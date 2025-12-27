Masz czas tylko do 31 grudnia. Jeśli nie dopełnisz tej formalności, pieniądze przepadną bezpowrotnie
Zostało dosłownie kilka dni. W ferworze świątecznych przygotowań i planowania sylwestrowej nocy, tysiące Polaków zapomina o kluczowym terminie, który mija bezpowrotnie wraz z końcem roku. Gra toczy się nie o drobne, a o kwoty rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych, które mogą zostać w Twojej kieszeni lub przepaść na rzecz fiskusa. Co musisz zrobić przed wybiciem północy 31 grudnia, aby zagwarantować sobie solidny zastrzyk gotówki w 2026 roku?
Koniec roku to dla większości z nas czas podsumowań i noworocznych postanowień. Jednak dla Twojego portfela to przede wszystkim „deadline” – ostateczna granica, po przekroczeniu której zamykają się furtki do wielu ulg i odliczeń podatkowych. W 2025 roku stawka jest wyjątkowo wysoka, bo inflacja i zmiany w systemie podatkowym sprawiły, że każda złotówka odzyskana od Urzędu Skarbowego ma podwójne znaczenie.
Wielu czytelników myśli: „Rozliczenie PIT jest dopiero w kwietniu, mam czas”. To fundamentalny błąd. Abyś w kwietniu 2026 roku mógł wpisać w formularzu odpowiednie kwoty i otrzymać zwrot, czynność prawna – czyli przelew, zakup lub faktura – musi zaistnieć w systemie bankowym najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku. O czym dokładnie mowa i dlaczego w tym roku trzeba uważać na sesje bankowe bardziej niż zwykle?
Wyścig z czasem o „trzynastą pensję” od państwa
Najpotężniejszym narzędziem, które masz w swoim arsenale, a które „wygasa” w sylwestrową noc, jest limit wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). To nie jest zwykłe oszczędzanie – to mechanizm, który pozwala Ci odliczyć wpłaconą kwotę od dochodu. W praktyce działa to jak wehikuł czasu: wpłacasz pieniądze teraz, a Urząd Skarbowy oddaje Ci podatek od tej kwoty wiosną przyszłego roku.
W 2025 roku limity były rekordowo wysokie. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę limit ten wynosił 9 388,80 zł. Dla przedsiębiorców (samozatrudnionych) aż 14 083,20 zł. Co to oznacza w praktyce?
- Jeśli wpłacisz pełny limit (jako etatowiec) i jesteś w drugim progu podatkowym (32%), fiskus odda Ci ponad 3000 złotych żywej gotówki.
- Nawet przy niższym progu (12%), zyskujesz ponad 1100 zł zwrotu.
Haczyk? Pieniądze muszą zostać zaksięgowane na koncie instytucji prowadzącej Twoje IKZE przed końcem roku. Jeśli zlecisz przelew 31 grudnia po południu, środki mogą wyjść z Twojego banku, ale dotrzeć do odbiorcy dopiero 2 stycznia 2026 roku. Wtedy ulga za rok 2025 przepada bezpowrotnie. Nie przenosi się na kolejny rok. To pieniądze, które mogłeś mieć, a które zostawisz w kasie państwa.
Pułapka sylwestrowego kalendarza – w 2025 roku to wyjątkowo ważne
Spójrzmy w kalendarz. 31 grudnia 2025 roku wypada w środę. Teoretycznie jest to dzień roboczy, ale w bankowości rządzi się on swoimi prawami. System rozliczeniowy ELIXIR w Sylwestra zazwyczaj pracuje krócej. Ostatnie sesje wychodzące w wielu bankach realizowane są w okolicach godziny 12:00 lub 13:00.
Jeśli zostawisz tę formalność na ostatnią chwilę, ryzykujesz, że Twój przelew „zawiśnie” w międzybankowej próżni i zostanie rozliczony w nowym roku podatkowym. Dlatego eksperci finansowi biją na alarm: piątek 27 grudnia i poniedziałek 29 grudnia to najbezpieczniejsze terminy na dopięcie transakcji. Czekanie do środy to hazard, w którym stawką jest Twój zwrot podatku.
Faktury grozy, czyli ulga termomodernizacyjna
Kolejnym obszarem, gdzie data 31 grudnia jest nieprzekraczalna, jest ulga termomodernizacyjna. Wielu Polaków w 2025 roku ruszyło z remontami, wymianą okien, docieplaniem domów czy montażem pomp ciepła, korzystając z dotacji „Czyste Powietrze”.
