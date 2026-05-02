Masz jakieś oszczędności? Urząd skarbowy może nałożyć na Twoje pieniądze 75 proc. podatek
Nie musisz oszukiwać, żeby zapłacić podatek w wysokości 75 proc. Wystarczy, że nie udowodnisz skąd pochodzi gotówka, którą wydałeś. Tysiące Polaków co roku dowiaduje się o tym ze wstępnego wezwania ze skarbówki – albo już po wyroku sądu.
Skarbówka zapyta „skąd to masz?”
Powszechne przekonanie brzmi: jeśli pieniądze są moje i uczciwie zarobione, nie mam się czego bać. W polskim prawie podatkowym to za mało. Fiskus nie ocenia, czy byłeś uczciwy. Ocenia, czy możesz to udowodnić. A to zasadnicza różnica.
Mechanizm działa następująco: urząd porównuje Twoje wydatki w danym roku z wartością mienia, które oficjalnie posiadałeś na początku roku, oraz z przychodami, które wykazałeś w PIT. Jeśli wydatki przewyższają sumę opodatkowanych i nieopodatkowanych, ale udokumentowanych przychodów, pojawia się nadwyżka. Od tej właśnie nadwyżki grozi stawka 75 proc.
Podstawą prawną jest art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.). Przepis ten definiuje zryczałtowany podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Stawka wynosi dokładnie 75 proc. podstawy opodatkowania – nie ma tu progresji, ulg ani możliwości negocjacji wysokości stawki.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 kwietnia 2011 r. (sygn. P 90/08) rozstrzygnął, że ten podatek nie jest karą, lecz szczególnego rodzaju podatkiem. Oznacza to, że nałożenie stawki 75 proc. i jednoczesne wszczęcie postępowania karno-skarbowego nie narusza zakazu podwójnego karania. Innymi słowy – możesz zapłacić 75 proc. podatku i trafić do sądu.
Gotówka trzymana latami „w szufladzie” przestała działać jako argument
Najczęstsza linia obrony podatników, która od lat konsekwentnie nie przekonuje sądów, to powołanie się na oszczędności gromadzone gotówką przez wiele lat. Brzmi sensownie – ktoś pracował, odkładał, w końcu wydał. Problem w tym, że pieniądze trzymane w domu nie pozostawiają śladu.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 listopada 2023 r. (sygn. II FSK 1859/23) potwierdził linię orzeczniczą utrwaloną od wielu lat: podatnik musi wykazać, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych lub nieopodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia o gromadzeniu gotówki przez lata, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Jak orzekł sąd – „warunek uprawdopodobnienia nie może zostać zrealizowany przez gołosłowne, niepoparte żadną racjonalną argumentacją, wskazywanie jedynie na pewne możliwości”.
Co więcej – ciężar dowodu w tym postępowaniu spoczywa na podatniku, nie na urzędzie. Wynika to wprost z art. 25g ust. 1 ustawy o PIT. Organ musi jedynie wykazać, że wydatki przewyższają ujawnione przychody. Resztę musisz udowodnić Ty – i to konkretnie: z jakiego tytułu, w jakiej kwocie i w jakim okresie uzyskałeś środki pokrywające wydatek.
Para z Warszawy straciła ponad 20 tysięcy – za niewyjaśnione 27 tysięcy z zakupu nieruchomości
Mechanizm podatku 75 proc. dobrze ilustruje przypadek opisany przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Małżeństwo z Warszawy nabyło nieruchomości za ponad 320 000 zł. Zdecydowaną większość kwoty udokumentowali bezbłędnie. Pozostało 27 000 zł bez pokrycia w dokumentach. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał decyzję fiskusa – para zapłaciła ponad 20 000 zł podatku od tej jednej niewyjaśnionej kwoty.
To pokazuje kluczową zasadę: podatek 75 proc. dotyczy wyłącznie nieudokumentowanej nadwyżki, a nie całości transakcji. Gdyby małżeństwo udokumentowało te 27 000 zł – cała sprawa by nie powstała. Tutaj nie chodziło o oszustwo – po prostu brakowało papierów.
2,4 miliona czynności sprawdzających w 2024 roku – i nie zwalniają
Skala działań fiskusa rośnie rok do roku. W 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła 2 393 739 czynności sprawdzających – o ponad 110 000 więcej niż rok wcześniej. Łączna kwota ustaleń z tych czynności wyniosła 8,6 mld zł. Rok 2025 przyniósł dalszy wzrost: łączna liczba wszystkich działań kontrolnych KAS sięgnęła 2 636 412, a wartość wykrytych nieprawidłowości wzrosła do 19,05 mld zł – o 29,1 proc. rok do roku.
