Masz ostatnie godziny na zakupy. Jak działają Biedronka, Lidl i Żabka? Sprawdź dokładną rozpiskę na Sylwestra 2025
Zegar tyka, a lista zakupów wciąż nie jest skreślona? Jeśli planujesz wizytę w sklepie „na ostatnią chwilę”, możesz spotkać się z przykrą niespodzianką. Choć 31 grudnia 2025 to teoretycznie dzień roboczy, handel rządzi się dzisiaj własnymi prawami. Największe sieci handlowe drastycznie skracają godziny otwarcia, by pracownicy mogli zdążyć do domów. Do której zrobisz zakupy w Biedronce, Lidlu czy Auchan, a kto uratuje Cię po godzinie 20:00?
Sylwester to dla handlu jeden z najbardziej specyficznych dni w roku. Z jednej strony mamy do czynienia z gigantycznym popytem – Polacy w ostatniej chwili kupują pieczywo, napoje, przekąski i alkohol na domówki. Z drugiej strony, presja społeczna i organizacyjna wymusza na sieciach handlowych wcześniejsze zamknięcie drzwi. W efekcie, po południu rozpoczyna się prawdziwy wyścig z czasem, a każda minuta zwłoki może oznaczać konieczność szukania otwartego sklepu na drugim końcu miasta lub… zmianę menu sylwestrowego.
Warto pamiętać, że godziny podawane w komunikatach prasowych to czas, w którym sklepy są *czynne*. W praktyce oznacza to, że ochrona może przestać wpuszczać nowych klientów już na 15–20 minut przed oficjalną godziną zamknięcia, aby umożliwić kasjerom obsłużenie osób stojących w kolejkach i rozliczenie kas. Dlatego planowanie zakupów „na styk” jest w tym dniu wyjątkowo ryzykowne.
Wielkie sieci handlowe: Godzina „zero” wybija po południu
Większość Polaków wybiera dyskonty i hipermarkety na duże zakupy sylwestrowe. To tam zostawiamy najwięcej pieniędzy, licząc na promocje na napoje czy gotowe dania. Jednak w 2025 roku sieci handlowe nie są jednomyślne co do godziny zamknięcia. Rozbieżności mogą wynosić nawet kilka godzin w zależności od szyldu, a nawet konkretnej lokalizacji.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram pracy największych graczy na rynku, oparty na oficjalnych komunikatach sieci:
Biedronka – do 20:00, ale z wyjątkami
Najpopularniejsza sieć w Polsce podchodzi do Sylwestra dość liberalnie, dając klientom relatywnie dużo czasu. Większość placówek oznaczonych logo z owadem będzie otwarta do godziny 20:00. To dobra wiadomość dla spóźnialskich. Warto jednak zauważyć, że w dniach poprzedzających (29 i 30 grudnia) wiele sklepów pracowało w wydłużonych godzinach (często do 23:30), co mogło uśpić czujność klientów. Dziś o 20:00 kasy zostaną bezwzględnie zamknięte.
Uwaga: Lokalne placówki, szczególnie te w mniejszych miejscowościach lub działające na specyficznych zasadach franczyzowych, mogą zamknąć się wcześniej. Warto sprawdzić kartkę na drzwiach wejściowych.
Lidl – 19:00 czy 20:00? Sprawdź Google Maps
Sieć dyskontów przyjęła strategię „świątecznych godzin otwarcia”. Oficjalny komunikat mówi o tym, że sklepy będą czynne do godziny 20:00, co zrównuje je z Biedronką. Jednakże, w wielu wizytówkach Google Maps przy konkretnych lokalizacjach pojawia się informacja o zamknięciu już o godzinie 19:00. Skąd ta rozbieżność? Może ona wynikać z indywidualnych decyzji kierowników regionów lub braków kadrowych. Bezpieczniej jest założyć, że zakupy w Lidlu zrobimy do 19:00, by nie stresować się stojąc w długiej kolejce do kasy.
Auchan – hipermarkety zamykają się szybciej
Francuski gigant, znany z ogromnych hal sprzedażowych, kończy pracę wcześniej niż dyskonty. Większość supermarketów i hipermarketów Auchan będzie obsługiwać klientów tylko do godziny 18:00. To kluczowa informacja, bo to właśnie w Auchan często robimy największe zapasy napojów. Po 18:00 wielkie parkingi przy centrach handlowych opustoszeją.
Aldi, Kaufland i Carrefour – uważaj na lokalizację
Tutaj sytuacja jest najbardziej dynamiczna i wymaga od klienta czujności:
- Aldi: Sieć deklaruje pracę w godzinach 6:00 – 19:00. To standardowy czas dla tego dyskontu w dni takie jak Wigilia czy Sylwester.
- Kaufland: Większość sklepów zamknie się o 18:00. Jest to bezpieczna granica. Jednak sieć zastrzega, że niektóre placówki mogą zakończyć pracę drastycznie wcześniej – nawet o 13:00. Dotyczy to jednak mniejszości sklepów, zazwyczaj w specyficznych lokalizacjach.
- Carrefour: Tu rozstrzał jest największy. Hipermarkety w galeriach handlowych zazwyczaj dostosowują się do godzin pracy całej galerii (często do 17:00 lub 18:00). Mniejsze sklepy franczyzowe (Carrefour Express) mogą być otwarte dłużej, ale duże markety z niebieskim logo mogą zamknąć się już o 13:00 lub 18:00. Konieczna jest weryfikacja w konkretnym punkcie.
Żabka – ostatnia deska ratunku. Jak działają „małe sklepy”?
Gdy wielkie markety zgaszą światła, na placu boju pozostaną mniejsze sklepy osiedlowe, z siecią Żabka na czele. To tutaj przeniesie się cały ruch po godzinie 20:00.
