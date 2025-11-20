Miesiąc wielkich rabatów w Showroomie Lenovo&Motorola z okazji Black Friday
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Lenovo.
Showroom Lenovo & Motorola w Warszawie jest już gotowy na Black Friday z serią promocji, które rozłożone są na kilka tygodni listopada i grudnia. Zniżki sięgają nawet 2000 zł i obejmują m.in. laptopy z serii Yoga, LOQ i Legion, tablety oraz komputery stacjonarne. Co tydzień w niższej cenie dostępny jest inny sprzęt, a do zakupu wybranych tabletów dorzucane są dwa prezenty: dwuletnia ochrona ADP One przed przypadkowymi uszkodzeniami oraz profesjonalny montaż folii ochronnej na ekran.
Laptopy z AI i pięknym OLED-em
Do 23 listopada trwa pierwsza fala przecen. W Showroomie Lenovo & Motorola przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej) można przymierzyć się do zakupu np. Lenovo Yoga Slim 7 dziesiątej generacji – laptopa stworzonego z myślą o pracy ze sztuczną inteligencją. Najnowsze rozwiązania AI pozwalają realizować nawet najbardziej wymagające projekty kreatywne, a wszystko wyświetla się na pięknym ekranie OLED PureSight Pro o rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200). Bateria wystarcza na cały dzień pracy. Cena? Zamiast standardowych 3999 zł teraz 3299 zł – oszczędzasz 700 zł.
Podobna zniżka czeka na Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AKP10. To laptop z konstrukcją 360°, który możesz złożyć do trybu tabletu. Pod maską pracuje procesor AMD Ryzen AI 7 350, a 16-calowy wyświetlacz OLED PureSight robi wrażenie. W zestawie dostaniesz magnetyczny rysik Lenovo Yoga Pen – przyda się do szkiców, notatek czy po prostu pisania odręcznego, gdziekolwiek jesteś. Cena spadła z 5499 zł do 4899 zł.
Tablety w promocji – i dwa prezenty gratis
Od tej chwili do 7 grudnia w niższych cenach kupisz wybrane tablety. Przykład? Lenovo Idea Tab Plus z ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Dimensity 6400 i 8 lub 12 GB RAM radzi sobie płynnie nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Bateria o pojemności 10 200 mAh pozwala zapomnieć o ciągłym ładowaniu, a smukła konstrukcja (6,29 mm grubości, około 530 g wagi) sprawia, że tablet jest naprawdę poręczny. Najlepsza wersja kosztuje teraz 1299 zł zamiast 1499 zł.
Lenovo Tab M11 to z kolei lekki tablet z wysokiej jakości rysikiem w zestawie. Świetnie sprawdzi się do nauki, robienia notatek, szkicowania czy rysowania. Ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i jasności do 400 nitów spisuje się w codziennym użytkowaniu. Teraz za 699 zł – to 150 zł taniej niż zwykle. Dodatkowo do Tab M11 możesz otrzymać etui za symboliczną złotówkę.
Co najciekawsze, przy zakupie wybranych tabletów w showroomie dostajesz dwie usługi gratis. Pierwsza to ADP One – dwuletnia ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami jak zalanie, przepięcie, pęknięcie ekranu czy uszkodzenie obudowy. W ramach gwarancji masz prawo do jednej bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu. Druga usługa to profesjonalnie nałożona folia ochronna (przezroczysta lub matowa samoregulująca), która zabezpieczy ekran przed zarysowaniami i drobnymi uszkodzeniami.
Dla graczy gamingowe perełki: Legion i LOQ w obniżkach
Ostatnie tygodnie promocji – od 24 listopada do 7 grudnia – to czas dla miłośników gier. W tej odsłonie Black Friday szczególnie warto zerknąć na sprzęt gamingowy.
Lenovo LOQ 15IRX10 to laptop z dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5050 i technologią DLSS 4. Za cichą pracę odpowiada hiperkomorowa konstrukcja chłodzenia Lenovo Coldfront, a wydajność systemu optymalizuje technologia Lenovo AI Engine+ z chipem LA1 AI. Cena spada o 1100 zł – z 5299 zł do 4199 zł.
Fani pecetów stacjonarnych mogą skusić się na Legion T5 30IAX10 – desktop dla graczy z procesorem Intel Core Ultra 7-255HX, 32 GB RAM DDR5 (5600 MHz), dyskiem SSD o pojemności 2 TB oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070 z 12 GB VRAM i obsługą DLSS 4. Tutaj zniżka wynosi aż 1500 zł – zamiast 8999 zł zapłacisz 7499 zł.
Jak skorzystać z promocji?
Wszystkie promocje dostępne są stacjonarnie w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Na miejscu można też napić się darmowej kawy, porozmawiać o technologii i osobiście przetestować najnowsze laptopy, tablety czy konsole przenośne. Informacje o aktualnych promocjach znajdują się również na stronie showroomu: Showroom Lenovo.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.