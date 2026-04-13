Masz oszczędności w gotówce? Urząd skarbowy już to sprawdza. Nakłada drakoński podatek
Kilkaset złotych miesięcznie przez lata – wydaje się rozsądnym planem. Tyle że kiedy w końcu po tę gotówkę sięgniesz, fiskus może zapytać, skąd ją masz. Jeśli odkładałeś przez lata i nie masz dokumentów, fiskus może naliczyć najwyższy podatek w Polsce. 75 procent. Nie od zysku. Od całej kwoty.
Trzymać – wolno. Wydać – trzeba umieć wytłumaczyć
Przechowywanie gotówki w domu jest w Polsce całkowicie legalne. Prawo nie określa żadnego limitu kwoty, którą można mieć w czterech ścianach. Problem nie leży w samym fakcie odkładania pieniędzy, ale w tym, co dzieje się potem – kiedy chcesz je wydać. Gdy wydatki podatnika przekraczają jego oficjalnie zadeklarowane dochody, organy skarbowe mają prawo wszcząć postępowanie w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów. Podstawa to art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mechanizm jest prosty: urząd porównuje, ile wydałeś, z tym, ile deklarowałeś, że zarobiłeś. Jeśli ta różnica jest wyraźna – zakup auta, remont, wkład własny pod kredyt, nieruchomość kupiona za gotówkę – może wszcząć postępowanie.
Jeśli w jego toku podatnik nie wykaże, skąd miał pieniądze, skarbówka sięga po art. 25e ustawy o PIT: zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł wynosi 75 proc. podstawy opodatkowania. To stawka sankcyjna – nie ma tu progów, ulg ani kwoty wolnej. Obowiązuje jedna stawka niezależnie od wysokości kwoty. Jeśli urząd uzna, że 60 000 zł, którym kupiłeś samochód, nie ma pokrycia w udokumentowanych dochodach – wyliczy podatek: 45 000 zł. I to podatnik musi udowodnić, że jest inaczej, nie urząd.
Jak fiskus w ogóle się dowiaduje?
Skarbówka nie przyjeżdża z kontrolą losowo. Krajowa Administracja Skarbowa w 2024 roku wszczęła 9,3 tys. kontroli podatkowych, a blisko 98,1 proc. zakończonych kontroli wykazało nieprawidłowości – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Do tego dochodzi 2,5 mln tzw. czynności sprawdzających przeprowadzonych w 2024 roku, które nie mają charakteru formalnej kontroli, ale pozwalają organom weryfikować sytuację finansową podatnika i gromadzić materiał do ewentualnego postępowania. KAS korzysta z kilku narzędzi jednocześnie: system STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) analizuje przepływy bankowe pod kątem podejrzanych wzorców, rejestry notarialne dostarczają informacji o zakupach nieruchomości i akt PCC, bazy ZUS i CEIDG pokazują historię zatrudnienia i dochodów, a banki mają ustawowy obowiązek zgłaszania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej transakcji przekraczających 15 000 euro.
Najczęstszy scenariusz wpadki to zakup nieruchomości lub drogiego auta za gotówkę przy jednoczesnym wykazywaniu niskich dochodów w corocznych zeznaniach PIT. Akt notarialny lub umowa kupna-sprzedaży trafia do systemów KAS. Urząd porównuje kwotę transakcji z historią deklaracji – i jeśli coś się nie zgadza, zaczyna pytać. Drugi scenariusz to jednorazowa, duża wpłata gotówki na konto bankowe. Nawet jeśli jest to całkowicie legalna suma zbierana przez lata, bank może odnotować operację jako potencjalnie podejrzaną w ramach procedur AML. Trzeci, coraz częstszy – donos. Jak wskazują materiały orzecznicze, organy podatkowe nierzadko wszczynają postępowania właśnie na podstawie informacji od osób trzecich: byłych partnerów, sąsiadów, współpracowników.
Matematyka odkładania kontra wyjaśnienia dla skarbówki
Wyliczmy konkretnie. Osoba zarabiająca 5 000 zł netto miesięcznie odkłada 500 zł – czyli 6 000 zł rocznie. Po 10 latach ma w słoiku 60 000 zł. Po 15 latach – 90 000 zł. To kwoty, którymi spokojnie można kupić używane auto, sfinansować remont, zapłacić wkład własny pod pożyczkę gotówkową. Problem pojawia się w momencie, gdy urząd skarbowy zechce zweryfikować, skąd ta gotówka pochodzi.
W teorii wyjaśnienie brzmi sensownie: przez 10-15 lat odkładałem co miesiąc. W praktyce – bez dokumentów – fiskus może to kwestionować. NSA w wyroku z 31 maja 2017 r. (sygn. II FSK 1030/15) orzekł jednoznacznie, że do uprawdopodobnienia posiadania oszczędności nie wystarcza samo wskazanie na długoletni czas pracy, oszczędne życie czy odnalezienie gotówki gromadzonej przez współmałżonka. To samo potwierdzono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 6 maja 2025 r. (sygn. I SA/Po 120/25): ciężar dowodu spoczywa na podatniku. Organ podatkowy wykazuje jedynie, że wydatek nastąpił i że nie pasuje do deklarowanych dochodów – reszta należy do podatnika.