Czynności sprawdzające to mniej formalna, szybka i dotkliwa dla podatnika forma weryfikacji. Zamiast klasycznej kontroli, urząd wysyła wezwanie do wyjaśnień i dokumentów. Podatnik ma zazwyczaj 7 dni na odpowiedź. Dopiero gdy wyjaśnienia są niewystarczające lub budzą podejrzenia, wszczynane jest formalne postępowanie. Wtedy skuteczność jest praktycznie stuprocentowa – bo do formalnej kontroli fiskus trafia już z konkretnymi danymi, a nie „na wyczucie”.
Ważna zmiana: KAS od 2024 roku wyraźnie przestawia się z masowych kontroli na precyzyjne typowanie ryzyka, wspierane algorytmami. Oznacza to, że ryzyko przypadkowej kontroli jest mniejsze niż kilka lat temu – ale jeśli urząd już wyceluje w konkretny przypadek, ma ku temu powód.
Kto jest na celowniku – pięć sytuacji podwyższonego ryzyka
Zakup nieruchomości lub drogiego auta przy niskich dochodach. Rejestry aktów notarialnych i CEPiK są dla KAS otwarte. Zakup mieszkania za 400 000 zł przez osobę wykazującą dochód 50 000 zł rocznie bez widocznych oszczędności to sygnał alarmowy – urząd widzi ten wydatek automatycznie i może zainicjować czynności sprawdzające.
Wpłata dużej gotówki na konto przed transakcją. Przelanie pieniędzy sprzedającemu nie rozwiązuje problemu, jeśli gotówka, którą wpłaciłeś na konto chwilę wcześniej, nie ma wyjaśnionego źródła. Banki raportują do STIR transakcje gotówkowe, a próg wymagający dodatkowego raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej to transakcje gotówkowe przekraczające równowartość 15 000 euro – wynika to z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.).
Przedsiębiorca wykazujący stratę przy luksusowym trybie życia. Rozbieżność między zerowym dochodem w PIT a widocznymi wydatkami – drogimi wakacjami, restauracjami, markowym samochodem – to klasyczny sygnał. Fiskus porównuje deklarowane dochody z wydatkami widocznymi w rejestrach, bazach i systemach bankowych.
Sprzedaż na Vinted, OLX, Allegro Lokalnie. Dzięki dyrektywie DAC7 (Dyrektywa Rady UE 2021/514 z 22 marca 2021 r.), obowiązującej w Polsce od 1 lipca 2024 r., wszystkie wymienione platformy mają obowiązek raportowania sprzedawców, którzy przekroczyli 30 transakcji lub 2 000 euro obrotu w ciągu roku. Dane trafiają bezpośrednio do KAS. Jeśli przez trzy lata sprzedawałeś regularnie ubrania za łączną kwotę przekraczającą ten próg i nie wykazałeś tych przychodów – urząd to widzi.
Wynajem przez Airbnb i Booking bez PIT. Platformy wynajmu krótkoterminowego podlegają tym samym obowiązkom raportowym co platformy sprzedażowe. Regularne wpływy od dziesiątek różnych osób na prywatne konto bez zadeklarowanego przychodu z najmu to ryzykowna kombinacja, którą systemy analityczne KAS wychwytują sprawnie.
Pożyczka od wujka i niezgłoszona darowizna – błędy, które kosztują 75 proc.
Pożyczki między osobami fizycznymi podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 295). Stawka wynosi 0,5 proc. wartości pożyczki, deklarację PCC-3 należy złożyć i podatek wpłacić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki. Pożyczka 10 000 zł kosztuje 50 zł podatku – i jest udokumentowanym źródłem środków.
Niezgłoszona pożyczka – nawet od najbliższej rodziny, jeśli pochodzi spoza zerowej grupy podatkowej – to dla fiskusa potencjalnie nieujawnione źródło. Przypadek opisany przez Rp.pl: czytelnik kupił mieszkanie, część środków pochodziła z pożyczek od wujka i kuzyna niezgłoszonych do opodatkowania. Urząd nakazał zapłacić od tej kwoty 75 proc. podatku. Z 50 zł PCC robi się kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych sankcji.
Uwaga na darowizny: pożyczka od rodziców lub dziadków (zerowa grupa podatkowa) korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn – ale tylko pod warunkiem zgłoszenia jej na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od otrzymania oraz udokumentowania przelewem bankowym. Gotówka tego przywileju nie daje.
