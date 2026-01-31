Masz taki banknot w portfelu? Kasjerka ma prawo odmówić przyjęcia
Podczas zakupów w sklepie sięgasz po banknot, ale obsługa odmawia jego przyjęcia. Prawdopodobnie nie pierwszy raz słyszysz, że „zniszczone pieniądze nie są akceptowane”. Dla wielu Polaków brzmi to jak wymówka, ale prawda jest taka, że sprzedawcy działają zgodnie z prawem. Uszkodzony banknot przestaje być pełnoprawnym środkiem płatniczym, a jego wymiana wymaga spełnienia konkretnych warunków technicznych.
Zatarta cyfra, przerwany papier – kasjer może powiedzieć „nie”
Banknoty w codziennym użytkowaniu narażone są na intensywną eksploatację. Przechodzą przez setki rąk, lądują w portfelach, kieszeniach, czasem w pralce albo pod pazurami psa. W efekcie niszczą się – blakną kolory, papier mięknie, pojawia się brud, a krawędzie ulegają przerwaniu. Część osób nie zdaje sobie sprawy, że taki banknot może być odrzucony przy kasie. Przepisy w tej sprawie są jednoznaczne – jeśli nominał jest nieczytelny, a stan fizyczny budzi wątpliwości, sprzedawca nie musi go przyjmować. To samo dotyczy kas biletowych, punktów usługowych czy restauracji.
Co ciekawe, prawo działa w obie strony. Klient również może odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu jako reszty, a sprzedawca zobowiązany jest wtedy wymienić go na nieuszkodzony egzemplarz. W praktyce jednak to klienci częściej próbują pozbyć się zniszczonych pieniędzy przy okazji zakupów, licząc, że nikt nie zwróci na to uwagi. Tymczasem wiele sklepów instruuje pracowników, aby dokładnie sprawdzali stan otrzymywanych banknotów, zwłaszcza tych o wyższych nominałach.
Bank może pomóc, ale nie zawsze
Posiadacze uszkodzonych pieniędzy mają do wyboru kilka opcji. Najprostszą drogą jest wizyta w dowolnym banku komercyjnym działającym w Polsce. Większość placówek przyjmuje banknoty z niewielkimi uszkodzeniami – naderwaniami, zabrudzeniami czy zatarciami – i dokonuje ich standardowej wymiany na nowe egzemplarze. Warunkiem jest jednak to, aby nominał był czytelny, a autentyczność banknotu nie budziła wątpliwości. W kasie bankowej wystarczy pokazać uszkodzony banknot, a pracownik oceni jego stan i podejmie decyzję o wymianie.
Sytuacja komplikuje się, gdy zniszczenia są poważniejsze. Banknot podarty na kawałki, mocno przypiekany, odbarwiony lub uszkodzony mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym standardową wymianę nie zostanie przyjęty przez kasę bankową jako zwykła transakcja. Wtedy bank ma obowiązek przyjąć taki banknot na podstawie specjalnego wniosku i wysłać go do centrali Narodowego Banku Polskiego w celu oceny. To już nie jest rutynowa wymiana – NBP przeprowadza szczegółową analizę stopnia uszkodzenia i decyduje, czy pieniądz nadaje się do odzyskania wartości.
Tylko jeden adres dla poważnych zniszczeń
Osoby, które nie chcą iść przez pośredników, mogą samodzielnie wysłać uszkodzone banknoty bezpośrednio do Narodowego Banku Polskiego. Taka opcja dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych i obejmuje gotówkę o łącznej wartości nieprzekraczającej 2000 zł. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie NBP, podając swoje pełne dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana równowartość wymienionych pieniędzy. Uszkodzone banknoty trzeba umieścić w zaklejonej kopercie i wysłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „DES – wymiana”.
Istotne jest to, że wniosek musi być kompletny. Jeśli zabraknie jakiegokolwiek elementu – nazwiska, numeru rachunku, adresu korespondencyjnego – NBP nie rozpatrzy sprawy i banknoty nie zostaną wymienione. Warto również pamiętać, że cały proces może potrwać kilka tygodni, ponieważ centrala NBP analizuje każdy przypadek indywidualnie, przeprowadzając precyzyjne pomiary zachowanej powierzchni banknotu i weryfikując jego autentyczność.
