Mężczyzna wpadł pod pociąg metra. Nie żyje. Tragedia na stacji, utrudnienia, czynności policji
Mężczyzna wpadł pod pociąg drugiej linii metra. Tragedia całkowicie zablokowała ruch pociągów, a służby ratunkowe przez długi czas walczyły o życie mężczyzny. Mimo podjętych działań nie udało się go uratować.
Dramatyczne chwile na stacji Bemowo
Przed godziną 11 w sobotę na stacji Metro Bemowo rozegrały się dramatyczne sceny. Zgłoszenie o poważnym zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych około 10:40. Mężczyzna znalazł się na torach i wpadł pod pociąg. Natychmiast zatrzymano maszynę. Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się dwa zastępy straży pożarnej, oficer operacyjny miasta oraz zespół ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli rejon peronu oraz torowisko, jednocześnie wspierając medyków w uzyskaniu dostępu do poszkodowanego. Pracownicy metra natychmiast odgrodzili miejsce tragedii od pasażerów oczekujących na peronie, aby zapewnić służbom odpowiednie warunki do działania oraz ochronić podróżnych przed widokiem dramatycznych scen. Jednocześnie podjęto decyzję o wstrzymaniu ruchu pociągów na całym zachodnim krańcu linii M2, co w praktyce oznaczało całkowite odcięcie komunikacji metra dla mieszkańców Bemowa i sąsiednich dzielnic. Obsługa metra wspólnie z przybyłymi na miejsce służbami ratunkowymi niezwłocznie przystąpiła do działań ratunkowych, jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować.
Policja wyjaśnia okoliczności tragedii
Obecnie na stacji Metro Bemowo trwają intensywne czynności prowadzone przez policję pod bezpośrednim nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonują szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają wszelkie dostępne ślady, dokumentują każdy istotny element, który może pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku. Do momentu zakończenia pracy służb oraz prokuratorskich oględzin ruch w tym rejonie metra pozostaje w znacznym stopniu ograniczony, a normalne kursowanie nie może zostać przywrócone.
Zarząd Transportu Miejskiego sprawnie zareagował na zaistniałą sytuację, uruchamiając linię autobusową zastępczą oznaczoną jako ZA Metro. Autobusy kursują na wyznaczonej trasie, która ma zapewnić podstawową komunikację w rejonie wyłączonych stacji. Trasa prowadzi od przystanku Metro Bemowo 01, następnie przez Górczewską do ronda Józefa Szczepańskiego, znanego jako rondo Ziutka, gdzie znajduje się zawrotka. Stamtąd autobusy wracają tą samą drogą przez Górczewską z powrotem do stacji Metro Bemowo.
