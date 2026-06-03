Mazowsze: Tragiczny wypadek na torach. 17-latek zginął potrącony przez szynobus
Tragiczny wypadek na torowisku w Płocku. Szynobus potrącił 17-letniego chłopca w pobliżu ulicy Słonecznej. Nastolatek zginął na miejscu.
Do zdarzenia doszło około godziny 13 przy ul. Słonecznej w Płocku. Poszkodowanemu nastolatkowi nie udało się już pomóc. 14 pasażerów szynobusa nie doznało poważnych obrażeń.
Okoliczności wypadku wyjaśnia prokuratura. Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację na miejscu zdarzenia. Przyczyny wejścia nastolatka na torowisko nie są na razie znane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.