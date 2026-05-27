Mieszkańcy będą wściekli. Znany OSiR z basenem, saunami i siłownią niedostępny przez większość lata
Żoliborski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 zostanie wyłączony z użytkowania na około trzy miesiące. Nieoficjalnie wiadomo, że prace mają ruszyć na początku lipca – choć OSiR zastrzega, że termin zależy od rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. Przez cały ten czas mieszkańcy dzielnicy nie będą mogli skorzystać z basenu, saun, siłowni, sal fitness i skateparku.
Co zostanie zamknięte i od kiedy – co OSiR potwierdza, a czego jeszcze nie
Informację o trwającym ok. 3 miesiące wyłączeniu całego ośrodka potwierdziła Edyta Kordowska, główna specjalistka ds. promocji i marketingu w żoliborskim OSiR-ze. Termin rozpoczęcia prac – początek lipca 2026 roku – to informacja nieoficjalna, której OSiR formalnie nie potwierdził, uzależniając go od wyników postępowań przetargowych. Jeśli przetargi rozstrzygną się zgodnie z planem, ośrodek powinien być zamknięty od wczesnego lata do przełomu września i października.
Zamknięcie obejmie cały kompleks przy Potockiej 1. Niedostępne będą: pływalnia z basenem sportowym, rekreacyjnym, brodzikiem, zjeżdżalnią, jacuzzi i sztuczną rzeką, cztery sauny (sucha, fińska, parowa i infrared), siłownia, sale fitness oraz skatepark. Nieczynne pozostaną też boiska piłkarskie i siłownia plenerowa. Dla tysięcy stałych bywalców – rodzin z dziećmi korzystających z basenu, uczestników kursów pływania i stałych bywalców zajęć fitness – to oznacza konieczność poszukania alternatywy na całe lato.
Co powstanie – modernizacja w ramach wieloletniej inwestycji
Zamknięcie to część szerszej, długo oczekiwanej inwestycji w infrastrukturę sportową Żoliborza. Koncepcja przebudowy terenu OSiR przy Potockiej była konsultowana z mieszkańcami i środowiskami sportowymi – projekt przygotowała firma Chapman Taylor International Services. W budżecie Żoliborza na prace modernizacyjne zarezerwowano środki, a sama inwestycja jest realizowana etapami od kilku lat.
Planowany zakres modernizacji obejmuje m.in. przebudowę trybuny głównej i trybuny wschodniej, przebudowę budynku szatni, modernizację boisk piłkarskich i zadaszenia. W miejscu trybun bocznych po północnej i południowej stronie stadionu piłkarskiego ma powstać m.in. nowy stadion lekkoatletyczny. Zaplanowano też budowę nowego skateparku, budynku socjalno-szatniowego oraz modernizację ścieżek pieszych i oświetlenia. Przebudowie ma ulec też infrastruktura techniczna – tak, by umożliwić podłączenie mediów do budynków szatniowego, administracyjnego i pomieszczeń magazynowych.
Aktualny zakres prac, które zostaną wykonane podczas trzymiesięcznego wyłączenia, nie został jeszcze szczegółowo podany do publicznej wiadomości przez OSiR. Więcej informacji powinno pojawić się po rozstrzygnięciu przetargów.
Gdzie można pływać na Żoliborzu i w pobliżu podczas przerwy?
Najbliższe alternatywy dla żoliborzan to przede wszystkim OSiR Bemowo przy ul. Lazurowej 14 (ok. 7 km), pływalnia Moczydło na Woli (ul. Górczewska 89, ok. 5 km) oraz OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a (ok. 7 km). Bliżej, bo ok. 3 km od Potockiej, działa też basen Legii przy ul. Łazienkowskiej – choć z ograniczonym dostępem dla publiczności w sezonie treningowym. Aktualne godziny i dostępność wszystkich miejskich pływalni dostępne są na stronie sport.um.warszawa.pl.
Szczegółowy harmonogram zamknięcia, w tym dokładne daty i ewentualne informacje o częściowym otwarciu wybranych obiektów, OSiR Żoliborz będzie publikował na swojej stronie internetowej sport.um.warszawa.pl/waw/osir-zoliborz oraz pod numerem telefonu 22 832 46 00.
