Mężczyzna wpadł pod metro. Ogromne utrudnienia dla pasażerów

9 lipca 2026 16:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie korzystający z pierwszej linii metra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Z powodu zdarzenia z udziałem pasażera na stacji Metro Wilanowska ruch pociągów został częściowo wstrzymany.

Ogromne utrudnienia w metrze. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Metro kursuje tylko na dwóch odcinkach

Obecnie pociągi linii M1 jeżdżą wyłącznie w dwóch pętlach:

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  • Kabaty – Stokłosy
  • Politechnika – Młociny

Oznacza to, że odcinek pomiędzy stacjami Stokłosy i Politechnika, obejmujący m.in. Wilanowską, pozostaje wyłączony z ruchu.

Utrudnienia dla mieszkańców Ursynowa

Największe problemy mogą odczuć mieszkańcy Ursynowa, którzy planują podróż w kierunku centrum miasta. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualną sytuację i przygotować się na wydłużony czas przejazdu lub konieczność skorzystania z komunikacji zastępczej.

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia.

Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących przywrócenia normalnego ruchu na linii M1.

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