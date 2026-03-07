Masz tylko 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Bez taryfy ulgowej. Straż Miejska może wypisać 250 zł mandatu [08.03.2026]
Wielu właścicieli nowych domów traktuje tabliczkę z numerem jak sprawę na potem – jest remont, są ważniejsze rzeczy, numer jakoś się znajdzie. Problem w tym, że prawo nie zna pojęcia „na potem”. Od momentu, gdy gmina zawiadomi właściciela o nadaniu numeru porządkowego, zaczyna biec 30-dniowy termin. Bezwzględny, bez żadnych wyjątków. Po jego upływie każdy patrol straży miejskiej może wystawić mandat – i w 2026 roku coraz częściej to robi.
30 dni od zawiadomienia – i ani dnia dłużej
Obowiązek wynika wprost z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Właściciel nieruchomości zabudowanej ma 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia z urzędu gminy na umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu.
Termin nie jest negocjowalny. Nie ma znaczenia, że dom jest w trakcie remontu elewacji, że właściciel przebywa za granicą, że nie znalazł odpowiedniej tabliczki w sklepie. Przepis nie przewiduje żadnych okoliczności łagodzących na etapie samego terminu. Kara grozi na podstawie art. 48 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego – przepisu wprowadzonego w maju 2023 roku – w związku z art. 64 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Grozi za to grzywna do 250 zł albo nagana.
Brzmi jak niewielka suma? Może. Ale to dopiero pierwsza z konsekwencji, i to najmniej bolesna finansowo.
Straż miejska z dostępem do bazy – sprawdza zanim wysiądzie z auta
Procedura kontrolna, którą gminy stosują w 2026 roku, jest prosta i skuteczna. Gminy prowadzą elektroniczne ewidencje numerów porządkowych zgodnie z art. 47a Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Każde nadanie numeru rejestrowane jest w systemie teleinformatycznym razem z datą wysłania zawiadomienia do właściciela. Po upływie 30 dni adres automatycznie trafia na listę do kontroli.
Funkcjonariusz straży miejskiej jeszcze przed wyjazdem w teren wie, które adresy na jego trasie patrol powinien sprawdzić. Przejeżdża ulicą, patrzy, czy tabliczka wisi. Jeśli nie ma – zatrzymuje się, robi zdjęcie budynku, weryfikuje datę nadania numeru w systemie i wypisuje grzywnę. Bez ostrzeżenia, bez rozmowy z właścicielem, bez możliwości „dogadania się na miejscu”.
Warto wiedzieć, po co to wszystko. W 2026 roku gminy intensywnie porządkują bazy adresowe pod kątem wymogów systemów informatycznych administracji publicznej. Masowe kontrole oznakowania posesji to przy okazji szybki i łatwy wpływ do budżetu. Jeden patrol może wystawić kilkanaście mandatów na jednym osiedlu domów jednorodzinnych. Dla gmin to prosty rachunek ekonomiczny.
Oświetlenie tabliczki – przepis, który zniknął, ale nie do końca
To najdziwniejszy element całej układanki prawnej i źródło największych nieporozumień między właścicielami nieruchomości a strażnikami miejskimi.
Art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który nakładał obowiązek oświetlenia tabliczki z numerem, został uchylony 12 maja 2023 roku na mocy ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. 2023 poz. 803). Formalnie obowiązek oświetlenia zniknął z prawa geodezyjnego.
Problem polega na tym, że art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń pozostał niezmieniony i nadal brzmi: „Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”. Kodeks wykroczeń penalizuje niewykonanie obowiązku, który w prawie materialnym już nie istnieje.
W środowisku prawniczym trwa spór o to, co z tego wynika. Część prawników stoi na stanowisku, że art. 64 § 2 k.w. jest dziś przepisem martwym – skoro nie ma normy, która nakłada obowiązek oświetlenia, nie ma też czego egzekwować. Inne interpretacje wskazują, że sam Kodeks wykroczeń jest wystarczającą podstawą tego obowiązku. Sądy nie wypracowały jeszcze jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii po nowelizacji z 2023 roku.