Wymiana nie zawsze kończy się sukcesem
Nie każdy zniszczony banknot może zostać wymieniony. Kluczowym kryterium jest procentowy udział zachowanej powierzchni w jednym kawałku. Według zarządzenia Prezesa NBP, banknot podlega wymianie tylko wtedy, gdy więcej niż 45% jego powierzchni pozostało w jednym fragmencie i możliwe jest rozpoznanie nominału. Jeśli zachowało się mniej, banknot traci swoją wartość i nie zostanie wymieniony na nowy.
Wysokość kwoty, jaką otrzymamy za wymieniony banknot, zależy od stopnia zniszczenia. Gdy zachowało się od 45% do 75% powierzchni w jednym kawałku, NBP zwraca połowę wartości nominalnej. Banknot, który zachował więcej niż 75% powierzchni lub został podzielony na maksymalnie 9 fragmentów, które razem stanowią 100% jego powierzchni, będzie wymieniony na pełną wartość nominalną. To oznacza, że nawet banknot podarty na kilka kawałków może zachować swoją wartość, o ile kawałki się uzupełniają i można ułożyć z nich kompletny banknot.
NBP wysyła banknoty na zniszczenie
Jeśli okaże się, że przesłane banknoty nie spełniają wymogów wymiany, NBP nie zwróci pieniędzy. Co więcej, jeśli właściciel nie zgłosi się po fragmenty banknotu w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia informacji o wyniku wymiany, zostaną one zniszczone. To samo dotyczy monet – jeśli ktoś prześle do banku tylko fragment monety, na przykład sam pierścień lub sam rdzeń, nie otrzyma za to ekwiwalentu. Moneta musi być kompletna, aby mogła zostać uznana za nadającą się do wymiany.
Dlatego zanim ktoś wyśle zniszczone pieniądze do NBP, warto dokładnie ocenić ich stan. Jeśli wiadomo, że zachowało się mniej niż połowa banknotu, albo banknot został spalony lub zniszczony do tego stopnia, że niemożliwe jest rozpoznanie jego nominału, wysyłka może okazać się bezcelowa. W takich przypadkach lepiej zrezygnować z próby odzyskania wartości, niż tracić czas i koszty przesyłki na daremne starania.
Weryfikacja autentyczności na pierwszym miejscu
Banki i NBP w pierwszej kolejności sprawdzają autentyczność banknotu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek podejrzenia, że banknot jest podrobiony lub przerobiony, zostanie on zatrzymany bez możliwości wymiany. Przepisy są tutaj bezwzględne – za fałszywy banknot nie otrzymamy równowartości, a sprawa może trafić do Policji. Dotyczy to zarówno polskiej waluty, jak i walut obcych. Z tego powodu każda osoba, która otrzymuje zniszczony banknot w transakcji, powinna zachować czujność i w razie wątpliwości skonsultować się z pracownikiem banku lub funkcjonariuszem Policji.
Warto też pamiętać, że świadome wprowadzenie do obiegu fałszywych pieniędzy jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia. Nawet jeśli ktoś otrzymał podrobiony banknot nieświadomie, a następnie próbował go wydać dalej, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dlatego lepiej stracić wartość jednego banknotu, niż narazić się na poważne konsekwencje prawne.
Nie tylko banknoty – monety również podlegają wymianie
Uszkodzone monety można wymieniać na podobnych zasadach jak banknoty. Są one przyjmowane w oddziałach NBP oraz wybranych bankach komercyjnych współpracujących z centralą. Monety, które uległy starciu, wygięciu lub częściowemu uszkodzeniu mechanicznemu, mogą zostać wymienione, o ile są kompletne. Podobnie jak w przypadku banknotów, najważniejsze jest to, aby możliwe było rozpoznanie ich nominału i aby nie stanowiły one jedynie fragmentu oryginalnej monety.
Procedury wymiany monet mogą różnić się w zależności od banku, dlatego przed wizytą w oddziale warto skontaktować się telefonicznie i upewnić się, że dany oddział świadczy takie usługi. NBP prowadzi również dedykowany adres e-mail wymiana@nbp.pl, na który można wysyłać pytania dotyczące wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych. Odpowiedzi są udzielane w ciągu kilku dni roboczych, co pozwala rozwikłać wątpliwości przed wysłaniem fizycznej przesyłki.
