Mieszkańcy bloków zapłacą czy tego chcą czy nie. Ustawa wchodzi w przyszłym roku
Lokatorzy budynków wielorodzinnych od 1 stycznia 2027 roku zapłacą za ogrzewanie, nawet jeśli całkowicie zakręcą kaloryfery. Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek minimalnej opłaty oraz montażu liczników zdalnego odczytu. Przepisy mają ograniczyć zjawisko tzw. pasożytnictwa cieplnego, choć eksperci ostrzegają przed konsekwencjami dla seniorów i mieszkańców lokali narożnych.
Nowe zasady wywołują dyskusję w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Część zarządców już wprowadziła zmienione rozliczenia w sezonie 2025/2026, pozostali mają czas do końca 2026 roku. Mieszkańcy będą musieli zmierzyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z wymianą urządzeń pomiarowych.
Zimne kaloryfery, ale rachunek zapłacisz
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, opublikowana jako Dz.U. 2025 poz. 711, wprowadza dwie zasadnicze zmiany w rozliczaniu kosztów ogrzewania. Pierwsza to minimalna opłata za ciepło wynosząca co najmniej 15% kosztów zmiennych. Oznacza to, że każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym zapłaci podstawową kwotę niezależnie od tego, czy lokator odkręci grzejniki.
Dotychczas część mieszkańców całkowicie rezygnowała z ogrzewania własnego lokalu, korzystając z ciepła przenikającego przez ściany i podłogi z sąsiednich mieszkań oraz z pionów grzewczych. To zjawisko, określane jako pasożytnictwo cieplne, powodowało, że inni lokatorzy musieli grzać intensywniej, co przekładało się na wyższe rachunki.
Jak wyjaśniała Gazeta Prawna, wspólnoty i spółdzielnie zyskają możliwość uchwalania dodatkowych opłat wobec lokatorów utrzymujących w mieszkaniach zbyt niską temperaturę. To jednak nie mandaty czy kary – chodzi o sposób rozliczania rzeczywistych kosztów utrzymania temperatury w całym budynku.
Liczniki zdalne do każdego mieszkania
Druga kluczowa zmiana dotyczy wymiany urządzeń pomiarowych. Do 1 stycznia 2027 roku wszystkie ciepłomierze i podzielniki kosztów w budynkach wielorodzinnych muszą mieć funkcję zdalnego odczytu. To koniec ręcznego spisywania liczników przez inkasenta, który obchodził mieszkania i ręcznie notował wskazania.
Zdalne liczniki mają wyeliminować szereg problemów. Dotychczas zdarzały się błędy w odczytach, trudności z dostępem do lokali, gdy mieszkańców nie było w domu, a także podejrzenia o manipulacje wskazaniami. Nowe urządzenia pozwolą na bieżące monitorowanie zużycia bez fizycznej wizyty w mieszkaniu.
Wymiana sprzętu wiąże się jednak z kosztami. Jak podawało money.pl, montaż zdalnych liczników to wydatek rzędu 200-400 złotych na jedno mieszkanie. W praktyce oznacza to, że w budynku liczącym na przykład 50 lokali całkowity koszt modernizacji wyniesie od 10 000 do 20 000 złotych. Wydatek ten pokryją mieszkańcy – bezpośrednio lub jako część opłat eksploatacyjnych rozłożonych na raty.
Skąd się wzięły nowe przepisy
Problem nierównego rozliczania kosztów ciepła narasta od lat. W budynkach wielorodzinnych fizyka działa bezwzględnie – ciepło wędruje z mieszkań ogrzewanych do tych nieogrzewanych przez ściany, podłogi i sufity. Lokator z wyłączonymi grzejnikami korzysta więc z inwestycji sąsiadów w ogrzewanie, nie ponosząc przy tym proporcjonalnych kosztów.
