Mazowsze: Tragiczny wypadek na torach. 17-latek zginął potrącony przez szynobus

3 czerwca 2026 14:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Tragiczny wypadek na torowisku w Płocku. Szynobus potrącił 17-letniego chłopca w pobliżu ulicy Słonecznej. Nastolatek zginął na miejscu.

Tragiczne zdarzenie na torach w Płocku. | Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku.
Tragiczne zdarzenie na torach w Płocku. | Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku.

Do zdarzenia doszło około godziny 13 przy ul. Słonecznej w Płocku. Poszkodowanemu nastolatkowi nie udało się już pomóc. 14 pasażerów szynobusa nie doznało poważnych obrażeń.

Okoliczności wypadku wyjaśnia prokuratura. Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację na miejscu zdarzenia. Przyczyny wejścia nastolatka na torowisko nie są na razie znane.

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