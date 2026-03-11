Masz gotówkę w domu? Skarbówka może się o tym dowiedzieć – i to zanim cokolwiek kupisz
Polacy trzymają poza systemem bankowym kilkadziesiąt miliardów złotych. Jedni z ostrożności, inni z przyzwyczajenia, jeszcze inni – z obawy przed cyfrowymi śladami. Problem w tym, że fiskus nie czeka, aż ktoś coś wyda. Nowe systemy analityczne pozwalają wychwytywać podejrzane rozbieżności, zanim ktokolwiek zapuka do drzwi. W 2024 roku skuteczność kontroli wyniosła 99 proc.
Sejfy się sprzedają, algorytmy pracują
Wzrost sprzedaży sejfów domowych to jeden z bardziej wymownych sygnałów zmiany nastrojów finansowych Polaków. Dochodzą do tego doniesienia medialne – choćby z Niemiec czy Szwecji, gdzie tamtejsze rządy oficjalnie zalecały obywatelom posiadanie gotówkowej rezerwy „na czarną godzinę”. W Polsce takich komunikatów oficjalnie nie było, ale rosnące poczucie niepewności przełożyło się na podobne zachowania. Szacuje się, że łącznie Polacy trzymają w domach kilkadziesiąt miliardów złotych poza jakimkolwiek nadzorem bankowym.
Samo trzymanie gotówki w domu jest w Polsce w pełni legalne. Żaden przepis nie nakazuje informowania urzędu skarbowego o kwocie przechowywanej w czterech ścianach – niezależnie od tego, czy to 500 zł w szufladzie, czy 200 tys. zł w sejfie. Problem zaczyna się dokładnie w momencie, gdy te pieniądze zaczynają być wydawane. Bo wtedy do gry wchodzi fiskus – i robi to coraz sprawniej.
Krajowa Administracja Skarbowa korzysta dziś z dwóch zaawansowanych systemów: STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), który umożliwia wymianę informacji między bankami a KAS w czasie zbliżonym do rzeczywistego, oraz ARANEA – system analizy danych i oceny ryzyka podatkowego. Oba działają automatycznie, bez konieczności ręcznego wszczynania postępowania przez urzędnika. Algorytm sam wychwytuje rozbieżności między deklarowanymi dochodami a wzorcami wydatków, a potem generuje sygnał do kontroli. W 2024 roku przeprowadzono 2,39 mln kontroli – z czego blisko 99 proc. ujawniło nieprawidłowości, co jest wynikiem bez precedensu w historii polskiej administracji skarbowej.
Transakcja powyżej 15 tys. euro? GIIF już o niej wie
Fundament prawny nadzoru nad przepływem gotówki stanowi ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 1124). Zgodnie z jej art. 72 ust. 1 pkt 1, każda transakcja gotówkowa lub bankowa przekraczająca równowartość 15 tys. euro automatycznie trafia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Przy obecnym kursie euro daje to w przybliżeniu 65-70 tys. zł – ale kwota w złotówkach zmienia się razem z kursem. GIIF może następnie przekazać informacje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub naczelnikowi urzędu celno-skarbowego – co reguluje art. 105 tej samej ustawy.
Co istotne, próg 15 tys. euro to nie jedyna furtka do kontroli. Banki mają obowiązek zgłaszać do GIIF również transakcje podejrzane – bez względu na ich wysokość. Jeśli kilka mniejszych wpłat pojawia się w krótkim czasie w podobnych kwotach i bez wyraźnego tytułu, system może potraktować je jako sztucznie podzieloną jedną większą transakcję – i uruchomić procedurę wyjaśniającą. Dzielenie wpłat „poniżej progu” w celu uniknięcia raportowania jest praktyką, którą algorytmy bankowe potrafią już sprawnie wykrywać.
Do tego od lipca 2024 r. platformy sprzedażowe takie jak OLX czy Allegro przekazują dane o transakcjach bezpośrednio do fiskusa. Oznacza to, że regularna sprzedaż używanych rzeczy czy nieujawniona działalność handlowa online staje się coraz trudniejsza do ukrycia.
27 tys. zł bez dokumentu – i ponad 20 tys. zł podatku karnego
Konsekwencje niedopełnienia obowiązku dokumentacyjnego mogą być nieproporcjonalnie bolesne do skali problemu. Dobitnie pokazuje to sprawa małżeństwa z Warszawy, która trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Para kupiła nieruchomość za ponad 320 tys. zł. Niemal całość transakcji udała się im udokumentować – problem stanowiła zaledwie 27 tys. zł, której źródła nie potrafili wykazać żadnym dowodem. Tłumaczyli, że to wieloletnie oszczędności, pieniądze ze sprzedaży biżuterii, odkładane przez lata drobne kwoty. NSA uznał, że żadne z tych tłumaczeń nie zastępuje dokumentów. Efektem był podatek karny przekraczający 20 tys. zł – naliczony wyłącznie od tej nieudokumentowanej części.
Ta sprawa stała się swoistym podręcznikowym przykładem tego, jak działa mechanizm 75-procentowego podatku. Logika jest prosta: udowodnij, skąd masz pieniądze – albo oddaj trzy czwarte nieudokumentowanej kwoty. Przy zakupie mieszkania za 500 tys. zł, jeśli jesteś w stanie wykazać źródło tylko 400 tys. zł, fiskus naliczy 75 tys. zł podatku od brakujących 100 tys. zł. Nie od całości transakcji – ale i tak kwota może być druzgocąca.