System rozliczeń oparty wyłącznie na wskazaniach podzielników nie uwzględniał tego zjawiska. Osoba, która nie grzała mieszkania, mogła całkowicie wyzerować część zmienną rachunku, choć jej lokal i tak utrzymywał temperaturę dzięki cieple z sąsiedztwa. Pozostali mieszkańcy finansowali więc nie tylko własny komfort cieplny, ale też pośrednio ogrzewanie lokali sąsiadów.
Ustawodawca zdecydował, że taki stan rzeczy jest niesprawiedliwy. Stąd pomysł na minimalną opłatę, która ma wyrównać obciążenia między mieszkańcami. Każdy lokal poniesie podstawowy koszt związany z utrzymaniem temperatury w budynku, a dopiero reszta będzie zależeć od indywidualnego zużycia.
Krążą plotki o karze 500 złotych – co to naprawdę znaczy
W mediach społecznościowych i na forumach internetowych pojawiły się informacje o rzekomej karze w wysokości 500 złotych dla osób, które zakręcają kaloryfery. Niektóre źródła pisały wręcz o mandatach lub sankcjach nakładanych przez spółdzielnie. Te doniesienia są jednak mylące.
Jak wyjaśnia money.pl, spółdzielnie nie mają uprawnień do nakładania kar czy mandatów. Nie prowadzą też kontroli mieszkań sprawdzających temperaturę w lokalach. Chodzi po prostu o zmianę zasad rozliczania kosztów ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rachunki za ogrzewanie składają się z dwóch części. Pierwsza to opłata stała, naliczana według powierzchni mieszkania. Pokrywa ona koszty utrzymania instalacji, straty ciepła w sieci oraz inne stałe wydatki. Druga część to opłata zmienna, zależna od wskazań liczników i podzielników. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że ta część zmienna nie może być niższa niż 15% łącznych kosztów zmiennych budynku.
W praktyce oznacza to, że jeśli łączne koszty zmienne ogrzewania budynku wynoszą 100 000 złotych rocznie, a w budynku jest 50 mieszkań równej wielkości, to każde z nich zapłaci minimum 300 złotych (15% z 2000 złotych przypadających średnio na lokal). Reszta rozliczeń zależy od faktycznego zużycia ciepła.
Temperatura w mieszkaniu musi wynosić minimum 20 stopni
Przepisy prawa budowlanego i rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określają minimalne temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych. W pokojach i kuchni temperatura powinna wynosić co najmniej 20 stopni Celsjusza. W łazienkach wymóg jest wyższy – 24 stopnie Celsjusza.
Te normy obowiązują dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej. Oznacza to, że mieszkanie powinno być na tyle ogrzane, by można w nim przebywać w normalnym ubraniu domowym, bez konieczności ubierania kurtek czy koców.
Spółdzielnie i wspólnoty nie kontrolują bezpośrednio temperatury w lokalach. Nie mają też prawa wchodzić do mieszkań i sprawdzać, czy grzejniki są odkręcone. Nowe przepisy nie zmieniają tej sytuacji – nadal chodzi o rozliczenia finansowe oparte na regulaminach dostosowanych do obowiązujących rozporządzeń, a nie o sankcje za konkretną temperaturę w mieszkaniu.
Eksperci ostrzegają przed nieuczciwym rozliczeniem
Choć celem reformy jest większa sprawiedliwość w podziale kosztów, eksperci zwracają uwagę na potencjalne problemy. Andrzej Nowak, specjalista ds. ciepłownictwa i energetyki z LiczDom.pl, w rozmowie z money.pl podkreślał, że mechanizm minimalnych opłat może uderzyć w seniorów i osoby o niskich dochodach, które oszczędzają na ogrzewaniu z konieczności, a nie z chęci pasożytowania na sąsiadach.
Drugi problem dotyczy położenia mieszkań w bryle budynku. Lokale narożne, skrajne czy znajdujące się na ostatnim piętrze tracą ciepło przez ściany zewnętrzne znacznie szybciej niż mieszkania środkowe. Eksperci szacują, że różnica może wynosić 20-30%. Mieszkanie narożne musi więc zużyć więcej energii, by utrzymać tę samą temperaturę co lokal środkowy.
