaje się w Polsce ponad 90 tys. rocznie), przywrócenie sprawności układu wydechowego, zawieszenia czy układu hamulcowego może okazać się całkowicie nieopłacalne.
Nowe zasady przeglądów a ruch w stolicy. Wola, Mokotów i Śródmieście
W stolicy, gdzie zagęszczenie ruchu drogowego jest najwyższe w kraju, zaostrzenie kontroli technicznych wpłynie na tysiące kierowców dojeżdżających codziennie do pracy. Na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie, gdzie z kilkunastoletnich aut benzynowych i diesli korzystają dostawcy, kurierzy oraz drobni przedsiębiorcy, konieczność eliminacji usterek wywoła falę wizyt w warsztatach naprawczych.
Z kolei w rejonie dzielnicy Śródmieście eliminowanie z ruchu pojazdów ze zmanipulowanymi układami spalin wpisuje się w politykę poprawy jakości powietrza w centrum miasta. Diagnostycy ze stołecznych stacji przypominają, że sam wiek auta nie decyduje o wyniku badania, jednak rzeczywisty stan techniczny podwozia, oświetlenia i emisji spalin będzie sprawdzany bez taryfy ulgowej.
Jak krok po kroku przygotować starsze auto do badania technicznego
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci uniknąć negatywnego wyniku badania i niepotrzebnych kosztów:
- Zleć wstępną diagnostykę komputerową w warsztacie – sprawdź błędy w układzie oczyszczania spalin (DPF/GPF/SCR) oraz stan systemu OBD przed wizytą na SKP.
- Skontroluj stan układu hamulcowego i zawieszenia – upewnij się, że tarcze, klocki oraz przewody hamulcowe nie noszą śladów wycieków ani nadmiernego zużycia.
- Jedź na badanie do 30 dni przed wyznaczoną datą – wykorzystaj nowe przepisy, aby zachować ciągłość terminu i dać sobie czas na ewentualne naprawy.
- Sprawdź oświetlenie i stan opon na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – wymień przepalone żarówki i upewnij się, że bieżnik opon ma wymaganą głębokość.
- Nigdy nie kupuj auta z wyciętym filtrem cząstek stałych – zweryfikuj historię pojazdu i stan fabrycznego układu wydechowego, by uniknąć niedopuszczenia auta do ruchu.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.