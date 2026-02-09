Masz nawet niewielkie oszczędności? Urząd skarbowy może na nie nałożyć drakoński podatek
Warszawskie małżeństwo straciło ponad 20 tysięcy złotych, bo nie mogło udokumentować pochodzenia 27 tysięcy wydanych na zakup nieruchomości. Fiskus przeprowadził w 2024 roku 2,4 miliona czynności sprawdzających, wykrył nieprawidłowości w 98 procentach kontroli i wymierzył podatek 75 procent od niewyjaśnionych kwot. Tłumaczenia o oszczędnościach w domu przestały działać.
Małżeństwo z Warszawy kupiło nieruchomości za ponad 320 tysięcy złotych. Większość środków pochodziła z udokumentowanych źródeł – pracy, kredytów, oszczędności zgromadzonych na kontach bankowych. Ale 27 tysięcy złotych pozostało bez pokrycia. Urząd skarbowy wszczął kontrolę, para próbowała wyjaśnić pochodzenie pieniędzy, nie przedstawiła wystarczających dowodów. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał decyzję fiskusa – zapłacili ponad 20 tysięcy złotych podatku, czyli 75 procent od nieudokumentowanej kwoty.
Ten przypadek pokazuje mechanizm działania kontroli. Fiskus nie wymierza podatku od całej wartości zakupu – stawka 75 procent dotyczy wyłącznie tej części wydatków, której pochodzenia nie można wyjaśnić. W tym przypadku problematyczne było tylko 27 tysięcy z całej transakcji, ale od tej kwoty naliczono właśnie sankcyjną stawkę.
2,4 miliona kontroli rocznie, 98 procent kończy się karą
W 2024 roku fiskus przeprowadził 2,4 miliona czynności sprawdzających – o 110 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Ta mniej sformalizowana forma kontroli okazuje się równie skuteczna w wykrywaniu nieujawnionych źródeł dochodu. Urzędnicy porównują wysokość wydatków z wartością zgromadzonego i opodatkowanego majątku. Jeżeli kupiłeś samochód za 80 tysięcy, a w zeszłym roku wykazałeś dochód 40 tysięcy złotych, urząd zapyta skąd pochodzą pozostałe pieniądze.
Dane pokazują niepokojący obraz – w 98 procentach zakończonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Oznacza to, że niemal każda sprawdzana osoba miała problem z udokumentowaniem wydatków. Pierwsze wyroki sądów już zapadły, a ich konsekwencje dotyczą milionów Polaków dokonujących większych zakupów – od mieszkań, przez samochody, po remonty i inwestycje.
Urząd skarbowy nie potrzebuje kontroli drogowej ani wizyty w domu, żeby sprawdzić Twoje finanse. System działa automatycznie – porównuje zgłoszone dochody z wydatkami widocznymi w bazach danych. Zakup nieruchomości z aktu notarialnego, rejestracja samochodu, duże przelewy bankowe – wszystko pozostawia ślad cyfrowy.
Gotówka trzymana w domu nie przekonuje sądów
Większość kontrolowanych próbuje tłumaczyć wydatki oszczędnościami gromadzonymi latami w domu. Ta wymówka przestała jednak działać. Naczelny Sąd Administracyjny jasno stwierdził: powołanie się na oszczędności bez konkretnych dowodów to za mało. Podatnik musi wykazać, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu.
Tłumaczenia o gromadzeniu gotówki przez lata, mimo posiadania rachunków bankowych, nie wystarczają. Warunek uprawdopodobnienia nie zostanie spełniony przez gołosłowne wskazywanie możliwości. Trzeba przedstawić dokumenty – wyciągi bankowe, umowy, potwierdzenia. Problem w tym, że pieniądze trzymane w domu nie pozostawiają śladu. Nie ma wyciągów, przelewów, potwierdzeń.
Urząd skarbowy nie ma podstaw, by uwierzyć w twoje zapewnienia. Jeśli przez 10 lat odkładałeś gotówkę i trzymałeś ją w szafie, musisz udowodnić skąd pochodziła ta gotówka przed odkładaniem. To właśnie tutaj większość podatników wpada w pułapkę – nie da się udowodnić pochodzenia pieniędzy sprzed lat, gdy nie było przelewów ani dokumentów.
