Masz mieszkanie własnościowe i nie płacisz czynszu? Możesz stracić lokal. Przepisy przewidują taką możliwość
Wielu właścicieli mieszkań uważa, że skoro nieruchomość została wykupiona i należy do nich, spółdzielnia mieszkaniowa nie może doprowadzić do jej utraty. Tymczasem długotrwałe niepłacenie opłat może mieć poważne konsekwencje również dla właścicieli. W określonych przypadkach możliwa jest nawet przymusowa sprzedaż mieszkania. Nie oznacza to jednak, że spółdzielnia może odebrać lokal po kilku niezapłaconych czynszach. Przepisy przewidują konkretne procedury i zabezpieczenia chroniące właścicieli przed samowolnym działaniem wierzycieli.
Mieszkanie jest Twoją własnością? Nadal musisz płacić do spółdzielni
Wykupienie mieszkania nie oznacza, że właściciel przestaje ponosić koszty jego utrzymania.
Nawet jeśli posiada akt notarialny i księgę wieczystą, nadal może być zobowiązany do uiszczania opłat związanych z zarządzaniem nieruchomością, utrzymaniem części wspólnych, funduszem remontowym oraz dostarczanymi mediami.
W przypadku budynków zarządzanych przez spółdzielnię obowiązki te wynikają między innymi z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Potocznie wszystkie te należności nazywane są czynszem, choć w przypadku właściciela mieszkania nie jest to czynsz najmu.
Co się stanie, jeśli właściciel przestanie płacić?
Spółdzielnia może pozwać nawet za pierwszą zaległość
Przepisy nie przewidują ogólnego okresu trzech lub sześciu miesięcy, przez który właściciel mieszkania mógłby bez konsekwencji nie regulować opłat.
Jeżeli należność nie zostanie uiszczona w terminie, staje się wymagalna.
Spółdzielnia może domagać się jej zapłaty, naliczać odsetki za opóźnienie i skierować sprawę do sądu.
Nie musi czekać, aż zadłużenie osiągnie kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.
Samo wniesienie pozwu nie oznacza jednak utraty mieszkania.
To dopiero początek ewentualnej drogi sądowej prowadzącej do odzyskania pieniędzy.
Czy komornik może sprzedać mieszkanie własnościowe za zaległy czynsz?
Tak. W określonych okolicznościach egzekucja komornicza może zostać skierowana również do nieruchomości należącej do dłużnika.
Najpierw wierzyciel musi jednak uzyskać odpowiedni tytuł wykonawczy.
Następnie może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.
Komornik może prowadzić ją z różnych składników majątku, na przykład rachunków bankowych, wynagrodzenia lub ruchomości, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń.
Jeżeli spełnione są warunki egzekucji z nieruchomości, postępowanie może objąć także mieszkanie.
W dalszej kolejności może dojść do jego sprzedaży w trybie przewidzianym przepisami.
Nie jest to jednak procedura, którą spółdzielnia może przeprowadzić samodzielnie.
Masz niewielki dług? Istnieją dodatkowe ograniczenia
Szczególnie ważny jest art. 952¹ Kodeksu postępowania cywilnego.
Przepis przewiduje dodatkowe warunki wyznaczenia terminu licytacji mieszkania lub domu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.
Co do zasady termin licytacji takiej nieruchomości można wyznaczyć na wniosek wierzyciela, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej wynosi co najmniej jedną dwudziestą sumy oszacowania nieruchomości.
Oznacza to 5 procent jej oszacowanej wartości.
Przykładowo, jeżeli mieszkanie zostało oszacowane na 600 tys. zł, jedna dwudziesta tej kwoty wynosi 30 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że dług poniżej 30 tys. zł zawsze uniemożliwia licytację.
Ustawa przewiduje wyjątki, między innymi dotyczące zgody sądu na wyznaczenie licytacji mimo niespełnienia progu oraz określonych kategorii należności.
Istotne jest także to, że ograniczenie dotyczy wyznaczenia licytacji w określonych warunkach, a nie samej możliwości dochodzenia długu czy wszczęcia egzekucji.
A jeśli masz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?
W Polsce funkcjonują dwa różne pojęcia, które bywają ze sobą mylone.
Pierwsze to odrębna własność lokalu. W tym przypadku dana osoba jest właścicielem nieruchomości.
Drugie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym, które można między innymi sprzedać lub odziedziczyć, ale nie jest tym samym co odrębna własność mieszkania.
W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zastosowanie może mieć art. 17¹⁰ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przewiduje on możliwość wystąpienia na drogę sądową w celu doprowadzenia do sprzedaży prawa do lokalu między innymi w przypadku długotrwałych zaległości z opłatami.
Z żądaniem występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.
Nie oznacza to automatycznej utraty prawa po przekroczeniu określonego terminu zadłużenia.
Czy po sześciu miesiącach niepłacenia można stracić własnościowe mieszkanie?