Prawo w Polsce pozwala na handel w dni objęte ograniczeniami (jak niedziele czy święta), pod warunkiem, że za ladą stoi właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Choć 31 grudnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i zakaz handlu nie obowiązuje w pełni, franczyzobiorcy Żabki korzystają z elastyczności, jaką daje im model biznesowy.
Wiele Żabek będzie otwartych w standardowych godzinach, czyli od 6:00 do 23:00. To w nich kupimy brakujący lód, napoje czy przekąski tuż przed północą. Należy jednak pamiętać, że jest to decyzja indywidualna każdego franczyzobiorcy. Może się zdarzyć, że właściciel postanowi zamknąć sklep o 22:00, by samemu zdążyć na zabawę. Warto sprawdzić godziny w aplikacji mobilnej sieci, która zazwyczaj pokazuje aktualny status konkretnego punktu (otwarte/zamknięte).
1 stycznia 2025 – Nowy Rok. Gdzie zrobimy zakupy?
Po szampańskiej zabawie przychodzi Nowy Rok, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wtedy obowiązują te same zasady, co w niedziele niehandlowe i inne święta państwowe. Oznacza to, że:
- Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Carrefour (duże formaty): Będą całkowicie ZAMKNIĘTE. Nie zrobisz tam żadnych zakupów.
- Galerie handlowe: Będą nieczynne (z wyjątkiem kin i stref gastronomicznych, jeśli mają osobne wejścia).
Kto będzie otwarty w Nowy Rok?
1 stycznia nie zostaniemy jednak całkowicie odcięci od zaopatrzenia. Zakupy zrobimy w:
- Żabkach i sklepach osiedlowych: Tutaj ponownie decyduje właściciel lub ajent. Większość sklepów otworzy się jednak później niż zwykle (np. o 10:00 lub 11:00) i zamknie wcześniej (o 18:00 lub 20:00).
- Stacjach benzynowych: To pewniak. Stacje działają 24/7 i w Nowy Rok często pełnią funkcję jedynych otwartych sklepów spożywczych w okolicy. Ich asortyment jest coraz szerszy, choć ceny bywają wyższe.
- Aptekach dyżurnych: W każdym mieście wyznaczone są apteki pełniące dyżur całodobowy lub świąteczny.
- Gastronomii: Wiele restauracji (szczególnie sieciowych typu fast-food) otwiera się w Nowy Rok, licząc na klientów wracających z imprez lub szukających „lekarstwa” na po-sylwestrowe dolegliwości.
Stacje benzynowe – niedoceniany bohater Sylwestra
Jeśli przegapisz godzinę 20:00 i okaże się, że osiedlowy sklepik też jest już zamknięty, Twoją jedyną opcją pozostają stacje paliw. W ostatnich latach stacje przeszły ogromną metamorfozę. Dziś to nie tylko dystrybutory paliwa, ale mini-markety. Znajdziesz tam nie tylko alkohol i hot-dogi, ale często też pieczywo, nabiał, wędliny, a nawet lód w kostkach (towar deficytowy w Sylwestra!). Pamiętaj jednak, że marże na stacjach są znacznie wyższe, więc za „gapowe” przyjdzie Ci zapłacić o 20-30% więcej niż w dyskoncie.
Aplikacje z dostawami – czy uratują imprezę?
W dużych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk) alternatywą są usługi tzw. q-commerce (quick commerce), czyli aplikacje dowożące zakupy w 15-30 minut. Jak działają w Sylwestra? Zazwyczaj ich godziny pracy również są skrócone, podobnie jak sklepów stacjonarnych. Kurierzy też chcą świętować. Nie licz na to, że zamówisz zakupy z dowozem o 23:30. Większość tych usług wyłącza możliwość składania zamówień w okolicach godziny 18:00-20:00. Dodatkowo, w Sylwestra czas oczekiwania może być znacznie wydłużony ze względu na ogromne obłożenie i mniejszą liczbę dostępnych kurierów.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeżeli chcesz zrobić zakupy, podejdź do sprawy strategicznie
Chaos zakupowy to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujesz przed zabawą sylwestrową. Aby uniknąć stresu i niepotrzebnych wydatków, warto przyjąć strategiczne podejście do dzisiejszego dnia.
- Zrób audyt zapasów teraz: Nie czekaj do wieczora. Sprawdź teraz, czy masz wszystko – od pieczywa, przez napoje, aż po baterie do pilota czy leki przeciwbólowe na „dzień po”.
- Celuj w godzinę 16:00: Postaraj się zakończyć wszelkie wizyty w dużych sklepach do godziny 16:00-17:00. Unikniesz wtedy największego tłoku, który tworzy się tuż po wyjściu ludzi z pracy, a przed zamknięciem sklepów.
- Gotówka w portfelu: W dni o tak dużym natężeniu ruchu terminale płatnicze potrafią odmawiać posłuszeństwa (przeciążenie sieci). Miej przy sobie gotówkę, by nie zostać przy kasie z pełnym wózkiem i odrzuconą kartą.
- Pomyśl o 1 stycznia: Kupując dzisiaj, myśl o jutrzejszym śniadaniu i obiedzie. W Nowy Rok znalezienie otwartego sklepu z świeżym pieczywem może być wyzwaniem, a ceny w Żabce czy na stacji będą wyższe.
- Sprawdzaj małe sklepy: Jeśli mieszkasz na nowym osiedlu, zorientuj się, gdzie jest najbliższa Żabka lub sklep „U Pana Mietka”. To one mogą uratować Twoją imprezę, gdy goście wypiją wszystko o godzinie 22:00.
Życzymy udanych, a przede wszystkim spokojnych zakupów i szampańskiej zabawy, bez konieczności nerwowego biegania po mieście w poszukiwaniu otwartego sklepu.
