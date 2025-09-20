Masz klimatyzację? Możesz zapłacić gigantyczny podatek. Sypią się wezwania do zapłaty. Doskonale wiedzą kto ją ma
Krajowa Administracja Skarbowa zmienia z urzędu interpretacje podatkowe, które wcześniej pozwalały na odliczenie klimatyzacji z funkcją grzania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Tysiące Polaków może zostać zmuszonych do zwrotu pieniędzy, nawet jeśli działali zgodnie z prawem.
We wrześniu 2025 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozpoczął systematyczne zmienianie interpretacji indywidualnych z 2021 roku, które pozwalały podatnikom odliczać wydatki na klimatyzację z funkcją grzania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Właściciele domów, którzy skorzystali z tych interpretacji, mogą zostać zobowiązani do zwrotu nawet 16 960 złotych.
Problem dotyczy osób, które w przeszłości otrzymały pozytywne interpretacje podatkowe od dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej, a następnie zastosowały ulgę termomodernizacyjną na zakup i montaż klimatyzacji z pompą ciepła. Teraz Szef KAS stwierdza, że te interpretacje były nieprawidłowe i zmienia je z urzędu.
Decyzje dotyczą konkretnych pism z września 2025 roku, między innymi z 4 i 5 września, które zmieniają interpretacje wydane w 2021 roku. W uzasadnieniu Szef KAS argumentuje, że klimatyzatory z funkcją grzania nigdy nie były objęte wykazem urządzeń uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli kupiłeś klimatyzację z funkcją grzania w latach 2021-2024 i odliczyłeś ją w ramach ulgi termomodernizacyjnej, sprawdź czy masz wydaną interpretację indywidualną. Twoja sytuacja zależy od tego, kiedy otrzymałeś interpretację w stosunku do momentu zastosowania ulgi.
Najgorsza sytuacja dotyczy osób, które najpierw zastosowały ulgę, a dopiero później otrzymały interpretację potwierdzającą prawidłowość takiego działania. W takim przypadku urząd skarbowy może zażądać zwrotu całej ulgi plus odsetki. Maksymalna kwota, którą można było odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, to 53 000 złotych. Przy najwyższej stawce podatkowej 32% oznacza to potencjalny zwrot nawet 16 960 złotych.
Lepiej sytuowani są ci, którzy otrzymali interpretację przed zastosowaniem ulgi. W ich przypadku interpretacja chroni przed obowiązkiem zapłaty podatku, nawet jeśli została później zmieniona przez Szefa KAS.
Dlaczego KAS zmienia zdanie
Według Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, klimatyzatory z funkcją grzania nigdy nie powinny być objęte ulgą termomodernizacyjną. W jednej z decyzji z września 2025 roku argumentuje: „Rozporządzenie zawiera zamkniętą listę wydatków. Wydatki spoza listy nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.”
Kluczowym dokumentem jest rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku, które określa wykaz materiałów i urządzeń objętych ulgą. Od 1 stycznia 2025 roku Minister Inwestycji i Rozwoju dodatkowo doprecyzował zapis dotyczący pompy ciepła, wskazując, że musi być ona „częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”.
Jak informuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, wydatki na klimatyzatory z funkcją grzania „nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i tym samym nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej”.
Kto jest zagrożony zwrotem pieniędzy
Największe ryzyko ponoszą właściciele domów, którzy w latach 2021-2024 zastosowali ulgę termomodernizacyjną na klimatyzację z funkcją grzania, a następnie otrzymali pozytywną interpretację indywidualną potwierdzającą prawidłowość takiego działania.
Pan Marcin z Warszawy opisuje swoją sytuację na forum podatkowym: „W 2022 roku zamontowałem klimatyzację za 35 tysięcy złotych i odliczyłem ją w PIT-37. Dopiero potem wystąpiłem o interpretację, którą dostałem w 2023 roku – pozytywną. Teraz przyszło pismo, że mam oddać ponad 11 tysięcy złotych.”
Podobnych przypadków może być tysiące. Wielu właścicieli domów skorzystało z popularności klimatyzacji z pompami ciepła, traktując je jako ekologiczne źródło ogrzewania. Firmy instalacyjne często zachęcały klientów do odliczania takich wydatków, powołując się na pozytywne interpretacje innych podatników.
Szczególnie narażone są osoby, które:
- zastosowały ulgę w 2021-2022 roku, gdy temat był mało rozpoznany,
- otrzymały interpretację już po rozliczeniu rocznym,
- odliczyły znaczne kwoty, przekraczające 20-30 tysięcy złotych.
