Prawdziwy hit w Action. Znika z półek jak ciepłe bułeczki. Cały zestaw kosztuje tylko 29,95 zł
Moda na matchę nie zwalnia, a Action najwyraźniej trafił w idealny moment. W sklepach sieci pojawił się kompletny, pięcioelementowy zestaw do przygotowywania popularnego zielonego napoju. Cena robi wrażenie – za całość trzeba zapłacić zaledwie 29,95 zł. Produkt wzbudza duże zainteresowanie klientów i w niektórych sklepach może szybko znikać z półek.
Matcha jest wszędzie. Teraz swój zestaw ma Action
Jeszcze kilka lat temu matcha kojarzyła się przede wszystkim ze specjalistycznymi herbaciarniami. Dziś matcha latte można znaleźć w kawiarniach, na TikToku i Instagramie, a akcesoria do jej przygotowywania stały się osobną kategorią produktów.
Action postanowił wykorzystać ten trend.
W aktualnej ofercie sieci pojawił się Zestaw matcha Excellent Houseware, oznaczony na stronie Action jako nowość.
Cena?
29,95 zł za cały komplet.
To właśnie stosunek ceny do zawartości zestawu może odpowiadać za duże zainteresowanie produktem.
Pięć elementów za niecałe 30 zł
Nie jest to pojedyncza miotełka czy sama miseczka.
Action podaje, że zestaw składa się z pięciu elementów potrzebnych do przygotowania matchy.
W komplecie znajduje się m.in. charakterystyczna bambusowa miotełka, czyli akcesorium używane do rozprowadzania proszku i uzyskania delikatnej pianki.
Do tego dochodzą czarka do matchy oraz porcelanowa podstawka pod miotełkę.
Na zdjęciu produktu widać ponadto sitko oraz pozostałe elementy zestawu potrzebne przy przygotowywaniu napoju.
Wszystko w jednym pudełku
I to może być największą zaletą tej oferty.
Osoba, która dopiero zaczyna przygodę z matchą, nie musi kompletować każdego elementu oddzielnie.
Action opisuje produkt jako kompletny zestaw przyborów do przygotowywania matchy.
Można wykorzystać go zarówno do klasycznej wersji napoju, jak i niezwykle popularnej matcha latte. Sieć podpowiada również bardziej deserowe warianty, np. mrożoną matchę z mango.
Cena może przyciągać łowców okazji
29,95 zł za pięcioelementowy zestaw to kwota, która może zainteresować nie tylko osoby regularnie pijące matchę.
Produkt nadaje się również na niedrogi prezent, a estetyczne akcesoria do przygotowywania matchy są popularne w mediach społecznościowych.
To właśnie takie produkty często stają się w dyskontach hitami: kosztują kilkadziesiąt złotych, wyglądają znacznie drożej i wpisują się w aktualny internetowy trend.
Dostępność może zależeć od sklepu
W przypadku takich produktów jest jednak jedno „ale”.
Action prowadzi sprzedaż przede wszystkim stacjonarnie, a dostępność konkretnego artykułu może różnić się pomiędzy placówkami. Sieć informuje również, że jej asortyment regularnie się zmienia.
Dlatego osoby, które chcą zdobyć właśnie ten zestaw, powinny liczyć się z tym, że nie w każdym sklepie będzie dostępny przez taki sam czas.
Matchowy hit za 29,95 zł
Oferta jest prosta:
Zestaw matcha Excellent Houseware – 5 elementów – 29,95 zł.
W komplecie są akcesoria pozwalające rozpocząć przygotowywanie matchy w domu bez kupowania wszystkiego osobno.
Przy obecnej popularności zielonego napoju to jeden z tych produktów Action, które mają wszystkie cechy potencjalnego virala: modny produkt, efektowny wygląd i cenę poniżej 30 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.