Kto znajduje się na celowniku fiskusa?
Do grupy podwyższonego ryzyka należą osoby dokonujące zakupów za gotówkę, gdy wartość przekracza ich oficjalne dochody. Urząd zwraca uwagę na kilka charakterystycznych sytuacji. Urząd fiskalny porównuje wysokość wydatków podatnika do wartości opodatkowanego majątku, jaki zgromadził.
Szczególnie niebezpieczne są transakcje gotówkowe przekraczające równowartość 15 tysięcy euro. Z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wynika, że takie operacje muszą być zgłaszane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, co może być sygnałem do wszczęcia kontroli.
Podejrzenia budzi też sytuacja przedsiębiorców, którzy oficjalnie wykazują straty, ale prowadzą wystawny tryb życia. Kupują drogie samochody, nieruchomości, organizują kosztowne przyjęcia. Taka rozbieżność między deklarowanymi dochodami a wydatkami automatycznie wzbudza zainteresowanie fiskusa.
Do kategorii ryzyka należą również osoby dokonujące zakupu ruchomości lub nieruchomości o znacznej wartości, inwestorzy giełdowi oraz ci, którzy w ogóle nie wykazują dochodów, a jednocześnie ponoszą znaczne wydatki. Każda z tych sytuacji może wywołać kontrolę.
Podatek 75 procent – ale tylko od nadwyżki
Kluczowe jest zrozumienie, że sankcyjny podatek dotyczy wyłącznie nieudokumentowanej części wydatków. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia ustala się na podstawie poniesionych wydatków i wartości zgromadzonego mienia.
Przykład z praktyki – kupujesz mieszkanie za 400 tysięcy złotych. Oficjalnie zarabiasz 100 tysięcy rocznie i możesz udokumentować oszczędności z 3 lat, czyli 300 tysięcy. Nieudokumentowana nadwyżka wynosi więc 100 tysięcy złotych. Od tej kwoty zapłacisz 75 tysięcy podatku, a nie 300 tysięcy od całego zakupu.
Stawka 75 procent nie jest uznaniowa. To ustawowa sankcja określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli urząd uzna, że istnieją nieujawnione źródła, zawsze stosuje dokładnie tę stawkę. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że to nie kara, ale szczególnego rodzaju podatek. Nie ma możliwości negocjacji wysokości stawki ani rozłożenia jej na raty bez zgody urzędu.
Vinted, OLX, Airbnb raportują dane do fiskusa
Era anonimowości w internecie się kończy. Dzięki unijnej dyrektywie DAC7 fiskus otrzymał dostęp do danych transakcyjnych z platform internetowych. Airbnb, Allegro, OLX, Vinted, Booking – wszystkie te serwisy przekazują organom informacje o użytkownikach, którzy zarobili powyżej 2000 euro.
Oznacza to, że osoby zarabiające na sprzedaży w internecie lub wynajmie mieszkań mogą spodziewać się kontroli. Jeśli przez ostatnie lata nie odprowadzałeś podatków od takich dochodów, przygotuj się na wezwanie. Urząd ma prawo sprawdzać transakcje nawet z ostatnich 5 lat, więc nawet sporadyczne zarobki z przeszłości mogą być podstawą do nałożenia kar.
Choć nowe przepisy obejmują raportowanie od 2023 roku, skarbówka może sięgnąć wstecz. Jeżeli przez 3 lata sprzedawałeś ubrania na Vinted za łączną kwotę przekraczającą 2000 euro i nie odprowadzałeś podatków, możesz otrzymać decyzję o zaległościach wraz z odsetkami.
Pożyczki od rodziny to pułapka bez zgłoszenia
Popularne finansowanie przez najbliższych może być ryzykowne. Od 2016 roku obowiązują specjalne zasady – pożyczki muszą być zawarte na piśmie i zgłoszone do urzędu skarbowego. Niezgłoszona pożyczka może zostać potraktowana jako nieujawnione źródło dochodu.
