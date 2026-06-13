Masz rasowego kota? Urząd skarbowy może zażądać podatku. Kary są dotkliwe
Wielu miłośników mruczków nie zdaje sobie sprawy, że zakup rasowego pupila wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Tzw. „podatek od kota” to w rzeczywistości podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który trzeba opłacić, gdy cena zwierzęcia przekracza 1000 zł. Za niedopełnienie formalności w skarbówce grożą surowe kary finansowe – w 2026 roku minimalny mandat to aż 480 złotych
Choć w polskim prawie nie istnieje oficjalny „podatek od kota” (w przeciwieństwie do podatku od psa, który jest opłatą lokalną ustalaną przez samorządy), to urzędy skarbowe mają pełne prawo upomnieć się o pieniądze przy zakupie czworonoga. Wynika to bezpośrednio z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z przepisami, w świetle prawa podatkowego zwierzę traktowane jest podczas transakcji jak towar podlegający umowie kupna-sprzedaży.
Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na kupującym i wynosi 2 procent wartości zwierzęcia. Przepisy te uruchamiają się jednak wyłącznie wtedy, gdy cena kota wynosi minimum 1000 zł.
Drogi pupil, droższy podatek
W praktyce opłata ta uderza w osoby decydujące się na zakup zwierząt z rodowodem, których ceny na rynku potrafią przyprawić o zawrót głowy. Przeglądając internetowe ogłoszenia, łatwo policzyć, ile trzeba będzie dopłacić fiskusowi:
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Za popularnego ragdolla kosztującego 2600 zł podatek wyniesie 52 zł.
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Rasowy kot bengalski wyceniany na 3500 zł to dodatkowe 70 zł dla urzędu.
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Egzotyczny, bezwłosy sfinks za 6000 zł generuje obowiązek zapłaty 120 zł.
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Z kolei ogromne koty rasy maine coon osiągają ceny rzędu 12 000 zł, co oznacza, że kupujący musi przelać skarbówce aż 240 zł.
Na dopełnienie wszystkich formalności – czyli wypełnienie deklaracji PCC-3 i wpłatę pieniędzy na konto właściwego urzędu skarbowego – nowy właściciel ma dokładnie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Kto nie musi płacić?
Większość właścicieli kotów w Polsce nie musi obawiać się wizyty w urzędzie skarbowym. Prawo przewiduje jasne zwolnienia z podatku PCC. Opłata cię nie dotyczy, jeśli:
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Adoptowałeś zwierzaka ze schroniska lub fundacji.
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Przygarnąłeś bezdomnego kota z ulicy (nie doszło do transakcji kupna-sprzedaży).
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Kupiłeś kota z legalnej hodowli, która wystawiła na niego fakturę VAT.
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Otrzymałeś kota w ramach darowizny (pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza limitu ustalonego dla III grupy podatkowej).
Kary od 480 zł wzwyż
Zgłoszenia zakupu do urzędu skarbowego lepiej nie odkładać na później. Ukrywanie transakcji przed fiskusem jest traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.
Kary za brak złożenia deklaracji PCC-3 są bezpośrednio powiązane z wysokością płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2026 roku wynosi w Polsce 4806 zł. Przepisy mówią, że sankcja może wynieść od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. W praktyce oznacza to, że najniższa możliwa kara za „podatek od kota” wynosi obecnie 480 zł, a w skrajnych przypadkach rażącego naruszenia przepisów maksymalna grzywna może dobić aż do 96 000 zł.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.