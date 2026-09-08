Zacznie się w środę w Aldi. Ogromna promocja obejmie całe grupy produktów. Druga rzecz aż 60 proc. taniej
Od środy 9 września w ALDI zaczyna się duża akcja promocyjna, która może zainteresować łowców okazji. Tym razem nie chodzi o przecenę kilku pojedynczych artykułów. Sieć obejmuje ofertą całe grupy produktów – od spodni i legginsów, przez tekstylia domowe i baterie, po artykuły biurowe, śniadaniówki i bidony. Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, będzie kosztował aż o 60 proc. mniej. Do tego dochodzą nowe artykuły z jesiennej oferty, m.in. kurtki, swetry i sprzęt do domu.
Wielka promocja rusza już w środę
Nowa akcja ALDI rozpoczyna się w środę 9 września 2026 roku i zgodnie z informacjami widocznymi w gazetce ma potrwać do 15 września lub do wyczerpania zapasów.
To może być jedna z ciekawszych ofert tego tygodnia, ponieważ rabatem objęto całe kategorie produktów.
Drugi tańszy produkt będzie aż 60 proc. tańszy.
Produkty można przy tym mieszać dowolnie w ramach danej kategorii objętej promocją.
Wszystkie spodnie i legginsy. Druga sztuka 60 proc. taniej
Pierwsza mocna kategoria to odzież.
ALDI zapowiada promocję na:
wszystkie spodnie i legginsy.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, zostanie przeceniony o 60 proc.
To oznacza, że nie trzeba koniecznie wybierać dwóch identycznych modeli. Zgodnie z zasadami przedstawionymi przez sieć artykuły można mieszać w ramach promocji.
To dobra okazja szczególnie dla osób, które właśnie kompletują jesienną garderobę.
Tekstylia domowe również 60 proc. taniej
Jeszcze szerszą grupą są tekstylia domowe.
Tutaj również obowiązuje mechanizm:
kup dwa – drugi tańszy produkt 60 proc. taniej.
W gazetce sieć pokazuje m.in. pościel, ale akcja została opisana jako dotycząca wszystkich tekstyliów domowych objętych ofertą.
Przy dwóch droższych produktach różnica na rachunku może być już bardzo wyraźna.
Rodzice mogą zrobić zapasy
Kolejna promocja może zainteresować przede wszystkim rodziców dzieci szkolnych.
ALDI obejmuje akcją wszystkie artykuły biurowe, piśmiennicze, bidony i śniadaniówki.
Także tutaj:
drugi tańszy produkt jest 60 proc. tańszy.
Na początku września to szczególnie mocna oferta. Po pierwszych dniach szkoły często okazuje się, że trzeba dokupić zeszyty, przybory, bidon albo nowe pudełko na drugie śniadanie.
Nawet baterie objęte promocją
Na tym lista się nie kończy.
ALDI dorzuca do akcji również wszystkie baterie objęte wskazaną ofertą.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze, również ma być 60 proc. tańsze.
Promocja obowiązuje od 9 do 15 września lub do wyczerpania zapasów.
Sieć zaznacza przy tym, że rabat naliczany jest na każdy drugi tańszy produkt przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności.
Kurtka na jesień za 49,99 zł
Oprócz dużej akcji „drugi produkt 60 proc. taniej” w środę na półki trafi również nowa oferta odzieżowa.
Jedną z najmocniejszych propozycji jest damska kurtka pikowana UP2FASHION.
Do wyboru mają być różne rodzaje i kolory, w rozmiarach S–XL.
Cena:
49,99 zł.
To może być jeden z produktów, który wzbudzi największe zainteresowanie. Wrzesień to moment, gdy klienci zaczynają szukać lekkich kurtek przejściowych, a cena poniżej 50 zł może przyciągnąć do koszyków więcej niż jedną sztukę.
Sweter damski za 34,99 zł
Drugą propozycją z jesiennej kolekcji jest damski sweter dzianinowy UP2FASHION.
Dostępne mają być różne wzory, a rozmiary obejmują zakres S–XL.
Cena została ustalona na:
34,99 zł.
Na zdjęciach w gazetce widać m.in. wariant czerwony oraz granatowy w jasne paski.
Lokówko-prostownica 3 w 1 za 99,99 zł
Oferta nie ogranicza się do odzieży.
Od środy dostępna będzie także lokówko-prostownica 3 w 1 Ambiano.
Urządzenie kosztuje:
99,99 zł.
To kolejna kategoria, która może zainteresować klientów polujących na tańsze urządzenia do pielęgnacji i stylizacji włosów.
Torba rowerowa za mniej niż 50 zł
W gazetce znalazła się również torba rowerowa RIDE+GO.
Model przeznaczony jest na bagażnik, a cena wynosi:
49,99 zł.
Choć lato powoli się kończy, wrzesień nadal jest dla wielu osób sezonem rowerowym, dlatego również ten produkt może znaleźć swoich odbiorców.
W sobotę dojdzie kolejna pula produktów
Co ciekawe, ALDI podzielił ofertę na dwa etapy.
Pierwsza część rozpoczyna się w środę 9 września, ale następne artykuły mają pojawić się:
w sobotę 12 września.
Jedną z zapowiadanych propozycji jest komplet kołdra i narzuta 2 w 1 Novitesse za 69,99 zł.
To oznacza, że w ciągu jednego tygodnia klienci dostaną dwa terminy nowych ofert.
Największym magnesem będzie jednak 60 proc.
To właśnie mechanizm rabatowy może najmocniej przyciągnąć klientów.
Od środy w promocji znajdą się m.in.:
- wszystkie spodnie i legginsy – drugi tańszy produkt 60 proc. taniej,
- artykuły biurowe, piśmiennicze, bidony i śniadaniówki – drugi tańszy 60 proc. taniej,
- tekstylia domowe – drugi tańszy 60 proc. taniej,
- baterie – drugi tańszy produkt 60 proc. taniej.
Oferta obowiązuje od 9 do 15 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
To ostatnie zastrzeżenie ma znaczenie. ALDI informuje na swojej stronie, że artykuły akcyjne dostępne są w ograniczonych ilościach i mogą zostać wyprzedane.
Nie można więc zagwarantować, że każdy produkt będzie dostępny przez cały okres promocji.
W Warszawie niektóre sklepy ruszają już o 6 rano
Jeśli faktycznie pojawi się większe zainteresowanie środową ofertą, warszawscy łowcy okazji mogą zacząć zakupy naprawdę wcześnie.
Przykładowo sklepy ALDI przy al. Krakowskiej 263 i ul. Baletowej 2 według oficjalnej wyszukiwarki sieci są w środę czynne już od godziny 6:00.
Godziny otwarcia zależą jednak od konkretnej placówki, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić swój sklep.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.