Obecne przepisy nie rozwią
zują tego problemu wprost. Tomasz Cholewa z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej zwracał w 2022 roku uwagę, że międzymieszkaniowe przepływy ciepła i ich nieuwzględnianie w metodach rozliczania powodują niesprawiedliwe obciążenia w budynkach wielolokalowych. Aby system był rzeczywiście sprawiedliwy, zarządcy powinni stosować współczynniki wyrównawcze uwzględniające położenie lokalu.
Kiedy wchodzą w życie nowe zasady
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej została opublikowana na początku 2025 roku, ale jej wdrożenie rozłożono w czasie. Część wspólnot mieszkaniowych już w sezonie grzewczym 2025/2026 rozlicza lokatorów według nowych zasad. Pozostałe mają obowiązek dostosowania systemów rozliczeń do końca 2026 roku.
Najpóźniej od 1 stycznia 2027 roku wszystkie budynki wielorodzinne muszą stosować minimalną opłatę za ogrzewanie oraz posiadać liczniki z funkcją zdalnego odczytu. Dla wspólnot i spółdzielni oznacza to konieczność:
- Zmiany regulaminów rozliczania kosztów ciepła
- Organizacji przetargów na wymianę liczników
- Zaplanowania budżetu na modernizację
- Poinformowania mieszkańców o nowych zasadach
- Dostosowania systemów informatycznych do zdalnego odczytu
Część zarządców zdecydowała się na wcześniejsze wdrożenie zmian, by rozłożyć koszty w czasie i przetestować nowe rozwiązania przed ostatecznym terminem. Inne wspólnoty czekają do ostatniej chwili, licząc na spadek cen urządzeń pomiarowych lub pojawienie się tańszych rozwiązań technologicznych.
Ile kosztuje obecnie ogrzewanie w bloku
Wysokość rachunków za ciepło w budynkach wielorodzinnych zależy od wielu czynników: powierzchni mieszkania, stanu termomodernizacji budynku, temperatury zewnętrznej, indywidualnych nawyków grzewczych oraz taryf ciepłowni. Po zakończeniu w czerwcu 2025 roku okresu ochrony cen ciepła, ceny wzrosły średnio o 8-12%, jak podawała Gazeta Prawna.
Dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych w budynku po termomodernizacji miesięczny rachunek za ogrzewanie może wynosić od 200 do 400 złotych w szczycie sezonu grzewczego. W starszych budynkach bez docieplenia koszty mogą być dwukrotnie wyższe. Opłata stała stanowi zazwyczaj 30-40% całkowitego rachunku, reszta to koszty zmienne zależne od zużycia.
Wprowadzenie minimalnej opłaty w wysokości 15% kosztów zmiennych oznacza, że dla mieszkania o takim zużyciu minimalna część zmienna wyniesie około 18-36 złotych miesięcznie w szczycie sezonu. To kwota, którą zapłaci nawet osoba z całkowicie zakręconymi grzejnikami.
Co to oznacza dla Ciebie? Co możesz zrobić teraz?
Jeśli mieszkasz w budynku wielorodzinnym i dotychczas całkowicie wyłączałeś ogrzewanie, oszczędzając na rachunkach, od 1 stycznia 2027 roku przestanie to działać. Będziesz musiał zapłacić minimalną opłatę stanowiącą co najmniej 15% kosztów zmiennych ogrzewania budynku. W praktyce oznacza to dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie w sezonie grzewczym, nawet przy zakręconych kaloryferach.
Jeśli normalnie ogrzewasz mieszkanie, zmiana nie powinna znacząco wpłynąć na wysokość twoich rachunków. Może nawet je obniżyć, bo dotychczas współfinansowałeś ogrzewanie lokali sąsiadów, którzy nie grzali. Teraz koszty rozłożą się bardziej równomiernie – każdy poniesie podstawową opłatę, a reszta będzie zależeć od faktycznego zużycia.