Różnica między klimatyzacją a pompą ciepła w oczach fiskusa
Kluczowym problemem jest rozróżnienie między klimatyzacją z funkcją grzania a pompą ciepła. W praktyce oba urządzenia mogą działać identycznie, ale fiskus traktuje je różnie pod względem podatkowym.
Pompa ciepła wymieniona w rozporządzeniu musi być „częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”. Klimatyzatory z funkcją grzania, mimo że technologicznie podobne, nie są wprost wymienione w wykazie.
Portal Kaisai.com wyjaśnia różnice techniczne: „Urządzenie musi być zbudowane jak pompa ciepła typu powietrze-powietrze lub mieć wbudowaną taką pompę. Oznacza to, że w klimatyzatorze powinien znajdować się czynnik chłodniczy, który weźmie udział w transferze energii.”
Problem polega na tym, że nowoczesne klimatyzatory często spełniają te kryteria techniczne, ale w dokumentacji producenta nazywane są klimatyzatorami, nie pompami ciepła. To może decydować o interpretacji podatkowej.
Jak się bronić przed zwrotem pieniędzy
Najważniejsze jest sprawdzenie, czy posiadasz interpretację indywidualną i kiedy została ci doręczona. Jeśli otrzymałeś ją przed zastosowaniem ulgi, masz mocniejszą pozycję prawną.
W przypadku otrzymania decyzji o konieczności zwrotu ulgi, warto rozważyć odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Można argumentować, że urządzenie faktycznie pełni funkcję pompy ciepła i służy do ogrzewania, a nie tylko klimatyzacji.
Adwokat Jacek Matarewicz z Kancelarii Ożóg Tomczykowski wyjaśnia mechanizm ochrony: „Podatnik, w którego przypadku dyrektor KIS zmienił stanowisko z nieprawidłowego na prawidłowe, może złożyć korektę deklaracji i odzyskać nadpłacony podatek.”
Kluczowe jest udokumentowanie, że klimatyzator rzeczywiście służy do ogrzewania domu, a nie tylko poprawy komfortu w lecie. Pomocne mogą być:
- faktury za energię elektryczną pokazujące zwiększone zużycie w okresie grzewczym,
- dokumentacja techniczna urządzenia potwierdzająca funkcję pompy ciepła,
- opinie biegłych lub producentów o charakterze urządzenia.
Precedens dla innych ulg podatkowych
Zmiana interpretacji dotyczących klimatyzacji to nie pierwszy przypadek zmiany stanowiska KAS w sprawach ulgi termomodernizacyjnej. Portal Prawo.pl informuje, że podobne decyzje dotknęły właścicieli wymieniających pokrycia dachowe.
W interpretacji z czerwca 2024 roku Szef KAS stwierdził: „Wydatki na wymianę/budowę dachu nie są ujęte w powołanym rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zatem ich brak w katalogu wydatków wymienionych w tym rozporządzeniu wyklucza ten rodzaj wydatku z możliwości zastosowania ulgi termomodernizacyjnej.”
To pokazuje szerszy trend ścisłego interpretowania przepisów dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. KAS coraz częściej kwestionuje wydatki, które wcześniej były akceptowane przez dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej.
Eksperci przewidują, że podobne zmiany mogą dotknąć innych urządzeń i materiałów, których status w wykazie jest niejednoznaczny. Właściciele domów planujący termomodernizację powinni przed rozpoczęciem prac uzyskać aktualną interpretację indywidualną.
Co dalej z ulgą termomodernizacyjną
Zmiany interpretacji pokazują, że przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej wymagają doprecyzowania. Minister Inwestycji i Rozwoju już raz zmodyfikował rozporządzenie w styczniu 2025 roku, ale najwyraźniej to nie wystarczyło.
Portal e-pity.pl ostrzega: „Szef KAS zmienił z urzędu kilka interpretacji zezwalających na odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania.”
Właściciele domów planujący skorzystanie z ulgi powinni obecnie bardzo ostrożnie dobierać urządzenia i materiały. Najbezpieczniejszą strategią jest wybieranie wyłącznie tych pozycji, które są wprost wymienione w aktualnym wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
Warto także pamiętać, że ulga termomodernizacyjna to maksymalnie 53 000 złotych odliczenia dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W przypadku małżonków kwota może być podzielona między oboje, co daje łącznie do 106 000 złotych odliczeń.
Osoby, które już poniosły wydatki na klimatyzację z funkcją grzania, powinny skonsultować swoją sytuację z doradcą podatkowym. W zależności od okoliczności, może być możliwe uniknięcie lub zmniejszenie konsekwencji finansowych zmiany interpretacji.
