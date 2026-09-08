Pieniądze za puste opakowania trafią bezpośrednio na konto. Operatorzy wprowadzają przełomową zmianę. Zobacz zasady w Warszawie
Operatorzy systemu kaucyjnego w Polsce pracują nad istotnymi zmianami, które znacznie ułatwią codzienne korzystanie z punktów zwrotu opakowań. We wtorek, 8 września 2026 roku, ujawniono szczegóły nowych rozwiązań, które wyeliminują konieczność odbierania tradycyjnych papierowych bonów w sklepach. Kaucja za oddane puszki i butelki będzie mogła trafiać bezpośrednio na kartę płatniczą lub do aplikacji mobilnej. Nowe automaty i punkty zbiórki pojawią się nie tylko w wielkich sieciach handlowych, ale również bezpośrednio na osiedlach mieszkaniowych w całej stolicy, w tym w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Wypłata na kartę i automaty na osiedlach. Przełom w zbiórce opakowań
Według oficjalnych danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod koniec czerwca w Polsce funkcjonowało 64 tys. punktów zbiórki opakowań, z czego blisko 14 tys. stanowiły automatyczne butelkomaty. Do tej pory większość urządzeń wydawała klientom kwit drukowany na papierze, który należało zrealizować przy kasie sklepowej lub wymienić na gotówkę. Nowa usługa wprowadzana przez operatorów umożliwia natychmiastowy zwrot środków na kartę bankową po przyłożeniu jej do czytnika w urządzeniu.
Do gry wchodzą nowe podmioty i lokalizacje. Operator Kaucja.pl rozpoczął montaż automatów bezpośrednio na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, planując postawienie około 4 tys. takich urządzeń w ciągu 3–4 lat. Z kolei operator PolKa (Polska Kaucja) stawia na osiedlach maszyny ze zwrotem na kartę, które działają już m.in. w Zamościu oraz na warszawskiej Białołęce. Instalację takich punktów w miastach i rejonach turystycznych zapowiada też firma Reselekt. Zmiany obejmą również wydłużenie ważności tradycyjnych bonów zakupowych oraz włączenie do systemu małych szklanych opakowań po alkoholach (tzw. małpek). Podstawą prawną funkcjonowania całego mechanizmu są przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2024 r. poz. 927 z późn. zm.).
Nowe punkty zwrotu na stołecznych osiedlach. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, po udanych próbach na Białołęce, operatorzy kaucyjni intensywnie rozwijają sieć osiedlową w centralnych i gęsto zaludnionych rejonach miasta. Na warszawskiej Woli (w tym na nowych osiedlach na Odolanach) oraz na Mokotowie (Służewiec i Stegny) zarządy spółdzielni mieszkaniowych prowadzą rozmowy dotyczące montażu automatów blisko altan śmietnikowych i ciągów pieszych.
Z kolei w ścisłym centrum, w dzielnicy Śródmieście, w rejonie węzłów przesiadkowych i pasaży handlowych, wdrażane będą kompaktowe automaty umożliwiające bezgotówkową wypłatę na kartę. Pozwoli to mieszkańcom na oddawanie opakowań w drodze do pracy lub szkół, bez konieczności stania w kolejkach do kas w marketach.
Jak krok po kroku zwrócić opakowanie i otrzymać kaucję na kartę
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą Ci sprawnie korzystać z nowych funkcji w automatycznych punktach zwrotu:
- Zbliż kartę płatniczą lub telefon z płatnościami do czytnika – przed wrzuceniem opakowań zbliż kartę do terminala butelkomatu, aby wskazać konto do przelewu.
- Wrzucaj pojedynczo czyste i niespłaszczone opakowania – upewnij się, że kod kreskowy na butelce PET lub puszce jest czytelny dla skanera urządzenia.
- Wykorzystaj dłuższy czas na realizację bonów papierowych – jeśli korzystasz ze starszego automatu na Woli czy Mokotowie, pamiętaj o wydłużonym terminie ważności kwitu.
- Zgłoś potrzebę montażu automatu w swojej spółdzielni w Śródmieściu – skonsultuj z zarządem osiedla wniosek o postawienie osiedlowego punktu zbiórki Kaucja.pl lub PolKa.
- Zachowuj małe butelki szklane na kolejne etapy programu – zbieraj szklane opakowania o niewielkich pojemnościach, które dołączą do pełnego systemu zbiórki.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.