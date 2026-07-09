Mężczyzna wpadł pod metro. Ogromne utrudnienia dla pasażerów
Pasażerowie korzystający z pierwszej linii metra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Z powodu zdarzenia z udziałem pasażera na stacji Metro Wilanowska ruch pociągów został częściowo wstrzymany.
Metro kursuje tylko na dwóch odcinkach
Obecnie pociągi linii M1 jeżdżą wyłącznie w dwóch pętlach:
- Kabaty – Stokłosy
- Politechnika – Młociny
Oznacza to, że odcinek pomiędzy stacjami Stokłosy i Politechnika, obejmujący m.in. Wilanowską, pozostaje wyłączony z ruchu.
Utrudnienia dla mieszkańców Ursynowa
Największe problemy mogą odczuć mieszkańcy Ursynowa, którzy planują podróż w kierunku centrum miasta. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualną sytuację i przygotować się na wydłużony czas przejazdu lub konieczność skorzystania z komunikacji zastępczej.
Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia.
Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących przywrócenia normalnego ruchu na linii M1.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.