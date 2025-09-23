Mazowsze MA programy wsparcia. Tylko w tym roku można korzystać z ponad 20
Materiał sponsorowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Mazowsze to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Swój sukces zawdzięcza mieszkańcom. Sejmik województwa wspiera ich potencjał m.in. przez autorskie programy. Tylko w tym roku można korzystać z ponad 20.
Pomoc sejmiku województwa jest szeroka
Lista inwestycji zrealizowanych przy wsparciu z naszych programów wsparcia jest z każdym rokiem dłuższa. Nowe boiska, place zabaw, parki, ale też sprzęt medyczny i strażacki to tylko przykłady. Nie zapominamy również o wsparciu inicjatyw młodzieży i seniorach – wylicza Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Chcemy, aby na Mazowszu wszystkim nam żyło się jeszcze lepiej.
Nabory na 2026 rok
Zainteresowanie programami wsparcia nie maleje, dlatego jak podkreśla marszałek Adam Struzik już teraz warto przygotować się do kolejnych naborów. – Dopóki będziemy widzieli, że są potrzeby będziemy pomagać. To realne wsparcie, z którego korzystają mieszkańcy Mazowsza od placów zabaw, siłowni plenerowych, po nowe przedszkola, baseny czy drogi – dodaje marszałek.
Pierwszy nabór ruszy już pod koniec roku.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.