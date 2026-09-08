Od środy rusza wielka promocja w Action. Ceny spadną nawet o 36 proc. Łowcy okazji mogą ruszyć do sklepów od rana
Action szykuje nową „Promocję Tygodnia”. Oferta rozpocznie się w środę 9 września i potrwa do 15 września 2026 roku. Na liście znalazło się aż 115 produktów – od kosmetyków i wyposażenia domu, przez elektronikę, po narzędzia i artykuły dla dzieci. Niektóre przeceny sięgają 36 proc., a ceny zaczynają się od zaledwie kilku złotych. Przy takiej ofercie od rana może być tłoczno, szczególnie przy produktach, które zwykle szybko znikają z półek.
Wielka promocja zacznie się w środę
Action odsłonił ofertę na kolejny tydzień. Tym razem akcja promocyjna obowiązuje od:
9 do 15 września 2026 roku.
Sieć oznaczyła jako „Promocję Tygodnia” aż 115 produktów. Wśród nich są zarówno drobiazgi za mniej niż 5 czy 10 zł, jak i znacznie droższe urządzenia, na których można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.
Oferta jest wyjątkowo szeroka, dlatego zainteresować może zarówno osoby kompletujące wyposażenie mieszkania, jak i klientów szukających kosmetyków, elektroniki czy rzeczy na nadchodzącą jesień.
Hit za 54,95 zł. Aparat od razu drukuje zdjęcia
Jedną z ciekawszych pozycji jest aparat z możliwością natychmiastowego drukowania zdjęć.
Regularna cena widoczna w ofercie wynosi 64,95 zł, natomiast od środy urządzenie ma kosztować:
54,95 zł.
To obniżka o 15 proc.
Takie aparaty są szczególnie popularne wśród dzieci i nastolatków, dlatego ten produkt może należeć do szybciej znikających pozycji.
Bezprzewodowe słuchawki poniżej 50 zł
W nowej promocji znalazły się również bezprzewodowe słuchawki Fresh 'n Rebel.
Zamiast 59,95 zł zapłacimy:
49,95 zł.
Obniżka wynosi 16 proc.
Dla osób szukających niedrogiej elektroniki ciekawą propozycją będzie również mikrofon do streamingu Nor-Tec. Dwuczęściowy zestaw przeceniono z 59,99 zł do 44,95 zł, czyli o 25 proc.
Lampa ze statywem za 44,95 zł
Kolejny produkt może zainteresować osoby nagrywające filmy na TikToka, Instagrama czy YouTube.
Lampa LED Grundig ze statywem ma 182 diody LED i wysokość 210 cm.
Cena spada z 53,95 do:
44,95 zł.
W promocji znajdziemy również mniejszą lampę ścienną z czujnikiem za 16,95 zł oraz zestaw oświetlenia szuflady za 13,95 zł.
Jesienne wyposażenie domu mocno przecenione
Action wchodzi również w jesienny sezon.
Duży pled XXL Studio Home o wymiarach 300 × 280 cm będzie kosztował 69,95 zł zamiast 79,95 zł.
Do tego dochodzą m.in.:
- poszewka na poduszkę Bubble 45 × 45 cm – 6,99 zł zamiast 9,95 zł,
- komplet pościeli Comfibeds 200 × 200 cm – 29,95 zł zamiast 39,95 zł,
- zasłona Mila 135 × 260 cm – 14,95 zł zamiast 19,95 zł,
- bawełniany obrus 140 × 240 cm – 29,95 zł zamiast 34,95 zł,
- mata łazienkowa 50 × 80 cm – 24,95 zł zamiast 34,95 zł.
Ta ostatnia została przeceniona aż o 28 proc.
Kapcie i puszyste pantofle na chłodniejsze dni
Na półkach pojawią się również produkty, które mogą być szczególnie popularne wraz z nadejściem chłodniejszych wieczorów.
Puszyste pantofle kosztują 17,95 zł zamiast 21,95 zł.
Inne kapcie, dostępne w rozmiarach 30–34 i różnych wariantach, przeceniono z 29,95 do 25,95 zł.
Do tego dochodzi domowy dres w rozmiarach S–XL za 35,95 zł zamiast 42,95 zł.
Duży zestaw narzędzi za mniej niż 100 zł
Mocną pozycją nowej gazetki jest także 72-elementowy zestaw narzędzi Werckmann.
Dotychczasowa cena wynosiła 129,99 zł. W ramach Promocji Tygodnia spada do:
99,99 zł.
To przecena o 23 proc.
Zestaw 12 kluczy płaskich tej samej marki kosztuje natomiast 34,99 zł zamiast 44,90 zł.
Urządzenie do czyszczenia za 179,95 zł
Na liście droższych produktów znajduje się urządzenie do usuwania plam Beldray o mocy 330 W.
Cena promocyjna wynosi:
179,95 zł zamiast 199,95 zł.
W ofercie znalazła się także elektryczna temperówka Fichero oraz suszarka do butów za 74,95 zł.
Markowe kosmetyki też taniej
Nie zabraknie produktów codziennego użytku.
Dezodorant Dove Classic Fresh 300 ml kosztuje w promocji 12,95 zł zamiast 14,95 zł. Tyle samo zapłacimy za Dove Men Fresh oraz Dove Fresh Care.
Żel do zmywarki Purall All-in-1 na 36 myć został przeceniony do 10,49 zł.
Uniwersalny środek do czyszczenia Fabulosa 750 ml będzie natomiast kosztował 5,98 zł.
Są rzeczy za mniej niż 5 zł
I właśnie tutaj zaczynają się największe procentowe przeceny.
Kalendarz szkolny 2026–2027 został przeceniony z 6,79 do:
4,29 zł – aż 36 proc. taniej.
Tyle samo, czyli 36 proc., wynosi obniżka na grę matematyczną Mini Matters. Jej cena spada z 13,99 do 8,95 zł.
Szczotka do włosów Beauty Star kosztuje 3,89 zł, a zestaw do kolorowania według numerów 4,99 zł.
Środek do mycia naczyń 3 w 1 Lemon kosztuje natomiast 4,99 zł.
Popularne marki i słodycze
W gazetce pojawiły się również produkty dobrze znanych marek.
Ciastka Twix Secret Centre 132 g kosztują 6,95 zł zamiast 7,95 zł.
Świeca zapachowa Air Wick Essential Oils została przeceniona z 8,95 do 7,69 zł.
W ofercie jest także mieszanka Chili i Papryka Snacks of the World za 8,95 zł.
Aż 115 produktów. Promocja tylko przez tydzień
Nowa oferta rozpoczyna się w środę 9 września i kończy 15 września.
Łącznie Action pokazuje 115 produktów objętych Promocją Tygodnia. W przypadku części z nich przeceny przekraczają 20 proc., a maksymalnie dochodzą do 36 proc.
Przy najpopularniejszych produktach warto pamiętać o dostępności. Action sprzedaje wiele artykułów w ograniczonych zapasach, dlatego konkretny produkt nie musi być dostępny przez cały okres promocji w każdym sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.