Mazowsze: ciało w Wiśle koło Płocka. Policja: mężczyzna spadł z mostu trzy tygodnie temu

20 kwietnia 2026 12:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W okolicy Płocka zauważono ciało unoszące się na Wiśle. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby.

Policyjny parawan rozłożony w miejscu zdarzenia. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.
Policyjny parawan rozłożony w miejscu zdarzenia. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Ciało podjęte w okolicach Głowiny

Zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w Wiśle w okolicach Głowiny wpłynęło do dyżurnego płockiej jednostki policji w niedzielę po godz. 15. Informacja potwierdziła się. Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora, a ciało 33-letniego mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok.

Z ustaleń policjantów wynika, że to najprawdopodobniej mężczyzna, który 28 marca spadł z mostu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.

