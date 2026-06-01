Mazowsze: Auto spadło z wiaduktu. Śmigłowiec LPR na miejscu, trwa reanimacja
Do poważnego wypadku drogowego doszło w Płocku na wiadukcie przy ulicy Rataja. Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby ratownicze wciąż prowadzą działania.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z jezdni, uderzył w barierki ochronne, a następnie spadł z wiaduktu. Jedna osoba jest reanimowana, druga pozostaje zakleszczona w pojeździe – podała płocka policja. Na miejscu pracują służby ratownicze.
Na miejscu zdarzenia wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie ulicy Rataja i stosowanie się do poleceń służb.
[AKTUALIZACJA] Niestety pomimo podjętej reanimacji życia kierowcy oraz pasażera nie udało się uratować.
