Nie płacisz czynszu? Czy spółdzielnia może wyrzucić Cię z mieszkania?
Jedna niezapłacona opłata za mieszkanie nie oznacza natychmiastowej eksmisji. Jednak długotrwałe zaległości wobec spółdzielni mieszkaniowej mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż odsetki czy wezwanie do zapłaty. W określonych przypadkach możliwa jest nawet utrata prawa do lokalu lub jego przymusowa sprzedaż. Kluczowe znaczenie ma to, na jakiej podstawie mieszkaniec zajmuje nieruchomość. W przypadku mieszkań lokatorskich przepisy wskazują konkretną granicę sześciu miesięcy zadłużenia.
Czy spółdzielnia może wyrzucić z mieszkania za niepłacenie czynszu?
Tak, ale nie może zrobić tego samodzielnie i bez odpowiedniej procedury prawnej.
Spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa po prostu wymienić zamków, wynieść rzeczy mieszkańca czy nakazać mu natychmiastowego opuszczenia lokalu tylko dlatego, że zalega z opłatami.
Nawet gdy zadłużenie jest wysokie, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań.
Wiele zależy od tego, czy mieszkaniec posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy jest właścicielem mieszkania stanowiącego odrębną własność.
To rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie.
Sześć miesięcy zaległości. Wtedy spółdzielnia może wystąpić do sądu
Zgodnie z art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania zalega z opłatami za okres co najmniej sześciu miesięcy, spółdzielnia może wystąpić do sądu z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa.
Oznacza to, że półroczne zadłużenie może uruchomić procedurę prowadzącą do utraty prawa do zajmowanego mieszkania.
Nie oznacza jednak, że po upływie sześciu miesięcy lokator automatycznie traci dach nad głową.
Spółdzielnia musi wystąpić z odpowiednim żądaniem, a sprawę rozstrzyga sąd.
Dopiero prawomocne orzeczenie o wygaśnięciu prawa powoduje jego utratę.
Warto też podkreślić, że sześciomiesięczna granica dotyczy tej konkretnej procedury, a nie zwykłego pozwu o zapłatę. O zwrot zaległych pieniędzy spółdzielnia może wystąpić znacznie wcześniej.
Jest sposób, aby uniknąć utraty mieszkania. Ustawa przewiduje ważną możliwość
Przepisy zawierają szczególnie istotne rozwiązanie dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
Jeżeli podstawą żądania wygaśnięcia prawa jest zaległość w opłatach, sąd nie może orzec o jego wygaśnięciu, gdy wszystkie zaległe opłaty zostaną uregulowane w ustawowym terminie.
Chodzi o spłatę najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeśli wniesiono apelację – przed zamknięciem rozprawy przed sądem drugiej instancji.
To niezwykle ważny szczegół.
Oznacza bowiem, że nawet po skierowaniu sprawy do sądu istnieje możliwość uniknięcia wygaśnięcia prawa lokatorskiego poprzez uregulowanie wszystkich zaległych opłat w odpowiednim terminie.
Nie należy jednak odkładać działań na ostatnią chwilę.
Wcześniejsze podjęcie rozmów ze spółdzielnią może pomóc ograniczyć narastanie zadłużenia i dodatkowych kosztów.
A co, jeśli mieszkanie jest własnościowe? Tu zasady są inne
Wiele osób uważa, że skoro posiada mieszkanie własnościowe, spółdzielnia nie może doprowadzić do jego utraty.
Nie jest to całkowicie prawdziwe.
W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu art. 17¹⁰ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje możliwość zastosowania przepisów dotyczących przymusowej sprzedaży prawa do lokalu.
Może to nastąpić między innymi w przypadku długotrwałych zaległości z opłatami.
Z odpowiednim żądaniem występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.
Sprawa wymaga jednak postępowania sądowego.
Nie jest to automatyczna konsekwencja jednego lub dwóch niezapłaconych czynszów.
Co ważne, ustawa nie wskazuje w tym przypadku sztywnej granicy sześciu miesięcy. Posługuje się pojęciem długotrwałych zaległości, których znaczenie ocenia się w okolicznościach konkretnej sprawy.
Nawet właściciel mieszkania może mieć poważny problem
Osoby posiadające mieszkanie stanowiące odrębną własność również mają obowiązek regulowania należnych opłat.
