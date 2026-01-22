Masz klimatyzację lub wymieniłeś dach? Skarbówka zmienia zdanie. Trzeba oddać nawet 17 tys. zł
Polacy, którzy w latach 2019-2022 zamontowali klimatyzację lub wymienili dach, dostają niepokojące wezwania z Krajowej Administracji Skarbowej. Problem dotyka dwóch grup właścicieli domów, którzy działali w dobrej wierze i teraz mogą stracić tysiące złotych. Wyjaśniamy, kto będzie musiał oddać pieniądze.
Klimatyzatory do zwrotu. 4 lata po wydaniu pozytywnej interpretacji
We wrześniu 2025 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał serię decyzji, które wywróciły życie wielu właścicielom domów jednorodzinnych. Chodzi o osoby, które w latach 2020-2021 montowały klimatyzatory z funkcją grzania i odliczyły te wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Część z nich miała nawet pozytywne interpretacje indywidualne od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdzały prawo do ulgi.
Argumentacja organu jest bezlitosna – katalog wydatków objętych ulgą ma charakter zamknięty i nigdy nie obejmował klimatyzatorów. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku wymienia pompy ciepła, ale nie wspomina o klimatyzatorach z funkcją grzania. Według obecnego stanowiska, nawet jeśli urządzenie działa na zasadzie pompy ciepła typu powietrze-powietrze, to nie kwalifikuje się do odliczenia.
Przykładem może być sprawa małżeństwa z podkrakowskiej miejscowości. W 2021 roku otrzymali interpretację indywidualną potwierdzającą, że mogą odliczyć koszty zakupu i montażu klimatyzacji z funkcją ogrzewania. Urządzenie kosztowało ich 25 000 zł. Przy rozliczeniu w drugim progu podatkowym odliczyli całą kwotę, oszczędzając tym samym 8 000 zł podatku. We wrześniu 2025 roku Szef KAS zmienił ich interpretację z urzędu, argumentując że była błędna od samego początku. Teraz małżeństwo może być zobowiązane do zwrotu całej odliczonej kwoty.
Maksymalna stawka to 16 960 zł do oddania
Maksymalna kwota ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł na osobę. Przy najwyższym progu podatkowym 32% oznacza to oszczędność do 16 960 zł. Dla małżonków łączna kwota może sięgać niemal 34 000 zł. Jeśli ktoś wykorzystał pełen limit na klimatyzację, może teraz stanąć przed koniecznością zwrotu całej tej sumy.
Problem w tym, że wielu podatników działało w zaufaniu do wcześniejszych interpretacji organów skarbowych. W latach 2020-2021 Dyrektorzy Krajowej Informacji Skarbowej regularnie wydawali pozytywne decyzje w podobnych sprawach. Argumentowano, że skoro klimatyzator działa jako pompa ciepła powietrze-powietrze i służy do ogrzewania domu, to wpisuje się w cel ulgi termomodernizacyjnej – zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
Zmiana stanowiska przyszła nagle i bez ostrzeżenia. We wrześniu 2025 roku Szef KAS rozpoczął masową weryfikację wcześniejszych interpretacji. W decyzjach zmieniających podkreśla się, że klimatyzator to nie pompa ciepła w rozumieniu przepisów i nigdy nie powinien być objęty ulgą. Co istotne – doprecyzowanie przepisów od 1 stycznia 2025 roku według KAS nie wprowadza nowego prawa, lecz jedynie potwierdza stan obowiązujący wcześniej.
Wymiana dachu również uderza po kieszeni
Druga grupa to właściciele domów, którzy wymienili pokrycie dachowe. W czerwcu 2024 roku Szef KAS rozpoczął weryfikację interpretacji dotyczących wymiany dachówek, blachodachówki czy rynien. Argumentacja jest identyczna – wymiana pokrycia dachowego nie znajduje się w katalogu wydatków określonych w rozporządzeniu. Można odliczyć docieplenie dachu, ale nie wymianę jego pokrycia.
Historia Pani Anny z Lublina pokazuje skalę problemu. W 2022 roku wymieniła przeciekające pokrycie dachowe swojego domu. Stara, popękana dachówka została zastąpiona nową blachodachówką. Dodatkowo wymieniła rynny i rury spustowe. Całość kosztowała 38 000 zł. W marcu 2023 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pozytywną interpretację, potwierdzając że może odliczyć te wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W zeznaniu za 2022 rok odliczyła całą kwotę, zmniejszając podatek o ponad 12 000 zł przy stawce 32%.
