Mazowsze: zawalenie kamienicy. Pracownik poważnie ranny, śmigłowiec LPR, ewakuacja
W środę 3 czerwca tuż przed godz. 10 podczas remontu kamienicy w centrum Łosic zawalił się szczyt budynku. Poważnie ranny 50-letni pracownik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Mieszkańcy okolicznych kamienic zostali ewakuowani – istnieje ryzyko zawalenia kolejnych budynków.
Przebieg zdarzenia
Do katastrofy doszło na posesji bezpośrednio przy miejskim rynku w Łosicach. W trakcie wykonywania robót remontowych zawalił się szczyt budynku – potwierdziła asp. Weronika Wujek, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji. 50-letni członek ekipy remontowej doznał poważnych obrażeń ciała. Po wstępnym opatrzeniu został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował w centrum miasta. Na miejscu działały jednostki straży pożarnej.
Ewakuacja – mieszkańcy nie wrócą do domów
Mieszkańcy okolicznych kamienic zostali ewakuowani. Służby oceniają, że istnieje realne zagrożenie zawalenia kolejnych budynków w sąsiedztwie. Kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich lokali – na razie nie wiadomo.
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