W praktyce wiele straży miejskich omija spór doktrynalny i zamiast powoływać się na oświetlenie wprost, sprawdza, czy tabliczka jest „widoczna w porze nocnej” – bo art. 47b ust. 1 mówi o umieszczeniu w „widocznym miejscu”, a widoczność można interpretować jako wymóg obowiązujący całą dobę. Zimą zapada zmrok przed godziną 16:00. Nieoświetlony numer domu staje się w tym czasie faktycznie niewidoczny.
Najprostsze wyjście z tej prawnej szarej strefy: zamontuj tabliczkę z oświetleniem solarnym. Kosztuje od 80 do 150 zł, ładuje się w ciągu dnia, świeci przez kilka godzin po zmroku. Nie ma wtedy o czym dyskutować ze strażnikiem – ani o przepisach, ani o ich interpretacji.
Ubezpieczyciel użyje tego argumentu przy likwidacji szkody
Mandat to jedno. Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą przyjść ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego – i niekoniecznie od razu, bo ujawnią się dopiero przy szkodzie, kiedy właściciel będzie oczekiwał wypłaty.
Ogólne warunki ubezpieczenia większości polis nieruchomości zawierają zapisy zobowiązujące ubezpieczonego do przestrzegania przepisów prawa związanych z utrzymaniem i użytkowaniem nieruchomości. Brak tabliczki z numerem to naruszenie obowiązku ustawowego. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że to naruszenie miało związek ze szkodą lub przyczyniło się do zwiększenia jej rozmiaru – ma podstawę do obniżenia odszkodowania.
Scenariusze, w których brak numeru może pojawić się jako argument po stronie ubezpieczyciela, są konkretne. Przy pożarze – opóźnienie straży pożarnej w dotarciu na miejsce i większe straty. Przy włamaniu – argument, że nieoznakowana nieruchomość wskazuje na zaniedbania właściciela. Przy zalaniu – opóźnienie służb alarmowych lub ekipy naprawczej. Ubezpieczyciel nie musi udowodnić, że brak tabliczki bezpośrednio spowodował szkodę – wystarczy, że uprawdopodobni związek.
Tabliczka kosztuje od 30 do 80 zł. Różnica w wypłacie odszkodowania może sięgać dziesiątek tysięcy złotych. Ten rachunek nie wymaga skomplikowanej matematyki.
Bez numeru nie ma meldunku, firmy i umów z dostawcami
Budynek bez numeru porządkowego formalnie nie istnieje w ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). A to oznacza konsekwencje daleko wykraczające poza mandat od straży.
Zameldowanie pod takim adresem jest niemożliwe. Meldunek wymaga oficjalnego adresu w systemie, a adres w systemie wymaga nadanego numeru. Kwestia ta była wielokrotnie potwierdzana w orzecznictwie sądów administracyjnych. Bez numeru budynek nie ma adresu, bez adresu nie można dokonać meldunku.
Ten sam problem dotyczy rejestracji działalności gospodarczej – urząd odmówi wpisu firmy pod adresem, który nie figuruje w ewidencji. Dostawcy mediów – energii, gazu, wody, internetu – wymagają oficjalnego adresu przy podpisywaniu umów. Banki stosują podobne wymogi przy zakładaniu kont firmowych i udzielaniu kredytów. Brak numerowanego adresu blokuje wszystkie formalne relacje z instytucjami, niezależnie od tego, że ktoś w danym miejscu fizycznie mieszka i prowadzi normalną działalność.
Notariusze sprawdzają – i kupujący też mogą zażądać tabliczki
Przy transakcjach na rynku nieruchomości kancelarie notarialne coraz częściej weryfikują, czy nieruchomość ma prawidłowo umieszczoną tabliczkę z numerem. To element standardowej procedury due diligence. Jeśli kupujący odkryje po zakupie, że dom nie spełnia wymogów i dostanie mandat – może dochodzić odszkodowania od sprzedawcy z tytułu wady prawnej nieruchomości.
W praktyce kupujący mają kilka narzędzi nacisku: mogą zażądać obniżki ceny, uzależnić podpisanie aktu od zamontowania tabliczki przez sprzedawcę albo wpisać do aktu notarialnego zobowiązanie sprzedawcy do pokrycia ewentualnych kar. Dla sprzedającego koszt tabliczki za 50 zł przed transakcją jest znacznie tańszy niż negocjowanie ceny w dół lub wypłata odszkodowania po fakcie.
