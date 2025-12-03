Masz tylko kilka dni. Bon przepadnie po 15 grudnia. Sprawdź, czy dostaniesz 1750 zł

3 grudnia 2025 15:56 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o bon ciepłowniczy. To nowe świadczenie ma pomóc gospodarstwom domowym pokryć rosnące koszty ogrzewania po zmianie taryf. Termin jest bardzo krótki — dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu najpóźniej 15 grudnia. Niezłożenie wniosku oznacza utratę nawet 1750 zł, a świadczenie nie jest wypłacane automatycznie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kto może dostać bon ciepłowniczy i gdzie złożyć wniosek

Bon przeznaczony jest dla gospodarstw korzystających z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez spółki ciepłownicze po zakończeniu mrożenia cen.
Wniosek składa się:

  • w urzędzie miasta lub gminy,

  • w formie papierowej (większość gmin nie prowadzi jeszcze naboru online).

Termin obowiązuje tylko dla pierwszej transzy świadczenia. Po 15 grudnia wnioski nie będą rozpatrywane.

Warunki otrzymania bonu: cena ciepła i dochód

Świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy spełnione są oba kryteria:

1. Cena ciepła — co najmniej 170 zł/GJ netto

Jeżeli lokalna spółka ciepłownicza ma niższą cenę — bon nie przysługuje.
Dlatego część miast została wyłączona z programu, o czym niżej.

2. Dochód gospodarstwa domowego

Pełna kwota przysługuje, jeśli:

  • gospodarstwo jednoosobowe: do 3272,69 zł,

  • gospodarstwo wieloosobowe: limit wyliczany proporcjonalnie.

Po przekroczeniu progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” — świadczenie jest pomniejszane dokładnie o nadwyżkę dochodu.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić mieszkańcom zaświadczenie o cenie ciepła, które trzeba dołączyć do wniosku.

Ile wynosi bon i kiedy będzie wypłacany

Maksymalna kwota wsparcia to 1750 zł, wypłacana w dwóch częściach.

Pierwsza transza — składanie wniosków do 15 grudnia 2025 r.

  • dotyczy świadczenia za 2025 rok,

  • wypłata nastąpi na początku 2026,

  • przy cenie 170–200 zł/GJ pierwsza rata wynosi 500 zł.

Druga transza — koniec 2026 r.

  • wysokość wsparcia jest wyższa,

  • w przypadku cen 170–200 zł/GJ wypłata wyniesie 1000 zł.

Które miasta nie dostaną bonu ciepłowniczego

Wnioski są odrzucane, jeśli lokalne ceny ciepła nie osiągają wymaganego progu 170 zł/GJ.
Obecnie bon nie przysługuje mieszkańcom m.in.:

  • Częstochowy,

  • Kłobucka,

  • Olsztyna,

  • Ostrowa Wielkopolskiego.

Lista może się zmieniać, bo spółki aktualizują stawki na bieżąco.

Aktualne informacje można sprawdzić:

  • na stronach przedsiębiorstw ciepłowniczych,

  • w biuletynach informacji publicznej gmin,

  • w zaświadczeniu wydawanym przez spółdzielnię lub wspólnotę.

Jak poprawnie złożyć wniosek — krok po kroku

  1. Pobierz formularz z urzędu lub jego strony WWW.

  2. Sprawdź dochód — pamiętaj o zasadzie „złotówka za złotówkę”.

  3. Uzyskaj zaświadczenie o cenie ciepła od spółdzielni lub wspólnoty.

  4. Złóż wniosek w urzędzie gminy — osobiście lub przez pełnomocnika.

  5. Zachowaj potwierdzenie, bo będzie potrzebne przy drugiej transzy.

Co to oznacza dla czytelnika

Bon ciepłowniczy to realna pomoc — nawet 1750 zł do rachunków za ogrzewanie.
Świadczenie nie przyznaje się automatycznie.
Jeśli nie złożysz wniosku do 15 grudnia, pieniądze przepadną bezpowrotnie.
Najważniejsze jest sprawdzenie dwóch rzeczy: dochodu i ceny ciepła w Twoim mieście.