Kto jest na celowniku? Niekoniecznie ktoś bogaty
Wbrew pozorom profile osób trafiających do kontroli skarbowej nie dotyczą wyłącznie zamożnych. Najczęściej analizowane są przypadki, w których styl życia nie pasuje do deklarowanych dochodów. Zakup auta za gotówkę przy minimalnej pensji, remont mieszkania bez żadnego kredytu, regularne wyjazdy zagraniczne przy braku odpowiednich wpływów na koncie – to sygnały, które algorytmy systemu ARANEA wychwytują automatycznie. Podobnie w przypadku przedsiębiorców: wykazywanie strat przez kilka kolejnych lat przy jednoczesnym widocznym wzroście majątku to jeden z najsilniejszych sygnałów alarmowych dla KAS.
Ryzyko wzrasta też przy dużych transakcjach gotówkowych – zakup nieruchomości, droższego samochodu czy kosztownych mebli za gotówkę niemal zawsze trafia na radar kontrolerów, szczególnie jeśli kupujący nie ma historii kredytowej ani widocznych wysokich dochodów. Problemem nie jest sama gotówka – problemem jest brak jej historii.
Rok 2026 i 2027 przyniosą kolejne rozszerzenia kontroli
Zakres danych, do których ma dostęp fiskus, systematycznie się poszerza. Od 1 stycznia 2026 r. urzędy skarbowe uzyskały dostęp do informacji o wybranych transakcjach kartami debetowymi, kredytowymi, pre-paid oraz kartami wirtualnymi – raportowane są przede wszystkim operacje przekraczające określone limity lub mające znamiona nietypowych. W praktyce oznacza to, że płatności kartą przestają być tak anonimowe, jak część osób mogła dotychczas zakładać.
Kolejny krok nastąpi w 2027 r., kiedy wejdą w życie przepisy unijne. Wprowadzą one limit 10 tys. euro dla płatności gotówkowych także dla osób prywatnych – nie tylko firm – a przy transakcjach gotówkowych przekraczających 3 tys. euro w wybranych branżach konieczne będzie potwierdzenie tożsamości kupującego. Dotychczasowy limit 15 tys. zł obowiązywał wyłącznie w transakcjach między przedsiębiorcami – osoby prywatne mogły płacić gotówką bez ograniczeń. To się zmieni. Marzec 2025 to dobry moment, by zacząć przyzwyczajać się do tego, że gotówka bez historii będzie coraz mniej „bezpieczna” jako środek płatniczy przy większych zakupach.
Jak legalnie trzymać gotówkę – i nie bać się kontroli
Trzymanie gotówki w domu jest i pozostanie legalne. Problem, który może narosnąć latami, dotyczy dokumentacji – a raczej jej braku. Gdy gotówka wypracowana przez lata nie ma żadnego śladu w postaci wyciągów bankowych, umów czy deklaracji podatkowych, staje się niewytłumaczalna – szczególnie w momencie, gdy trafi na większy zakup. Kluczowe dokumenty, które mogą ochronić w razie kontroli, to przede wszystkim: akty dziedziczenia zgłoszone do urzędu skarbowego, umowy darowizn (dla darowizn między osobami niespokrewnionymi lub przekraczających kwoty wolne – zgłoszone na formularzu SD-Z2), wyciągi bankowe za okresy, w których dokonywano wypłat, pisemne umowy pożyczek rodzinnych oraz umowy sprzedaży wartościowego majątku.
Darowizna od rodziców lub rodzeństwa korzysta z tzw. zerowej grupy podatkowej – jest wolna od podatku, ale pod warunkiem zgłoszenia jej do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania (formularz SD-Z2). Brak zgłoszenia pozbawia możliwości skorzystania ze zwolnienia – i w razie kontroli oznacza konieczność udowodnienia źródła gotówki w inny sposób lub zapłacenia podatku od jej wartości. Wielu Polaków pomija ten krok, zakładając, że „to rodzinna sprawa” – tymczasem to właśnie brak tego dokumentu bywa przyczyną problemów ze skarbówką.
Przy pożyczkach od rodziny lub znajomych sprawa jest podobna. Ustna umowa nie ma żadnej wartości dowodowej w postępowaniu podatkowym. Pożyczka przekraczająca kwotę wolną od podatku od czynności cywilnoprawnych (obowiązuje PCC-3 przy pożyczkach powyżej 1 tys. zł od osób spoza tzw. zerowej grupy) powinna być zgłoszona i opodatkowana – lub udokumentowana jako niepodlegająca PCC, jeśli pochodzi od najbliższej rodziny.
Co warto wiedzieć – praktyczne wskazówki
Jeśli wypłacasz z banku większą kwotę i zamierzasz ją przechowywać w domu, zachowaj potwierdzenie wypłaty z banku. To podstawowy dowód, że pieniądze miały swój bankowy początek – i mogą być twoją tarczą w razie pytań fiskusa.
Przy zakupie nieruchomości, samochodu lub innych dóbr o wartości powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych za gotówkę, przygotuj dokumentację źródeł przed transakcją – nie po. Po kontroli jest już za późno na składanie wyjaśnień, które można było przygotować wcześniej.
Darowizna od rodziców lub rodzeństwa jest zwolniona z podatku, ale tylko pod warunkiem zgłoszenia jej do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania. Formularz SD-Z2 zajmuje kilka minut – a może oszczędzić tysięcy złotych problemów.
Umowy pożyczek rodzinnych powinny mieć formę pisemną, zawierać datę, kwotę i warunki zwrotu. Bez tego w razie kontroli skarbowej nie mają żadnej wartości dowodowej, nawet jeśli obie strony potwierdzą jej zawarcie ustnie.
Sprzedaż rzeczy na OLX, Allegro czy innych platformach od lipca 2024 r. jest raportowana do fiskusa. Okazjonalna sprzedaż używanych rzeczy nie stanowi problemu – ale regularna sprzedaż bez wykazywania przychodów może być zakwalifikowana jako nieujawniona działalność gospodarcza.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.