Wiele osób spotyka się z informacją, że sześć miesięcy zaległości wystarczy, aby spółdzielnia mogła odebrać mieszkanie.
To zbyt duże uproszczenie.
Sześciomiesięczny okres zaległości został wskazany w przepisach dotyczących możliwości sądowego stwierdzenia wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Nie jest to jednak uniwersalny termin odnoszący się do wszystkich mieszkań własnościowych.
W przypadku odrębnej własności lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się inne mechanizmy prawne.
Nie istnieje więc jedna zasada, zgodnie z którą właściciel mieszkania traci je automatycznie po sześciu miesiącach niepłacenia opłat.
Czy spółdzielnia może wymienić zamki i wyrzucić właściciela?
Nie.
Spółdzielnia nie może samodzielnie wejść do mieszkania, usunąć rzeczy właściciela, wymienić zamków ani przeprowadzić eksmisji wyłącznie na podstawie informacji o zadłużeniu.
Takie działania nie zastępują postępowania sądowego ani egzekucyjnego.
Jeżeli dochodzi do przymusowego opróżnienia lokalu, musi ono następować na podstawie właściwego tytułu wykonawczego i zgodnie z przepisami.
Nawet wieloletnie zadłużenie nie daje spółdzielni prawa do samowolnego pozbawienia mieszkańca dostępu do lokalu.
Co dzieje się z pieniędzmi, gdy mieszkanie zostanie sprzedane przez komornika?
Przymusowa sprzedaż nieruchomości nie oznacza, że spółdzielnia automatycznie otrzymuje całą jej wartość.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży są rozliczane zgodnie z przepisami dotyczącymi egzekucji i podziału uzyskanej sumy.
Zaspokajane mogą być między innymi koszty postępowania oraz należności wierzycieli, z uwzględnieniem ustawowej kolejności.
Jeżeli po spłacie należności i kosztów pozostaną środki, przypadają one uprawnionej osobie, co do zasady dotychczasowemu właścicielowi.
Przykładowo, mieszkanie może być warte znacznie więcej niż zadłużenie, ale nie oznacza to, że właściciel zachowa lokal po skutecznie przeprowadzonej licytacji.
To właśnie dlatego dopuszczenie do zaawansowanego postępowania egzekucyjnego może być tak poważnym problemem.
Masz kredyt hipoteczny? Zadłużenie wobec spółdzielni może skomplikować sytuację
Posiadanie mieszkania obciążonego hipoteką nie oznacza, że pozostali wierzyciele nie mogą dochodzić należności.
W określonych sytuacjach możliwe jest prowadzenie egzekucji również z nieruchomości obciążonej hipoteką.
Przy podziale pieniędzy ze sprzedaży uwzględnia się jednak prawa wierzycieli hipotecznych oraz ustawowe zasady pierwszeństwa zaspokojenia należności.
Dlatego sytuacja właściciela mieszkania kupionego na kredyt może być bardziej skomplikowana niż w przypadku nieruchomości wolnej od obciążeń.
Co zrobić, jeśli nie stać Cię na opłacanie mieszkania?
Przede wszystkim nie warto ignorować zadłużenia ani korespondencji ze spółdzielni.
Im wcześniej właściciel podejmie działania, tym większa szansa na uniknięcie dodatkowych kosztów i postępowania sądowego.
Warto zwrócić się o szczegółowe rozliczenie zaległości i sprawdzić, czy naliczone opłaty są prawidłowe.
Można również zaproponować spłatę zadłużenia w ratach.
Spółdzielnia nie ma obowiązku zaakceptowania każdej propozycji, ale zawarcie porozumienia może pozwolić na rozwiązanie problemu bez egzekucji.
Osoby o niższych dochodach powinny także sprawdzić możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli właściciel otrzymał już nakaz zapłaty lub pismo od komornika, szczególnie ważne jest przestrzeganie terminów procesowych.
Czy naprawdę można stracić własnościowe mieszkanie za niepłacenie czynszu?
Tak. Odrębna własność mieszkania nie daje całkowitej ochrony przed konsekwencjami zadłużenia.
Spółdzielnia może dochodzić niezapłaconych należności, a po uzyskaniu odpowiedniej podstawy prawnej możliwe jest prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika, w określonych przypadkach również z nieruchomości.
Przepisy przewidują jednak procedury sądowe, ograniczenia egzekucyjne i ochronę przed samowolnym działaniem wierzycieli.
Najważniejsze: za jeden niezapłacony czynsz spółdzielnia nie może po prostu odebrać własnościowego mieszkania. Jednak narastające zadłużenie, zignorowane postępowanie sądowe i późniejsza egzekucja mogą ostatecznie doprowadzić do jego przymusowej sprzedaży.
Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności art. 4 i art. 17¹⁰; Kodeks postępowania cywilnego, w szczególności art. 952¹ oraz przepisy o egzekucji z nieruchomości. Stan prawny: październik 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.