Gdzie zamontować i co musi być na tabliczce
Minimalny wymóg wynikający z ustawy to numer porządkowy. Jednak art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego daje radom gmin uprawnienie do rozszerzenia tego obowiązku w drodze uchwały – o nazwę ulicy lub placu, nazwę miejscowości, dzielnicy lub osiedla.
Do nowelizacji z 2023 roku obowiązek umieszczania nazwy ulicy wynikał wprost z ustawy. Teraz zależy to od każdej gminy osobno. Część samorządów uchwaliła dodatkowe wymagania dotyczące treści, kolorystyki, wielkości i materiału tabliczek.
Samo zamontowanie samej cyfry może okazać się niewystarczające w danej gminie – i grozi mandatem mimo wiszącej tabliczki. Przed zakupem warto sprawdzić na stronie BIP swojej gminy, czy rada przyjęła taką uchwałę. Warszawa zaleca niebieskie tło z białymi literami, Gdańsk wymaga podania nazwy dzielnicy, Sopot – białego tła z niebieskimi cyframi. Mniejsze gminy zazwyczaj nie stawiają szczegółowych wymagań.
Co do miejsca montażu: tabliczka musi wisieć na ścianie frontowej budynku – przy głównym wejściu, na wysokości 150-200 cm – albo na ogrodzeniu, jeśli dom stoi głęboko na działce i numer na elewacji byłby niewidoczny z drogi. Nowelizacja z 2023 roku zliberalizowała przepisy – teraz można wybrać ogrodzenie jako miejsce montażu nawet jeśli dom stoi blisko ulicy, o ile to zapewnia lepszą widoczność. Kluczowe kryterium jest jedno: kierowca jadący z prędkością 40 km/h musi być w stanie odczytać numer bez zatrzymywania się.
Co to oznacza dla Ciebie? Dlaczego to nie jest tylko kwestia mandatu?
Numeracja budynków powstała dla konkretnego celu, który ma znacznie poważniejsze konsekwencje niż grzywna od straży. Karetka pogotowia, wóz strażacki, radiowóz policji – każda z tych służb musi dotrzeć pod właściwy adres szybko i bez błądzenia. GPS i aplikacje mapowe pomagają, ale bywają omylne – zwłaszcza na nowych osiedlach, w gęstej zabudowie szeregowej i na terenach wiejskich, gdzie „pinezka” w mapach Google bywa przesunięta o kilkaset metrów.
Nieoświetlony, niewidoczny lub brakujący numer domu zmusza ratowników do zawracania, pytania sąsiadów, dzwonienia do zgłaszającego. Każda minuta opóźnienia przy zawale serca, wypadku lub pożarze może mieć krytyczne znaczenie dla życia. To argument, który powinien przekonać nawet tych, którzy kwestię tabliczki traktują jako urzędową przesadę.
Czy obowiązek dotyczy tylko nowych domów?
Nie. Obowiązek oznakowania nieruchomości dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych i użytkowych. Jeśli tabliczka odpadła, zniszczyła się lub numer stał się nieczytelny – właściciel również narusza przepisy. Straż miejska traktuje zniszczoną tabliczkę tak samo jak jej brak. W praktyce oznacza to, że nawet stary dom z numerem sprzed kilkunastu lat może zostać objęty kontrolą.
Ratownicy medyczni często podkreślają, że największe problemy pojawiają się właśnie na nowych osiedlach, gdzie numeracja budynków jest chaotyczna lub niepełna. Zdarza się, że karetka musi zatrzymać się kilka domów dalej i szukać właściwego adresu w ciemności. W sytuacji zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie – dlatego służby ratunkowe od lat apelują o czytelne oznaczanie posesji.
Problemy z dostawą przesyłek i wizytami służb technicznych
Brak numeru domu to nie tylko ryzyko mandatu czy problem ze służbami ratunkowymi. W praktyce bardzo szybko pojawiają się też codzienne komplikacje związane z dostawami i wizytami technicznymi. Kurierzy, listonosze, instalatorzy internetu czy serwisanci liczników często opierają się na numeracji budynków w terenie, a nie wyłącznie na danych w systemie.
