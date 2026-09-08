Pilny komunikat dla całej Polski. Obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Na kolei poziom jest jeszcze wyższy
W całej Polsce obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające drugi stopień BRAVO oraz BRAVO-CRP, natomiast na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS obowiązuje trzeci stopień CHARLIE. Podwyższone środki bezpieczeństwa mają pozostać w mocy aż do 30 listopada 2026 roku. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim wzmożoną czujność służb, dodatkową ochronę ważnych obiektów i możliwość częstszych kontroli.
BRAVO obowiązuje w całej Polsce
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza, że premier podpisał cztery zarządzenia dotyczące stopni alarmowych.
Od 1 września do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje:
drugi stopień alarmowy BRAVO.
Jednocześnie w całym kraju obowiązuje BRAVO-CRP, odnoszący się do zagrożeń dotyczących systemów teleinformatycznych.
Sytuacja jest więc szczególna: podwyższony poziom gotowości dotyczy zarówno bezpieczeństwa fizycznego, jak i cyberbezpieczeństwa.
Na kolei obowiązuje jeszcze wyższy stopień
Na tym jednak nie koniec.
Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje:
trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Jest to poziom o jeden wyższy od BRAVO obowiązującego na pozostałym terytorium kraju.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie dworce i całe miasta, przez które przebiegają tory, zostały objęte CHARLIE. Zarządzenie dotyczy wskazanych obszarów infrastruktury kolejowej.
Co oznacza BRAVO?
Polski system przewiduje cztery stopnie alarmowe:
ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.
BRAVO jest drugim z nich. Może zostać wprowadzony w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy nie został zidentyfikowany konkretny cel potencjalnego ataku.
MSWiA podkreśla, że obecne BRAVO ma charakter prewencyjny. Jest związane z sytuacją geopolityczną, wojną Rosji przeciwko Ukrainie oraz działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi wymierzonymi w Polskę i inne państwa Unii Europejskiej.
Samo obowiązywanie stopnia BRAVO nie oznacza więc, że służby posiadają informację o planowanym ataku w konkretnym polskim mieście.
Więcej patroli i kontroli
Podwyższone stopnie alarmowe uruchamiają konkretne procedury po stronie służb, administracji oraz zarządców infrastruktury.
W praktyce mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność funkcjonariuszy w miejscach, w których gromadzi się wiele osób, przy obiektach użyteczności publicznej, węzłach komunikacyjnych oraz obiektach mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.
Procedury BRAVO przewidują m.in. wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi, dodatkową ochronę środków komunikacji publicznej i ważnych obiektów.
Nie oznacza to natomiast wprowadzenia kontroli na każdej ulicy ani skierowania wojska do wszystkich miast.
Uzbrojone patrole mogą pojawić się przy ważnych obiektach
Jednym z najbardziej widocznych elementów procedur może być sposób zabezpieczania obiektów uznanych za szczególnie istotne.
Funkcjonariusze lub żołnierze bezpośrednio chroniący miejsca mogące potencjalnie stać się celem zdarzenia terrorystycznego mogą być wyposażeni w kamizelki kuloodporne i broń długą.
Dlatego widok mocniej uzbrojonego patrolu np. przy ważnym obiekcie nie musi oznaczać, że właśnie wydarzyło się coś niebezpiecznego. Może wynikać z obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
Szczególne zasady obowiązują w szkołach
BRAVO ma również konsekwencje dla szkół, przedszkoli i uczelni.
Obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych do placówek oświatowych. Szkoły powinny również zwracać większą uwagę na podejrzane zachowania w pobliżu budynków oraz pozostawione bez opieki torby czy pakunki.
Nie oznacza to automatycznego zakazu wejścia rodziców. Placówki mogą stosować własne procedury identyfikowania i wpuszczania osób uprawnionych, np. obowiązek zgłoszenia celu wizyty.
CHARLIE na kolei oznacza jeszcze większą gotowość
Trzeci stopień CHARLIE oznacza bardziej rozbudowane działania zabezpieczające.
Na objętych nim obszarach infrastruktury kolejowej przewidziany jest m.in. dodatkowy całodobowy nadzór, dyżury osób odpowiedzialnych za procedury bezpieczeństwa oraz zwiększenie ochrony infrastruktury.
Dla pasażerów nie oznacza to zawieszenia ruchu kolejowego.
Można natomiast spodziewać się większej aktywności Straży Ochrony Kolei i innych służb oraz wzmożonego nadzoru.
Warszawa: nakładają się różne poziomy zabezpieczeń
W stolicy sytuacja jest szczególnie interesująca.
Warszawa, podobnie jak cały kraj, objęta jest BRAVO i BRAVO-CRP. Jednocześnie przebiegające przez miasto obszary infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK podlegają CHARLIE.
Nie oznacza to jednak, że dla całej Warszawy ustanowiono trzeci stopień alarmowy.
Do kiedy obowiązują stopnie alarmowe?
Wszystkie obecne zarządzenia mają obowiązywać:
do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.
Mogą zostać wcześniej zmienione lub odwołane albo później ponownie przedłużone. Na dziś RCB potwierdza BRAVO i BRAVO-CRP dla całego kraju oraz CHARLIE na wskazanej infrastrukturze kolejowej.
Dla przeciętnego mieszkańca nie oznacza to konieczności rezygnacji z podróży czy pozostawania w domu. Warto jednak zwracać uwagę na pozostawione bez opieki bagaże i inne nietypowe sytuacje. W przypadku realnego podejrzenia zagrożenia należy powiadomić służby pod numerem 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.