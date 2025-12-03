Masz tylko kilka dni. Bon przepadnie po 15 grudnia. Sprawdź, czy dostaniesz 1750 zł
Rząd przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o bon ciepłowniczy. To nowe świadczenie ma pomóc gospodarstwom domowym pokryć rosnące koszty ogrzewania po zmianie taryf. Termin jest bardzo krótki — dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu najpóźniej 15 grudnia. Niezłożenie wniosku oznacza utratę nawet 1750 zł, a świadczenie nie jest wypłacane automatycznie.
Kto może dostać bon ciepłowniczy i gdzie złożyć wniosek
Bon przeznaczony jest dla gospodarstw korzystających z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez spółki ciepłownicze po zakończeniu mrożenia cen.
Wniosek składa się:
-
w urzędzie miasta lub gminy,
-
w formie papierowej (większość gmin nie prowadzi jeszcze naboru online).
Termin obowiązuje tylko dla pierwszej transzy świadczenia. Po 15 grudnia wnioski nie będą rozpatrywane.
Warunki otrzymania bonu: cena ciepła i dochód
Świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy spełnione są oba kryteria:
1. Cena ciepła — co najmniej 170 zł/GJ netto
Jeżeli lokalna spółka ciepłownicza ma niższą cenę — bon nie przysługuje.
Dlatego część miast została wyłączona z programu, o czym niżej.
2. Dochód gospodarstwa domowego
Pełna kwota przysługuje, jeśli:
-
gospodarstwo jednoosobowe: do 3272,69 zł,
-
gospodarstwo wieloosobowe: limit wyliczany proporcjonalnie.
Po przekroczeniu progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” — świadczenie jest pomniejszane dokładnie o nadwyżkę dochodu.
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić mieszkańcom zaświadczenie o cenie ciepła, które trzeba dołączyć do wniosku.
Ile wynosi bon i kiedy będzie wypłacany
Maksymalna kwota wsparcia to 1750 zł, wypłacana w dwóch częściach.
Pierwsza transza — składanie wniosków do 15 grudnia 2025 r.
-
dotyczy świadczenia za 2025 rok,
-
wypłata nastąpi na początku 2026,
-
przy cenie 170–200 zł/GJ pierwsza rata wynosi 500 zł.
Druga transza — koniec 2026 r.
-
wysokość wsparcia jest wyższa,
-
w przypadku cen 170–200 zł/GJ wypłata wyniesie 1000 zł.
Które miasta nie dostaną bonu ciepłowniczego
Wnioski są odrzucane, jeśli lokalne ceny ciepła nie osiągają wymaganego progu 170 zł/GJ.
Obecnie bon nie przysługuje mieszkańcom m.in.:
-
Częstochowy,
-
Kłobucka,
-
Olsztyna,
-
Ostrowa Wielkopolskiego.
Lista może się zmieniać, bo spółki aktualizują stawki na bieżąco.
Aktualne informacje można sprawdzić:
-
na stronach przedsiębiorstw ciepłowniczych,
-
w biuletynach informacji publicznej gmin,
-
w zaświadczeniu wydawanym przez spółdzielnię lub wspólnotę.
Jak poprawnie złożyć wniosek — krok po kroku
-
Pobierz formularz z urzędu lub jego strony WWW.
-
Sprawdź dochód — pamiętaj o zasadzie „złotówka za złotówkę”.
-
Uzyskaj zaświadczenie o cenie ciepła od spółdzielni lub wspólnoty.
-
Złóż wniosek w urzędzie gminy — osobiście lub przez pełnomocnika.
-
Zachowaj potwierdzenie, bo będzie potrzebne przy drugiej transzy.
Co to oznacza dla czytelnika
Bon ciepłowniczy to realna pomoc — nawet 1750 zł do rachunków za ogrzewanie.
Świadczenie nie przyznaje się automatycznie.
Jeśli nie złożysz wniosku do 15 grudnia, pieniądze przepadną bezpowrotnie.
Najważniejsze jest sprawdzenie dwóch rzeczy: dochodu i ceny ciepła w Twoim mieście.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.