Fiskus może sięgnąć 5 lat wstecz – licz od końca roku podatkowego
Prawo do dochodzenia roszczeń przez urząd skarbowy przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że kontrola wszczęta w 2026 roku może obejmować wydatki poniesione już w 2021 roku. Wszystkie dokumenty potwierdzające źródło środków przeznaczonych na większy zakup warto przechowywać co najmniej 5 lat od końca roku, w którym transakcji dokonano.
Jest też dobra wiadomość: jeśli sam ujawnisz nierozliczone przychody, składając korektę deklaracji PIT przed kontrolą, możesz uniknąć stawki 75 proc. i rozliczyć się według normalnych stawek podatkowych. Dobrowolne ujawnienie eliminuje też zagrożenie karno-skarbowe. Ustawa o PIT w art. 25g ust. 7 wyraźnie przewiduje, że gdy źródło zostanie ustalone, stosuje się stawkę właściwą dla tego źródła – a nie sankcyjne 75 proc.
Warszawa – co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim urząd sprawdzi za Ciebie
W Warszawie i aglomeracji mazowieckiej transakcje nieruchomościami należą do największych i najczęstszych w Polsce – rocznie aktów notarialnych zawieranych jest tu proporcjonalnie więcej niż w jakimkolwiek innym regionie. Każdy z nich trafia automatycznie do baz dostępnych dla fiskusa. Jednocześnie Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie jest jednym z 5 w Polsce urzędów z rozszerzonymi uprawnieniami w ramach systemu STIR.
Przy medianie wynagrodzenia w Warszawie wyraźnie powyżej krajowej, ale i kosztach życia odpowiednio wyższych, wiele osób sięga po oszczędności z kilku lat lub wsparcie rodziny przy zakupach nieruchomości. To normalne – ale wymaga udokumentowania.
Co to oznacza dla Ciebie? Lista kroków zanim pojawi się problem
1. Zachowaj dokumenty przez co najmniej 5 lat od każdej większej transakcji. Wyciągi bankowe pokazujące przepływ środków, umowy kredytów i pożyczek, potwierdzenia darowizn, orzeczenia spadkowe – każdy dokument, który pokazuje skąd pochodziły pieniądze. Im wcześniej zgromadzisz dokumentację, tym łatwiej ją odtworzyć.
2. Pożyczka od znajomego lub dalszej rodziny? Złóż PCC-3 w ciągu 14 dni. Koszt to 0,5 proc. kwoty pożyczki – przy 20 000 zł to 100 zł. Brak zgłoszenia przy wykryciu przez fiskusa to stawka 75 proc., czyli 15 000 zł podatku od tej samej kwoty. Formularz jest dostępny na podatki.gov.pl.
3. Darowizna od rodziców lub dziadków – SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy i wyłącznie przelew. Gotówka nie chroni przed podatkiem nawet od najbliższej rodziny. Przelew bankowy i terminowe zgłoszenie to jedyna droga do pełnego zwolnienia bez limitu kwotowego.
4. Sprzedajesz na Vinted, OLX lub Allegro Lokalnie? Policz roczny obrót. Jeśli przekroczyłeś 30 transakcji lub 2 000 euro – platforma już zaraportowała Twoje dane do skarbówki. Sprawdź, czy powinieneś wykazać te przychody w PIT (aktywność gospodarcza) lub jako inne źródło.
5. Planujesz duży zakup – sprawdź „bilans” zanim go zrobisz. Zsumuj swoje udokumentowane środki: oszczędności udokumentowane wyciągami, kredyty, darowizny zgłoszone na czas. Jeśli bilans nie domyka zakupu – wypełnij lukę dokumentacyjnie przed transakcją, a nie po wezwaniu z urzędu.
6. Dobrowolna korekta PIT eliminuje stawkę 75 proc. Jeśli masz wątpliwości co do przeszłych rozliczeń, złożenie korekty przed kontrolą pozwala zastosować normalną stawkę podatku od właściwego źródła. Po wszczęciu kontroli tej możliwości już nie ma w pełnym zakresie.
7. Przy większych transakcjach warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Koszt godziny doradztwa to kilkaset złotych. Koszt błędu przy zakupie mieszkania to potencjalnie dziesiątki tysięcy złotych podatku. Doradca pomoże ocenić, czy dokumentacja jest wystarczająca – zanim urząd to oceni za Ciebie.