W czerwcu 2024 roku otrzymała decyzję o zmianie interpretacji z urzędu. Szef KAS stwierdził, że Dyrektor KIS błędnie uznał te wydatki za objęte ulgą. W katalogu wymieniono wprawdzie docieplenie dachu, ale nie ma tam wymiany pokrycia dachowego. Pani Anna musi teraz zdecydować czy odwołać się do sądu administracyjnego, czy zapłacić podatek wraz z odsetkami.
Trzy scenariusze – od pełnej ochrony do całkowitej odpowiedzialności
Skutki zmiany interpretacji zależą od konkretnej sytuacji podatnika. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie – kiedy otrzymałeś interpretację, a kiedy złożyłeś zeznanie podatkowe z odliczeniem.
Scenariusz pierwszy to pełna ochrona. Podatnik najpierw otrzymał pozytywną interpretację, a dopiero potem poniósł wydatek i odliczył go w zeznaniu podatkowym. W takiej sytuacji nie ma obowiązku zwrotu podatku ani odsetek. Nie ponosi też odpowiedzialności karnej skarbowej. Interpretacja indywidualna chroni przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko wtedy, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, którego dotyczy.
Scenariusz drugi to częściowa ochrona. Podatnik najpierw poniósł wydatek i odliczył go w zeznaniu, a dopiero potem wystąpił o interpretację. Mimo późniejszej zmiany interpretacji, będzie chroniony przed odsetkami i karami, ale może być zobowiązany do zwrotu samego podatku. To oznacza konieczność zapłaty nawet kilkunastu tysięcy złotych, choć bez odsetek za zwłokę.
Scenariusz trzeci to brak ochrony. Podatnik w ogóle nie wystąpił o własną interpretację indywidualną, tylko rozliczył się zgodnie z ogólną praktyką interpretacyjną. W tym przypadku może być wzywany do zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Jeśli zeznanie za 2020 rok zostało złożone w kwietniu 2021, a wezwanie przyszło w październiku 2025, odsetki mogą sięgnąć dodatkowych kilku tysięcy złotych.
Od 1 stycznia 2025 roku nowe zasady gry
Od początku 2025 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii. Przepisy zostały doprecyzowane i jasno wykluczają klimatyzatory z funkcją ogrzewania z katalogu wydatków objętych ulgą. Nowa regulacja wskazuje, że odliczeniu podlega pompa ciepła wraz z infrastrukturą, pod warunkiem że jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Katalog został jednocześnie rozszerzony o nowe technologie. Można teraz odliczyć wydatki na magazyny energii, magazyny ciepła czy mikroinstalacje wiatrowe. Wykluczono natomiast kotły gazowe i olejowe, które jeszcze rok wcześniej były objęte ulgą. Zmiana miała charakter porządkujący, ale jej konsekwencją jest również weryfikacja starych interpretacji.
Ministerstwo Finansów już w objaśnieniach z 30 marca 2023 roku uznało, że wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie uprawniają do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Teraz Szef KAS dopilnowuje, aby ta wykładnia była stosowana konsekwentnie również do wcześniejszych rozliczeń.
Terminy ochrony – kalendarz ma znaczenie
Jeśli zmieniona interpretacja dotarła do ciebie w 2024 roku, ochrona obejmuje rok 2024. Możesz bez obaw rozliczyć się w zeznaniu za 2024 rok zgodnie z pierwotną, korzystną interpretacją. Dopiero w zeznaniu za 2025 rok musisz zastosować się do nowego stanowiska.
W przypadku rozliczeń miesięcznych ochrona kończy się z końcem miesiąca następującego po doręczeniu zmiany. Jeśli decyzję o zmianie interpretacji otrzymałeś 15 września 2025 roku, ochrona obowiązuje do końca października 2025 roku. Od listopada musisz już stosować się do nowego stanowiska.
Problem w tym, że organy skarbowe mogą sięgnąć wstecz. PIT za 2019 rok można kontrolować do końca 2025 roku. PIT za 2020 rok – do końca 2026 roku. Jeśli jesteś w grupie osób bez ochrony, urząd skarbowy może zażądać zwrotu podatku za wszystkie lata objęte przedawnieniem.
Utrwalona praktyka jako argument obrony
Jeśli nie występowałeś o własną interpretację, możesz powołać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną organów Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli w latach 2019-2023 Dyrektorzy KIS regularnie wydawali pozytywne interpretacje w podobnych sprawach, masz podstawy do obrony swojego stanowiska.