Warto też pamiętać o skali czasu, jakiej fiskus może sięgać wstecz. Zgodnie z art. 68 § 4 ordynacji podatkowej (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926), zobowiązanie podatkowe z tytułu nieujawnionych dochodów przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Oznacza to, że jeśli oszczędności zbierałeś przez 15 lat i w 2026 roku kupisz za nie coś dużego, urząd może cofnąć się do roku 2021 i sprawdzać, czy wtedy miałeś już wystarczający dochód, by tłumaczyć posiadaną gotówkę. Co ważne – dane z zeznań rocznych nie są kasowane po upływie przedawnienia, urząd widzi historię co najmniej przez dekadę.
Skarpetka po mamie i darowizna od dziadka – tu też są pułapki
Gotówka trzymana w domu często ma złożoną historię. Część pochodzi z własnych zarobków, część z nieformalnych darowizn w rodzinie – babcia dała 2 000 zł na Boże Narodzenie, rodzice dokładali co roku „coś do słoika”. Takie wpływy są co do zasady legalne, ale wymagają właściwego oформienia pod kątem podatkowym. Darowizna od osoby z najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, ale tylko pod warunkiem zgłoszenia jej do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy na druku SD-Z2. Darowizny niezgłoszone – choćby przekazywane w gotówce w kopercie przez lata – mogą być traktowane jako przychód ze źródeł nieujawnionych, jeśli podatnik nie jest w stanie wykazać ich charakteru.
Podobnie wyglądają pożyczki. Pożyczka gotówkowa powyżej 1 000 zł podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych – zwolnione z niego są tylko pożyczki od najbliższej rodziny (po spełnieniu warunków formalnych). Jeśli ktoś przez lata pożyczał gotówkę od znajomych lub dalszej rodziny bez żadnych dokumentów i teraz chce ją wydać na większy zakup – fiskus może zakwestionować całą kwotę jako nieujawnione dochody.
Jak udokumentować „słoik z pieniędzmi” na przyszłość?
Mitem jest przekonanie, że samo długoletnie zatrudnienie i uczciwa praca wystarczy jako argument. Nie wystarczy. Potrzebne są dokumenty – i to najlepiej takie, które można powiązać z konkretnymi kwotami i datami. Najsilniejszym dowodem są wyciągi bankowe potwierdzające regularne wypłaty gotówki z konta – jeśli co miesiąc przez 10 lat wypłacałeś 500-600 zł z bankomatu lub w kasie, historia rachunku tę regularność pokaże.
Do tego przydają się roczne zeznania PIT z minionych lat, które pokazują skalę dochodów i realną możliwość akumulacji oszczędności w deklarowanej wysokości. Jeśli gotówka pochodzi z dodatkowych, opodatkowanych źródeł – sprzedaży rzeczy, dorywczych zleceń – warto zachować umowy i potwierdzenia.
W przypadku gdy pieniądze były zbierane przez wiele lat z opodatkowanej pracy, a ich suma mieści się w realnych możliwościach finansowych podatnika na podstawie historii PIT – szanse na pozytywne rozpatrzenie są znacznie wyższe, co potwierdzają sprawy przytaczane w orzecznictwie, w których pary emeryckie wykazywały wieloletnie zatrudnienie i otrzymywały emerytury potwierdzające skalę możliwych oszczędności.
Darowizny od rodziny, jeśli nie zostały zgłoszone, można uprawdopodobnić pisemnym oświadczeniem darczyńcy, choć sądy administracyjne traktują takie oświadczenia z rezerwą bez uzupełnienia innymi dowodami.
Zacznij dokumentować teraz, zanim będziesz chciał wydać
Jeśli odkładasz co miesiąc gotówkę w domu i masz już kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych – nie musisz się bać, że skarbówka przyjdzie po samo trzymanie. Problem pojawi się w momencie, gdy ta gotówka trafi na duży zakup albo jednorazowo na konto. Dlatego już dziś warto zadbać o dokumentację: jeśli regularnie wypłacasz gotówkę z banku, rób to przelewami z opisem lub wypłatami kartą – zostanie ślad w historii rachunku. Przechowuj każdoroczne zeznania PIT – to dowód, ile zarabiałeś i ile realnie mogłeś odłożyć. Jeśli planujesz przyjąć gotówkę od rodziny – sporządź umowę darowizny i zgłoś ją do urzędu skarbowego na SD-Z2. Jeśli zamierzasz wydać dużą sumę gotówki – zanim to zrobisz, skonsultuj się z doradcą podatkowym, który oceni, czy posiadana dokumentacja wystarczy, żeby bronić się przed ewentualnym postępowaniem. Koszt konsultacji to kilkaset złotych. Podatek od nieujawnionej kwoty – 75 procent od wszystkiego, co nie ma pokrycia w dokumentach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.