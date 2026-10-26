Od poniedziałku wielka promocja w Biedronce. Akcja 2+1 gratis. Jest jeden warunek
Biedronka ruszyła z nową promocją, która może zainteresować miłośników herbaty. Od poniedziałku, 26 października, klienci mogą skorzystać z akcji 2+1 gratis na wszystkie herbaty objęte ofertą. Co ważne, produkty można dowolnie mieszać, więc nie trzeba kupować trzech identycznych opakowań. Promocja potrwa do soboty, 31 października, ale obowiązują konkretne zasady i dzienny limit zakupów.
Biedronka przecenia wszystkie herbaty. Trzecie opakowanie gratis
Jesień to okres, w którym wiele osób chętniej sięga po gorącą herbatę. Biedronka przygotowała właśnie ofertę, dzięki której można uzupełnić domowe zapasy napojów na chłodniejsze dni.
Od 26 do 31 października 2026 roku sieć prowadzi promocję na herbaty w mechanizmie 2+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie trzech opakowań objętych akcją klient płaci za dwa, a najtańsze otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
W ofercie reklamowej pokazano między innymi herbaty marek Lipton, Remsey i Herbarium.
Promocja obejmuje wszystkie herbaty wskazane w akcji, a nie wyłącznie produkty widoczne na grafice reklamowej.
Możesz mieszać dowolnie. Nie trzeba wybierać jednego smaku
Jednym z najważniejszych elementów promocji jest możliwość łączenia różnych produktów.
Biedronka informuje, że herbaty można mieszać dowolnie.
Dzięki temu klienci mogą wybrać na przykład klasyczną czarną herbatę, Earl Grey oraz herbatę owocową lub ziołową.
Nie ma konieczności kupowania trzech identycznych opakowań.
Trzeba jednak pamiętać, że gratis naliczany jest na najtańszy produkt z promocyjnego zestawu.
Przykładowo, jeśli klient wybierze trzy herbaty w cenach 12,99 zł, 9,99 zł i 6,99 zł, za najtańszą z nich nie zapłaci.
W takim przypadku rachunek za trzy produkty wyniesie 22,98 zł zamiast 29,97 zł.
To jedynie przykład sposobu naliczania rabatu, a nie ceny konkretnych herbat z gazetki.
Jest limit dzienny. Maksymalnie dwa opakowania gratis
Choć promocja może wyglądać bardzo atrakcyjnie, sieć wprowadziła ograniczenie liczby produktów.
Zgodnie z informacją na materiale reklamowym limit wynosi 6 opakowań dziennie, w tym maksymalnie 2 gratis, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu klient może skorzystać z promocji dwukrotnie.
Kupując sześć opakowań objętych akcją, zapłaci za cztery, a dwa najtańsze w odpowiednich zestawach otrzyma gratis.
To istotna informacja szczególnie dla osób planujących większe zakupy i uzupełnianie domowych zapasów.
Bez karty Moja Biedronka nie skorzystasz z promocji
Promocja 2+1 gratis jest przeznaczona dla uczestników programu lojalnościowego sieci.
Aby otrzymać rabat, należy podczas zakupów użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Bez identyfikacji w programie lojalnościowym promocyjny mechanizm może nie zostać naliczony.
Przed zapłatą warto upewnić się, że karta została prawidłowo zeskanowana i że wszystkie wybrane herbaty są objęte ofertą.
Ile można zaoszczędzić na herbacie?
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych produktów.
Najkorzystniej procentowo wypada zakup trzech herbat o tej samej cenie, ponieważ wtedy jedna trzecia łącznej wartości produktów zostaje odjęta od rachunku.
W takim przypadku rabat odpowiada około 33,3 procent wartości zestawu.
Jeśli ceny wybranych herbat są różne, procentowa oszczędność będzie mniejsza, ponieważ gratis otrzymujemy najtańszy produkt.
Dlatego przed zakupem warto porównać ceny i dobrać produkty do rzeczywistych potrzeb.
Do kiedy obowiązuje promocja w Biedronce?
Oferta rozpoczęła się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Najważniejsze warunki akcji to:
- Promocja: 2+1 gratis na herbaty objęte ofertą.
- Termin: od 26 do 31 października.
- Łączenie produktów: można mieszać dowolnie.
- Gratis: najtańszy produkt z zestawu.
- Limit: 6 opakowań dziennie, maksymalnie 2 gratis.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Dostępność konkretnych herbat może różnić się pomiędzy sklepami.
Biedronka przygotowała ofertę na chłodne dni
Akcja 2+1 gratis może być interesująca dla osób, które regularnie kupują herbatę lub chcą wypróbować kilka różnych smaków.
Możliwość dowolnego mieszania produktów pozwala połączyć w jednym zakupie klasyczne herbaty czarne, owocowe i ziołowe.
Najważniejsze jest jednak to, że oferta obowiązuje tylko do 31 października, a rabat naliczany jest wyłącznie po użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Źródło: oficjalny materiał promocyjny Biedronki dotyczący oferty od 26 do 31 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.