Jeden z podatników dowiedział się o tym w bolesny sposób – część pieniędzy na zakup mieszkania pochodziła z niezgłoszonych do opodatkowania pożyczek od wujka i kuzyna. Urząd nakazał mu zapłacić od tej kwoty 75 procent podatku. Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach podkreśla, że nie można karać podatników stawką sankcyjną tylko dlatego, że nie zapłacili właściwego podatku majątkowego od pożyczek rodzinnych. Jednak w praktyce wiele organów podatkowych widzi możliwość stosowania tej stawki, co potwierdzają kolejne wyroki sądów administracyjnych.
Jeżeli rodzice pożyczyli ci 100 tysięcy na zakup mieszkania, ale nie sporządziliście umowy i nie zgłosiliście pożyczki, podczas kontroli nie uznają tej kwoty jako legalnego źródła. Zapłacisz 75 tysięcy podatku, chyba że rodzice zapłacą podatek od darowizny – wtedy sprawa może się skomplikować jeszcze bardziej.
Forma płatności nie chroni przed kontrolą
Forma płatności nie ma znaczenia dla fiskusa. Możesz zapłacić przelewem z konta, ale jeśli środki na tym koncie pochodzą z niewyjaśnionego źródła, grozi ci taki sam podatek jak przy gotówce. Urząd skarbowy bada źródło pieniędzy, nie sposób ich przekazania.
Szczególnie ryzykowne jest wpłacanie dużych sum gotówki na konto tuż przed zakupem. Możesz wpłacić 50 tysięcy na konto i od razu przelać je sprzedającemu, ale urząd zapyta skąd pochodziła ta gotówka. Jeśli nie udowodnisz jej źródła, wpłata nie rozwiąże problemu.
Równie niebezpieczne jest dokonywanie zakupów przez osoby trzecie. Jeśli twój znajomy kupuje dla ciebie samochód swoimi pieniędzmi, a później „sprzedaje” ci go za symboliczną złotówkę, fiskus może uznać to za próbę ukrycia prawdziwego źródła finansowania.
Jak wygląda kontrola w praktyce?
Otrzymujesz wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących pochodzenia środków na konkretny zakup. Masz zazwyczaj 7 dni na odpowiedź. W tym czasie musisz zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy – wyciągi bankowe, umowy, potwierdzenia.
Jeśli nie odpowiesz lub wyjaśnienia będą niewystarczające, urząd wszczyna postępowanie. Dostajesz zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli oraz termin na złożenie dokumentów. To moment, kiedy warto skonsultować się z doradcą podatkowym.
Podczas kontroli urzędnicy mogą żądać różnych dokumentów – wyciągów bankowych z kilku lat wstecz, umów sprzedaży, darowizn, spadków, potwierdzenia dochodów z poprzednich lat. Możesz też zostać wezwany na przesłuchanie, gdzie będziesz musiał szczegółowo wyjaśnić swoją sytuację finansową.
Po zakończeniu kontroli otrzymujesz decyzję. Jeśli urząd stwierdzi nieprawidłowości, nałoży podatek 75 procent od nieudokumentowanej kwoty. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, a później do sądu administracyjnego. Cały proces może trwać od kilku miesięcy do ponad roku.
Praktyczne przykłady sytuacji wysokiego ryzyka
- Kupiłeś używany samochód za 30 tysięcy złotych, ale w zeszłym roku wykazałeś dochód 24 tysiące. Jeśli nie masz udokumentowanych oszczędności z poprzednich lat, urząd może zakwestionować pochodzenie 6 tysięcy. Zapłacisz od tej kwoty 75 procent, czyli 4500 złotych podatku.
- Sprzedajesz ubrania na Vinted od 3 lat. Łącznie zarobiłeś równowartość 8 tysięcy euro, ale nigdy nie zgłosiłeś tych przychodów. Platforma przekazała dane do urzędu. Możesz otrzymać decyzję o zaległościach podatkowych wraz z odsetkami za cały okres.
