Od poniedziałku Lidl obniża ceny nawet o 50 procent. Mięso za 4,99 zł i wielkie promocje przed weekendem
Od poniedziałku, 26 października, w sklepach Lidl ruszyły promocje, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Sieć przeceniła popularne produkty mięsne nawet o połowę. W ofercie znalazły się między innymi kurczak, perliczka i łopatka wieprzowa. Szczególną uwagę zwraca cena 4,99 zł za kilogram mięsa, ale przy części produktów obowiązują dodatkowe warunki. Niektóre rabaty dostępne są tylko z aplikacją Lidl Plus.
Lidl ruszył z promocjami od poniedziałku. Ceny spadły nawet o połowę
Nowa oferta Lidla obowiązuje od 26 października 2026 roku. Sieć przygotowała obniżki na mięso i nabiał, a część produktów można kupić niemal o połowę taniej.
Promocje obejmują między innymi łopatkę wieprzową, kurczaka, perliczkę oraz ser gouda.
To produkty, które mogą przydać się do przygotowania codziennych obiadów, rodzinnego rosołu, pieczeni czy domowych zapiekanek.
Największe obniżki sięgają 50 procent, ale terminy obowiązywania poszczególnych ofert są różne.
Kurczak za 4,99 zł za kilogram. Obniżka aż o 44 procent
Jedną z najmocniejszych promocji jest oferta na polskiego kurczaka marki Rzeźnik w wariancie ćwiartki XXL.
Cena promocyjna wynosi 4,99 zł za kilogram.
Przed obniżką produkt kosztował 8,99 zł za kilogram, co oznacza rabat wynoszący 44 procent.
Oferta obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października.
Kurczak w tej cenie może zainteresować osoby przygotowujące pieczone mięso, zupy lub większe porcje obiadowe dla rodziny.
Warto jednak pamiętać, że cena dotyczy konkretnego produktu wskazanego w gazetce, a nie wszystkich rodzajów mięsa drobiowego.
Łopatka wieprzowa za 9,99 zł. Trzeba aktywować kupon
Kolejną promocją jest łopatka wieprzowa bez kości marki Rzeźnik.
Jej cena została obniżona z 13,49 zł do 9,99 zł za kilogram.
To rabat wynoszący 25 procent.
W tym przypadku obowiązuje jednak istotny warunek.
Aby skorzystać z ceny promocyjnej, należy aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus podczas zakupów.
Oferta obowiązuje od 26 do 28 października.
Łopatka wieprzowa nadaje się między innymi do przygotowania gulaszu, pieczeni, mięsa duszonego oraz domowego farszu.
Osoby planujące zakup powinny sprawdzić szczegółowe warunki kuponu w aplikacji, w tym ewentualne limity.
Perliczka przeceniona o połowę. Z 39,99 zł na 19,99 zł
Lidl przygotował również promocję na mniej typowy produkt, który może zainteresować miłośników pieczonego drobiu.
Perliczka marki Deluxe została przeceniona aż o 50 procent.
Cena spadła z 39,99 zł do 19,99 zł za kilogram.
Oferta obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października.
Perliczka jest często wybierana do pieczenia w całości. Można przygotować ją z ziołami, masłem, czosnkiem i warzywami korzeniowymi.
Dla osób, które chciałyby spróbować tego rodzaju drobiu, obniżka może być okazją do zakupu w niższej cenie.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na jednostkę sprzedaży. Podana kwota 19,99 zł dotyczy jednego kilograma, a nie całej tuszki.
Kilogram sera gouda za 14,99 zł. Lidl obniżył cenę o 49 procent
Promocje nie ograniczają się wyłącznie do mięsa.
W nowej ofercie znalazł się także ser gouda w plastrach marki Mlekpol, sprzedawany w opakowaniu o masie jednego kilograma.
Cena promocyjna wynosi 14,99 zł za opakowanie.
Wcześniej produkt kosztował 29,89 zł, co oznacza obniżkę o 49 procent.
Duże opakowanie sera może zainteresować szczególnie rodziny przygotowujące kanapki, tosty, zapiekanki i domową pizzę.
Przed zakupem warto jednak upewnić się, że ilość produktu odpowiada rzeczywistym potrzebom gospodarstwa domowego i że będzie można wykorzystać go przed upływem terminu przydatności.
Nie wszystkie promocje trwają do soboty. Sprawdź terminy
To ważna informacja dla osób, które planują większe zakupy dopiero przed weekendem.
Promocje na łopatkę wieprzową i ćwiartki kurczaka obowiązują tylko od 26 do 28 października.
Z kolei oferta na perliczkę została zaplanowana do 31 października.
Ceny mogą być dostępne z uwzględnieniem warunków wskazanych przez sieć, a produkty promocyjne sprzedawane są do wyczerpania zapasów.
Najważniejsze obniżki przedstawiają się następująco:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Rabat
|Kurczak – ćwiartki XXL
|4,99 zł/kg
|44%
|Łopatka wieprzowa bez kości
|9,99 zł/kg
|25%
|Perliczka Deluxe
|19,99 zł/kg
|50%
|Ser gouda Mlekpol, 1 kg
|14,99 zł/opak.
|49%
W przypadku łopatki wieprzowej wymagane jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Czy warto zrobić zakupy już w poniedziałek?
Osoby planujące zakup mięsa na kilka obiadów mogą zainteresować się przede wszystkim ćwiartkami kurczaka w cenie 4,99 zł za kilogram oraz łopatką wieprzową za 9,99 zł za kilogram.
Obie promocje kończą się już w środę, 28 października.
Z kolei perliczka w cenie 19,99 zł za kilogram może być propozycją na bardziej uroczysty obiad.
Najważniejsze jest to, że nie wszystkie rabaty będą dostępne przez cały tydzień. Klienci zainteresowani najtańszym kurczakiem i łopatką wieprzową mają czas tylko do 28 października.
Źródło: gazetka promocyjna Lidl, oferta od 26 października 2026 roku. Dostępność produktów może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.