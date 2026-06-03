Mazowsze: zawalenie kamienicy. Pracownik poważnie ranny, śmigłowiec LPR, ewakuacja

3 czerwca 2026 15:20 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W środę 3 czerwca tuż przed godz. 10 podczas remontu kamienicy w centrum Łosic zawalił się szczyt budynku. Poważnie ranny 50-letni pracownik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Mieszkańcy okolicznych kamienic zostali ewakuowani – istnieje ryzyko zawalenia kolejnych budynków.

Napis pilne obrazujący wydarzenia z ważne i z ostatniej chwili | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Przebieg zdarzenia

Do katastrofy doszło na posesji bezpośrednio przy miejskim rynku w Łosicach. W trakcie wykonywania robót remontowych zawalił się szczyt budynku – potwierdziła asp. Weronika Wujek, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji. 50-letni członek ekipy remontowej doznał poważnych obrażeń ciała. Po wstępnym opatrzeniu został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował w centrum miasta. Na miejscu działały jednostki straży pożarnej.

Ewakuacja – mieszkańcy nie wrócą do domów

Mieszkańcy okolicznych kamienic zostali ewakuowani. Służby oceniają, że istnieje realne zagrożenie zawalenia kolejnych budynków w sąsiedztwie. Kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich lokali – na razie nie wiadomo.

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