Pamiętaj jednak o żelaznej zasadzie: liczy się data wystawienia faktury lub data płatności. Jeśli planujesz zakup materiałów budowlanych lub usługi montażu i chcesz odliczyć to od podatku jeszcze za ten rok (co pozwoli Ci szybciej odzyskać płynność finansową), dokument musi być datowany na 2025 rok.
Często zdarza się, że wykonawcy proponują: „wystawimy fakturę po Nowym Roku, będzie mniejszy bałagan w papierach”. Dla Ciebie oznacza to zamrożenie pieniędzy na kolejne 12 miesięcy – zwrot otrzymasz dopiero w 2027 roku. Nie gódź się na to. Walcz o fakturę z datą grudniową.
Darowizny – serce i portfel
Koniec roku to także czas charytatywności. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w styczniu, ale jeśli chcesz wesprzeć organizacje pożytku publicznego (OPP), kościół, krwiodawstwo czy cele kształcenia zawodowego i skorzystać z odliczenia, darowizna musi wyjść z Twojego konta w roku podatkowym 2025.
Limity są hojne – możesz odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego dochodu. W przypadku krwiodawców, ekwiwalent za oddaną krew również sumuje się do tego limitu. Jeśli więc planowałeś większe wsparcie dla fundacji, zrób to teraz. W styczniu będzie to już tylko dobry uczynek, bez korzyści podatkowej za miniony rok.
Internet i rehabilitacja – sprawdź swoje papiery
Warto też przejrzeć domowe archiwum pod kątem ulgi rehabilitacyjnej. Czy w 2025 roku kupowałeś leki, których koszt przekroczył 100 zł miesięcznie? Czy opłacałeś zabiegi, turnusy, sprzęt rehabilitacyjny? Masz czas do końca roku, by uzupełnić braki w dokumentacji lub dokupić niezbędne leki na zapas (oczywiście w granicach rozsądku i zaleceń lekarza), jeśli pozwoli Ci to przekroczyć próg uprawniający do odliczenia.
Podobnie z ulgą na Internet. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem (korzystasz z ulgi pierwszy lub drugi rok), upewnij się, że masz faktury potwierdzające wpłaty. Czasem opłacenie grudniowego rachunku 2 stycznia sprawia, że ten wydatek „spada” do kolejnego roku podatkowego. Lepiej zapłacić 30 grudnia.
HCU – What does this mean for you? Twoja checklista na ostatnie dni roku
Dla przeciętnego Kowalskiego te informacje mogą wydawać się skomplikowane, ale sprowadzają się do prostego rachunku ekonomicznego. Twoja bezczynność w najbliższych dniach to realna strata finansowa. Nie chodzi o to, by na siłę szukać kosztów, ale by mądrze zarządzić tymi, które i tak ponosisz lub planujesz ponieść.
Co musisz zrobić w ciągu najbliższych 72 godzin?
- Zaloguj się do banku i sprawdź IKZE: Jeśli masz wolne środki, uzupełnij limit wpłat. Traktuj to jako lokatę z gwarantowanym zyskiem w postaci zwrotu podatku (12% lub 32%). Pamiętaj: liczy się data księgowania!
- Przejrzyj planowane remonty: Jeśli w styczniu masz zapłacić za okna lub piec, spróbuj zapłacić zaliczkę lub całość jeszcze w grudniu i poproś o fakturę datowaną na 2025 rok.
- Zweryfikuj limity płatności gotówkowych: Pamiętaj, że od 1 stycznia mogą wchodzić nowe przepisy dotyczące limitów transakcji gotówkowych dla firm (B2B). Jeśli prowadzisz działalność, domknij duże transakcje teraz.
- Zapłać za Internet: Opłać fakturę za grudzień przed sylwestrem, by mieć pewność, że zaliczysz ją do kosztów lub ulgi w tym roku.
- Lokalne dotacje (Warszawa i inne miasta): Sprawdź na stronach urzędu miasta, czy nie mijają terminy rozliczenia dotacji na wymianę „kopciuchów” lub retencję wody. Wiele samorządów wymaga złożenia papierowego wniosku o rozliczenie do 31 grudnia.
Pamiętaj, urzędy i systemy bankowe nie znają litości dla spóźnialskich. Zegar tyka. Masz ostatnią szansę, by rok 2025 zamknąć z finansowym sukcesem, który odczujesz wiosną, gdy na Twoje konto wpłynie przelew z Urzędu Skarbowego. Nie pozwól, by te pieniądze przeszły Ci koło nosa przez zwykłe gapiostwo.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.