Jesieniary biegnijcie do Action. Klienci kupują po kilka sztuk. W internecie kosztują nawet dwa razy więcej
Hit, który już wcześniej robił furorę w mediach społecznościowych, ponownie pojawił się w sklepach Action. Chodzi o charakterystyczne koce ze sztucznego futra we wzór przypominający umaszczenie jelonka. Klienci polują na nie i kupują po kilka sztuk, a produkt szybko trafia również do internetowej odsprzedaży. Różnica w cenie jest ogromna – w sklepie koc kosztuje 54,95 zł, podczas gdy w sieci za ten sam lub opisywany jako ten sam model sprzedający żądają około 100–120 zł.
Viralowy „Bambi” znowu w Action
Jesień jeszcze na dobre się nie rozpoczęła, a w sklepach zaczyna się już sezon na produkty, które w ubiegłych latach potrafiły znikać z półek błyskawicznie.
Jednym z nich jest Faux Fur Blanket, nazywany przez klientów po prostu kocem „Bambi” albo „jelonkiem”.
Na zdjęciu wykonanym w sklepie widać charakterystyczny beżowo-brązowy model w białe cętki. To pled ze sztucznego futra o wymiarach 140 × 180 cm.
Cena widoczna na sklepowej etykiecie wynosi:
54,95 zł.
I właśnie cena jest jednym z powodów ogromnego zainteresowania produktem.
Klienci biorą po kilka sztuk
Koce tego typu zrobiły się popularne dzięki mediom społecznościowym. W zagranicznych ogłoszeniach aktualnie można znaleźć je wręcz z określeniem „viral”, a sprzedający używają hashtagów związanych z TikTokiem i jesiennymi trendami.
Po ponownym pojawieniu się produktu w Action zainteresowanie znów jest duże. Klienci kupują nie tylko pojedyncze egzemplarze, ale również po kilka sztuk – do sypialni, salonu czy na prezent.
Popularności pomaga wygląd. Z jednej strony mamy miękkie, puszyste wykończenie, z drugiej wzór, który natychmiast kojarzy się z jelonkiem Bambi i jesiennym wystrojem wnętrz.
W Action 54,95 zł. W internecie około 100–120 zł
Wystarczy sprawdzić oferty internetowe, żeby zobaczyć, dlaczego klienci polują na produkt bezpośrednio w sklepie.
Na Allegro znaleźliśmy obecnie oferty modelu Action Bambi 140 × 180 cm za około 100 zł. Co więcej, przy jednej z nich serwis pokazuje ponad 300 zakupów w ostatnim czasie. Inna oferta koca Faux Fur Blanket 140 × 180 cm kosztuje 99,90 zł i również ma ponad 200 zakupów.
Jest także oferta dokładnie opisywana jako koc Action z wzorem jelonka, w której cena wynosi 119 zł.
Na Allegro Lokalnie znaleźliśmy natomiast nowy egzemplarz wystawiony za 88 zł.
Oznacza to, że kupując go za 54,95 zł w sklepie, można zapłacić niemal o połowę mniej niż w części ofert internetowych.
Moda na puszyste koce wraca
Sam Action ma obecnie bardzo szeroką ofertę koców i pledów. W polskim sklepie sieci znajdują się modele o wymiarach 140 × 180 cm, pledy ze sztucznego futra, wersje ze zwierzęcymi nadrukami oraz większe narzuty.
Jednak to właśnie „jelonek” ma coś, czego nie da się łatwo stworzyć zwykłą promocją – rozpoznawalność w mediach społecznościowych.
W zagranicznych serwisach ogłoszeniowych sprzedający wprost nazywają podobne koce z Action „viral faux fur blanket” i „Bambi blanket”.
Warto najpierw sprawdzić Action
Przy tak dużej różnicy cenowej zakup od internetowego sprzedawcy nie zawsze ma sens.
Jeżeli ktoś poluje właśnie na charakterystyczny model z cętkami, warto najpierw sprawdzić najbliższy sklep Action. Na wykonanym przez nas zdjęciu cena wynosi 54,95 zł za sztukę.
Trzeba jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych wariantów może różnić się między sklepami. Przy produktach, które stają się viralami, sytuacja na półkach potrafi zmieniać się bardzo szybko.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.