Jeżeli dochodzi do długotrwałego zadłużenia, istnieją mechanizmy prawne pozwalające dochodzić należności, włącznie z egzekucją z nieruchomości na zasadach przewidzianych prawem.
W odpowiednich sytuacjach może też znaleźć zastosowanie art. 16 ustawy o własności lokali, który przewiduje możliwość żądania przez wspólnotę mieszkaniową przymusowej sprzedaży lokalu z powodu długotrwałych zaległości.
Nie należy jednak utożsamiać tej procedury z uprawnieniami spółdzielni w każdym budynku. Znaczenie ma status prawny nieruchomości i sposób jej zarządzania.
Sam fakt, że mieszkanie jest własnościowe, nie daje więc całkowitej ochrony przed skutkami wieloletniego niepłacenia należności.
Czy za jeden niezapłacony czynsz można stracić mieszkanie?
Co do zasady jedna niezapłacona miesięczna opłata nie wystarcza do zastosowania szczególnych procedur dotyczących wygaśnięcia prawa lokatorskiego z powodu sześciomiesięcznej zaległości albo przymusowej sprzedaży z powodu długotrwałego zadłużenia.
Nie oznacza to jednak, że pojedynczą zaległość można bezpiecznie ignorować.
Spółdzielnia może domagać się jej zapłaty, naliczać odsetki za opóźnienie i skierować sprawę do sądu.
Po uzyskaniu odpowiedniego tytułu wykonawczego może również rozpocząć się egzekucja komornicza.
Właśnie dlatego warto odróżnić dwa zagadnienia: dochodzenie pieniędzy i postępowanie prowadzące do utraty prawa do mieszkania.
Czy komornik może przyjść bez wyroku sądu?
Spółdzielnia nie może samodzielnie przeprowadzić eksmisji.
Przymusowe opróżnienie mieszkania wymaga odpowiedniej podstawy prawnej, a jego wykonanie następuje zgodnie z przepisami postępowania egzekucyjnego.
W sprawach o eksmisję sąd rozstrzyga również, gdy przepisy tego wymagają, o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
Znaczenie mają sytuacja rodzinna, materialna i osobista mieszkańców oraz ustawowe przesłanki ochrony.
Warto pamiętać, że przepisy przewidują również ograniczenia dotyczące wykonywania eksmisji w okresie zimowym, ale nie obowiązują one bez wyjątku w każdej sprawie.
Dlatego nie można zakładać, że obecność dzieci, wiek lokatora czy pora roku zawsze uniemożliwią wykonanie eksmisji.
Masz zaległości? Nie ignoruj pism ze spółdzielni
Jeżeli pojawią się trudności z opłacaniem mieszkania, warto jak najszybciej ustalić rzeczywistą wysokość zadłużenia.
Pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do spółdzielni o szczegółowe rozliczenie.
Następnie można zapytać o możliwość rozłożenia zaległości na raty lub zawarcia ugody.
Spółdzielnia nie ma ogólnego obowiązku zaakceptowania każdej propozycji spłaty, ale porozumienie może być korzystniejsze dla obu stron niż długotrwały proces.
Osoby o niskich dochodach powinny również sprawdzić, czy kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli sprawa trafiła już do sądu, szczególnie ważne jest terminowe odbieranie korespondencji i reagowanie na pisma procesowe.
Czy spółdzielnia może wyrzucić z mieszkania za długi? Najważniejsze zasady
Przepisy przewidują różne konsekwencje zależnie od rodzaju prawa do lokalu.
W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania zaległości za co najmniej sześć miesięcy mogą stanowić podstawę do wystąpienia przez spółdzielnię do sądu o wygaśnięcie prawa.
Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu długotrwałe zadłużenie może prowadzić do sądowej procedury przymusowej sprzedaży.
W przypadku odrębnej własności mieszkania również istnieje ryzyko poważnych konsekwencji egzekucyjnych.
Najważniejsza informacja jest jednak taka: spółdzielnia nie może samodzielnie wyrzucić mieszkańca z lokalu. Nawet wysokie zadłużenie nie daje jej prawa do wymiany zamków czy przeprowadzenia eksmisji bez wymaganej procedury prawnej.
Podstawa prawna: ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 4, art. 11 i art. 17¹⁰; ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, art. 16; ustawa o ochronie praw lokatorów; Kodeks postępowania cywilnego. Stan prawny: październik 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.