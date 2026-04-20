Mazowsze: ciało w Wiśle koło Płocka. Policja: mężczyzna spadł z mostu trzy tygodnie temu
W okolicy Płocka zauważono ciało unoszące się na Wiśle. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby.
Ciało podjęte w okolicach Głowiny
Zgłoszenie o ujawnieniu zwłok w Wiśle w okolicach Głowiny wpłynęło do dyżurnego płockiej jednostki policji w niedzielę po godz. 15. Informacja potwierdziła się. Na miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora, a ciało 33-letniego mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok.
Z ustaleń policjantów wynika, że to najprawdopodobniej mężczyzna, który 28 marca spadł z mostu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.