- Wynajmujesz mieszkanie przez Airbnb i zarabiasz 3 tysiące miesięcznie, ale nie odprowadzasz podatków. Po otrzymaniu danych z platformy urząd wezwie cię do wyjaśnień. Będziesz musiał zapłacić zaległe podatki plus odsetki, a w przypadku uporczywego uchylania się – grożą dodatkowe kary.
- Rodzice pożyczyli ci 100 tysięcy na zakup mieszkania, ale nie sporządziliście umowy i nie zgłosiliście pożyczki. Podczas kontroli nie uznają tej kwoty jako legalnego źródła. Zapłacisz 75 tysięcy podatku, chyba że rodzice zapłacą podatek od darowizny – wtedy sprawa może się skomplikować jeszcze bardziej.
- Jak uchronić się przed podatkiem 75 procent?
- Gromadź dokumentację już teraz, zanim pojawią się problemy. Każdy większy wydatek powinien mieć jasne pokrycie w udokumentowanych przychodach. Nie wystarczy powiedzieć „miałem oszczędności” – musisz pokazać skąd pochodziły pieniądze, które odkładałeś. Przechowuj wyciągi bankowe pokazujące przepływ środków, umowy kredytów, prawomocne orzeczenia spadkowe, potwierdzenia odszkodowań ubezpieczeniowych.
- Zachowaj wszystkie faktury i rachunki. Systematyczne archiwizowanie dokumentów finansowych może uratować cię przed sankcjami w przyszłości. Warto przechowywać dokumenty w jednym miejscu, łatwo dostępnym dla kontrolerów. Jeżeli w 2020 roku zarobiłeś 50 tysięcy i wydałeś 30 tysięcy na życie, zapisz ten fakt i zachowaj dokumenty – za 5 lat mogą być potrzebne do udowodnienia, że miałeś oszczędności.
- Legalizuj pożyczki od rodziny już w momencie ich zawarcia. Umowa musi być sporządzona na piśmie i zgłoszona do urzędu skarbowego. Tylko wtedy stanowi wiarygodne źródło środków. Pożyczka przekazana gotówką bez dokumentów to dla fiskusa nieujawniony dochód. Nie bagatelizuj tej formalności – koszt zgłoszenia pożyczki to kilkadziesiąt złotych, koszt braku zgłoszenia to 75 procent wartości pożyczki.
- Nie bagatelizuj postępowania. W przypadku wszczęcia kontroli nie lekceważ sprawy. Postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów różni się od zwykłego – to ty musisz wykazać legalność swojego postępowania, a nie urząd udowodnić ci winę. Ciężar dowodu spoczywa na podatniku. Im szybciej dostarczysz dokumenty, tym szybciej sprawa się zakończy.
- Rozważ pomoc specjalisty. W przypadku większych transakcji warto skonsultować się z doradcą podatkowym już na etapie planowania zakupu, nie czekając na kontrolę. Doradca pomoże przygotować odpowiednią dokumentację i uniknie pułapek, które mogą kosztować cię dziesiątki tysięcy złotych. Koszt konsultacji to kilkaset złotych, koszt błędu to setki procent wartości nieudokumentowanej kwoty.
- Jeżeli zarabiasz na platformach internetowych, zgłaszaj to do urzędu. Vinted, OLX, Airbnb, Allegro – wszystkie przekazują dane do fiskusa. Nie czekaj, aż urząd sam cię znajdzie. Jeżeli regularnie sprzedajesz rzeczy lub wynajmujesz mieszkanie, rozlicz się z podatku dobrowolnie. To zawsze tańsze niż zaległości plus odsetki plus ewentualnie podatek 75 procent.
- Unikaj gotówki przy dużych transakcjach. Przelewy bankowe pozostawiają ślad, który można łatwo udokumentować. Gotówka nie. Jeżeli musisz użyć gotówki, zachowaj dokumenty pokazujące skąd pochodziła – wypłatę z bankomatu, wypłatę z konta, wcześniejsze przelewy na to konto. Wpłata 50 tysięcy gotówki dzień przed zakupem to sygnał ostrzegawczy dla fiskusa.