Sądy administracyjne niejednokrotnie stawały po stronie podatników, którzy działali zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjną. Argument brzmi – skoro organ przez lata wydawał korzystne decyzje, podatnik miał prawo ufać, że jego rozliczenie jest prawidłowe. Nagła zmiana stanowiska bez zmiany przepisów narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Warto też zwrócić uwagę, że część interpretacji z lat 2020-2021 była bardzo szczegółowa. Podatnicy opisywali konkretne parametry techniczne urządzeń, sposób ich instalacji, cel użytkowania. Dyrektor KIS po analizie wydawał pozytywną decyzję. Teraz, po latach, Szef KAS twierdzi że te decyzje były błędne. Rodzi się pytanie o jakość pracy organów pierwszej instancji i odpowiedzialność za wprowadzenie podatników w błąd.
Zabezpieczenie wykonania decyzji – najtrudniejsza część
Zmiana interpretacji otwiera drogę do kontroli, ale sama w sobie nie jest ostateczną decyzją podatkową. KAS wyda decyzję o wysokości zaległości podatkowej. Masz prawo się od niej odwołać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a następnie złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Problem w tym, że złożenie skargi do WSA nie wstrzymuje automatycznie egzekucji podatku. Aby KAS nie ściągnęła od ciebie tych kilkunastu tysięcy złotych, musisz złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Sąd rozpatrzy wniosek, ale może też zażądać zabezpieczenia w postaci zastawu na nieruchomości lub gwarancji bankowej.
Gwarancja bankowa na kwotę 15 000 zł to koszt około 1 500-2 000 zł rocznie. Jeśli sprawa ciągnie się 2-3 lata, sam koszt zabezpieczenia może sięgnąć kilku tysięcy złotych. Zastaw na nieruchomości jest tańszy, ale wiąże się z wpisem w księdze wieczystej, co komplikuje ewentualną sprzedaż lub refinansowanie kredytu hipotecznego.
To jest moment, w którym potrzebujesz wsparcia profesjonalisty – doradcy podatkowego lub prawnika specjalizującego się w prawie podatkowym. Koszt takiej obsługi to kolejne 3 000-5 000 zł. Dla wielu osób łączne koszty walki z fiskusem mogą przekroczyć kwotę sporną, co czyni odwołanie nieopłacalnym.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeżeli dostałeś pismo sprawdź kluczowe rzeczy
Jeśli otrzymałeś pismo z KAS informujące o zmianie interpretacji, sprawdź przede wszystkim daty. Ustal dokładnie, kiedy otrzymałeś pierwotną interpretację i kiedy złożyłeś zeznanie podatkowe z odliczeniem. To kluczowe dla określenia, czy znajdujesz się w scenariuszu z pełną ochroną, czy będziesz musiał zwrócić podatek.
Jako pierwszy krok wejdź na stronę KAS i sprawdź status swojej interpretacji. W wyszukiwarce interpretacji możesz wpisać swój numer referencyjny i zobaczyć czy została zmieniona. Jeśli tak, przeanalizuj uważnie treść decyzji zmieniającej – organ musi wskazać, czy twoja ochrona obejmuje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, czy tylko z odsetek i kar.
Jeśli nie występowałeś o własną interpretację, ale rozliczyłeś się zgodnie z powszechną praktyką, zbierz dowody tej praktyki. Wyszukaj w bazie interpretacji KAS podobne sprawy z lat 2019-2023, w których organ zajmował korzystne stanowisko. Im więcej takich interpretacji znajdziesz, tym silniejszy masz argument do obrony.
W przypadku otrzymania decyzji o wysokości zaległości podatkowej nie ignoruj jej. Masz 14 dni na odwołanie. Jeśli termin minie, decyzja stanie się ostateczna i nie będzie już możliwości zaskarżenia. Urząd skarbowy będzie mógł przystąpić do egzekucji – zająć konto bankowe, wynagrodzenie lub nałożyć zastaw na nieruchomość.
Warto też rozważyć podpisanie ugody z organem podatkowym. Jeśli sprawa jest jasna i nie masz mocnych argumentów do obrony, możesz spróbować negocjować rozłożenie zobowiązania na raty. Urząd może się zgodzić na ratalne spłacanie zaległości przez 12-24 miesiące, co rozłoży obciążenie budżetu domowego w czasie.
Dla osób, które dopiero planują skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, przestroga jest jasna – sprawdź bardzo dokładnie czy twoja inwestycja znajduje się w aktualnym katalogu wydatków. Nie polegaj na opiniach na forach internetowych czy poradach znajomych. Przed poniesieniem wydatku wystąp o indywidualną interpretację podatkową i poczekaj na pozytywną decyzję. Dopiero wtedy możesz być pewien, że ulga ci przysługuje i będziesz chroniony w przypadku późniejszych zmian stanowiska organów.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.