Na nowych osiedlach jednorodzinnych zdarza się, że kilka domów stoi obok siebie bez żadnych oznaczeń. W takiej sytuacji kurier musi zgadywać, który budynek jest właściwy. Jeśli nikt nie odbiera telefonu, przesyłka często wraca do oddziału lub zostaje oznaczona jako niedoręczona. W przypadku ważnych dokumentów, kart bankowych czy przesyłek urzędowych może to oznaczać kilkudniowe opóźnienia.
Podobne problemy pojawiają się przy wizytach ekip technicznych. Dostawcy energii, gazu czy internetu planują wizyty według adresów zapisanych w systemie. Jeśli pracownik nie jest w stanie szybko zlokalizować właściwej posesji, często przechodzi do kolejnego zlecenia. Właściciel musi wtedy umawiać nowy termin, co wydłuża cały proces instalacji lub naprawy.
Dotyczy to również odczytów liczników i kontroli technicznych. W wielu gminach pracownicy firm energetycznych i gazowniczych zgłaszają problemy z identyfikacją nieruchomości na nowych ulicach, gdzie część budynków nie ma jeszcze oznaczeń. W skrajnych przypadkach prowadzi to do błędów w dokumentacji lub przypisania odczytu do niewłaściwego adresu.
Z tego powodu część firm kurierskich i dostawców usług wprowadza w swoich procedurach dodatkowe zalecenia dotyczące oznaczania posesji. Numer domu powinien być widoczny z drogi, czytelny z kilku metrów i niezasłonięty przez ogrodzenie, rośliny lub samochody zaparkowane na podjeździe. W przeciwnym razie kierowca lub technik musi zatrzymać się i szukać adresu pieszo, co przy dużej liczbie zleceń znacząco wydłuża czas pracy.
W praktyce oznacza to jedno: nawet jeśli brak numeru nie skończy się od razu mandatem, prędzej czy później zacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie domu. Problemy z dostawami, wizytami serwisowymi czy instalacją usług pojawiają się znacznie szybciej, niż większość właścicieli się spodziewa.
Jak uniknąć problemów – praktyczne kroki
- Nie odkładaj montażu. Tabliczkę kupisz w każdym markecie budowlanym za 35-80 zł. Plastikowa PVC wystarczy na kilka lat, aluminiowa wytrzyma kilkanaście. Montaż to wiertarka, kołki, śruby i kwadrans pracy.
- Sprawdź uchwałę swojej gminy. Wejdź na stronę BIP i poszukaj uchwały rady gminy dotyczącej tabliczek z numerami porządkowymi. Możliwe, że sama cyfra nie wystarczy – gmina może wymagać podania nazwy ulicy, dzielnicy lub konkretnej kolorystyki. Mandat za brak nazwy ulicy to wciąż mandat, nawet jeśli numer wisi.
- Przetestuj widoczność nocą. Wyjdź przed swój dom zimowym wieczorem, stań na ulicy i sprawdź, czy widzisz numer. Jeśli nie – rozważ tabliczkę solarną z podświetleniem LED (80-150 zł) albo dodatkową lampkę elewacyjną nad tabliczką.
- Jeśli dom stoi głęboko na działce, zamontuj tabliczkę na ogrodzeniu przy bramie lub furtce – tam, gdzie jest widoczna z drogi. Możesz dodać strzałkę wskazującą kierunek do budynku. Tabliczka na elewacji domu niewidoczna z ulicy nic nie daje – ani służbom ratunkowym, ani listonoszowi, ani strażnikowi podczas kontroli.
- Sprawdzaj stan tabliczki raz na kilka lat. Przepisy nie tylko wymagają umieszczenia, ale też utrzymania w należytym stanie. Stara, zardzewiała tabliczka z nieczytelnym numerem traktowana jest przez prawo tak samo jak jej brak. Jeśli farba odpadła, cyfry wyblakły, a tabliczka odgina się od ściany – czas na wymianę. Nowa kosztuje kilkadziesiąt złotych.
- Przed sprzedażą domu upewnij się, że tabliczka wisi, jest czytelna i spełnia wszystkie lokalne wymogi. Kupujący lub jego prawnik może to sprawdzić przed podpisaniem aktu. Tabliczka za 50 zł przed transakcją to lepsza inwestycja niż obniżka ceny nieruchomości negocjowana przy notariuszu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.