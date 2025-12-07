Masz w domu to urządzenie? Polacy dostają wezwania do zwrotu 17 000 zł. Urząd skarbowy rozpoczął masową akcję
Od września 2025 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej systematycznie zmienia wcześniejsze interpretacje. Problem dotyka właścicieli domów, którzy w latach 2019-2022 skorzystali z ulgi termomodernizacyjnej. Dwie grupy osób dostają teraz wezwania do zapłacenia ogromnego podatku sięgającego nawet 17 tys. zł. Sprawdź co to może oznaczać dla Ciebie.
Klimatyzatory pod ostrzałem fiskusa
Pierwsza grupa to osoby, które odliczyły wydatki na zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania. We wrześniu 2025 roku Szef KAS zmienił kilka interpretacji indywidualnych z lat 2020-2021, argumentując, że katalog wydatków objętych ulgą ma charakter zamknięty i nigdy nie obejmował klimatyzatorów.
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku wymienia pompy ciepła, ale nie wspomina o klimatyzatorach z funkcją grzania. Według obecnego stanowiska organu podatkowego, nawet jeśli urządzenie działa na zasadzie pompy ciepła typu powietrze-powietrze, to nie kwalifikuje się do odliczenia.
Maksymalna kwota ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tysiące złotych na osobę. Przy najwyższym progu podatkowym 32 procent oznacza to oszczędność do 16 960 złotych. Dla małżonków łączna kwota może sięgać niemal 34 tysięcy złotych. Jeśli ktoś wykorzystał pełen limit na klimatyzację, może teraz stanąć przed koniecznością zwrotu całej tej kwoty.
Wymiana dachu również bez ulgi
Druga grupa to właściciele domów, którzy wymienili pokrycie dachowe. W czerwcu 2024 roku Szef KAS rozpoczął weryfikację interpretacji dotyczących wymiany dachówek, blachodachówki czy rynien. Argumentacja jest identyczna – wymiana pokrycia dachowego nie znajduje się w katalogu wydatków określonych w rozporządzeniu.
W marcu 2023 roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydawał pozytywne interpretacje, potwierdzając prawo do odliczenia takich wydatków. Rok później Szef KAS zmienił te decyzje z urzędu. Dla osób, które wymieniły dach za 30-40 tysięcy złotych i odliczyły te kwoty od dochodu, oznacza to konieczność zwrotu kilku do kilkunastu tysięcy złotych podatku.
Kiedy trzeba oddać pieniądze, a kiedy nie
Skutki zmiany interpretacji zależą od konkretnej sytuacji podatnika. Interpretacja indywidualna chroni przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko wtedy, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, którego dotyczy.
Scenariusz pierwszy – pełna ochrona: podatnik najpierw otrzymał pozytywną interpretację, a dopiero potem poniósł wydatek i odliczył go w zeznaniu podatkowym. W takiej sytuacji nie ma obowiązku zwrotu podatku ani odsetek. Nie ponosi też odpowiedzialności karnej skarbowej.
Scenariusz drugi – częściowa ochrona: podatnik najpierw poniósł wydatek i odliczył go w zeznaniu, a dopiero potem wystąpił o interpretację. Mimo późniejszej zmiany interpretacji, będzie chroniony przed odsetkami i karami, ale może być zobowiązany do zwrotu samego podatku.
Scenariusz trzeci – brak ochrony: podatnik w ogóle nie wystąpił o własną interpretację indywidualną, tylko rozliczył się zgodnie z ogólną praktyką interpretacyjną. W tym przypadku może być wzywany do zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami.
Co zmieniło się od stycznia 2025 roku
Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii. Przepisy zostały doprecyzowane i jasno wykluczają klimatyzatory z funkcją ogrzewania z katalogu wydatków objętych ulgą. Nowa regulacja wskazuje, że odliczeniu podlega pompa ciepła wraz z infrastrukturą, pod warunkiem że jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Katalog został rozszerzony o nowe technologie – magazyny energii, magazyny ciepła czy mikroinstalacje wiatrowe. Jednocześnie wykluczono kotły gazowe i olejowe. Zmiana miała charakter porządkujący, ale jej konsekwencją jest również weryfikacja starych interpretacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak się bronić i sprawdzić swoje rozliczenia?
Jeśli otrzymałeś pismo z KAS informujące o zmianie interpretacji, sprawdź przede wszystkim daty. Ustal dokładnie, kiedy otrzymałeś pierwotną interpretację i kiedy złożyłeś zeznanie podatkowe z odliczeniem. To kluczowe dla określenia, czy znajdujesz się w scenariuszu z pełną ochroną, czy będziesz musiał zwrócić podatek.
Pamiętaj, że termin ochrony przy rozliczeniu rocznym obowiązuje do końca roku podatkowego, w którym doręczono zmienioną interpretację. Jeśli zmieniona interpretacja dotarła do ciebie w 2024 roku, ochrona obejmuje rok 2024. W przypadku rozliczeń miesięcznych ochrona kończy się z końcem miesiąca następującego po doręczeniu zmiany.
Jeśli nie występowałeś o własną interpretację, możesz powołać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną organów Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli w latach 2019-2023 dyrektorzy KIS regularnie wydawali pozytywne interpretacje w podobnych sprawach, masz podstawy do obrony swojego stanowiska.
Warto skonsultować sprawę z doradcą podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym. Możesz również rozważyć odwołanie od decyzji organu, a następnie złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
1. Sprawdź, czy masz interpretację
Pierwszy krok to weryfikacja. Czy w przeszłości Ty lub Twój księgowy występowaliście do KAS o Indywidualną Interpretację Podatkową (ITP) dotyczącą danego zakupu lub ulgi? Jeśli tak, musisz sprawdzić jej status. Wystarczy wpisać numer swojej interpretacji w wyszukiwarce interpretacji KAS. Jeśli została zmieniona, system to odnotuje.
2. Otrzymałeś wezwanie – nie płać automatycznie
Pismo z KAS z informacją o zmianie interpretacji to dopiero początek. Zmiana interpretacji otwiera drogę do kontroli, ale sama w sobie nie jest ostateczną decyzją podatkową. KAS wyda decyzję o wysokości zaległości. Masz prawo się od niej odwołać.
3. Konieczne zabezpieczenie wykonania
To jest najtrudniejsze. Choć możesz złożyć skargę do WSA, złożenie skargi nie wstrzymuje automatycznie egzekucji podatku. Aby KAS nie ściągnęła od Ciebie tych blisko 17 tys. zł, musisz złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji lub wnieść o zabezpieczenie wykonania poprzez zastaw lub gwarancję bankową. To jest moment, w którym potrzebujesz wsparcia profesjonalisty (doradcy podatkowego lub prawnika).