Wymiana licznika na urządzenie ze zdalnym odczytem to koszt rzędu 200-400 złotych. Zwykle spółdzielnia rozłoży go na raty w opłatach eksploatacyjnych na okres 12-24 miesięcy. Oznacza to dodatkowe 10-30 złotych miesięcznie przez pewien czas. Jeśli twoja wspólnota jeszcze nie wymieniła liczników, powinieneś spodziewać się takiego wydatku w ciągu najbliższych miesięcy.
Jeśli mieszkasz w lokalu narożnym, na ostatnim piętrze lub skrajnym w budynku, zwróć uwagę, czy zarządca stosuje współczynniki wyrównawcze uwzględniające większe straty ciepła. Przepisy nie wymuszają tego wprost, ale można zgłosić taką propozycję na zebraniu wspólnoty. Bez odpowiednich współczynników będziesz płacić relatywnie więcej niż mieszkańcy lokali środkowych przy podobnym komforcie cieplnym.
Jeśli jesteś seniorem lub osobą o niskich dochodach i oszczędzasz na ogrzewaniu z przyczyn finansowych, nowe zasady mogą zwiększyć twoje miesięczne koszty. Warto sprawdzić, czy przysługują ci dodatki mieszkaniowe lub inne formy wsparcia. Część gmin oferuje też dopłaty do rachunków za ciepło dla osób w trudnej sytuacji materialnej – informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej.
Jeśli twoja wspólnota jeszcze nie podjęła uchwały w sprawie minimalnej opłaty i wymiany liczników, masz prawo pytać zarząd o plany i harmonogram. Zarządca powinien przedstawić szczegółowe rozliczenie kosztów modernizacji oraz wyjaśnić, jak zmienią się zasady naliczania opłat. W razie wątpliwości możesz skonsultować się z doradcą mieszkaniowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.
Czy można uniknąć dodatkowych kosztów
Krótka odpowiedź brzmi: nie. Nowe przepisy są obowiązkowe dla wszystkich budynków wielorodzinnych z centralnym ogrzewaniem. Wspólnoty i spółdzielnie muszą je wdrożyć, a lokatorzy nie mają możliwości rezygnacji z minimalnej opłaty ani wymiany liczników.
Jedyne, co można zrobić, to aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty i wpływać na sposób wdrażania zmian. Na zebraniach wspólnoty można na przykład:
- Negocjować warunki przetargu na wymianę liczników, by znaleźć najtańszą ofertę
- Zgłaszać propozycje współczynników wyrównawczych dla lokali o różnym położeniu
- Domagać się przejrzystych rozliczeń i regularnych raportów z kosztów ciepła
- Sprawdzić, czy budynek kwalifikuje się do programów dofinansowania termomodernizacji
Długoterminowo najlepszym sposobem na obniżenie rachunków jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Termomodernizacja – docieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja instalacji – może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 30-40%. Wymaga to jednak zgody wspólnoty i zazwyczaj znacznych nakładów finansowych, które zwracają się dopiero po kilku latach.
Spory o rozliczenia – gdzie szukać pomocy
Jeśli kwestionujesz wysokość rachunku za ogrzewanie lub uważasz, że rozliczenie jest nieprawidłowe, pierwszym krokiem jest kontakt z zarządcą budynku. Zarządca powinien wyjaśnić, na jakiej podstawie naliczono opłatę, przedstawić wskazania liczników i schemat podziału kosztów.
Jeśli wyjaśnienia zarządcy nie są satysfakcjonujące, można zwrócić się do firmy rozliczeniowej, która często sporządza szczegółowe analizy dla wspólnot. Wiele firm oferuje również usługę weryfikacji rozliczeń dla indywidualnych lokatorów za niewielką opłatą.
W razie dalszych wątpliwości mieszkaniec ma prawo skierować sprawę na drogę sądową. Sąd może nakazać wykonanie ekspertyzy technicznej i zbadać, czy rozliczenie zostało sporządzone zgodnie z przepisami i regulaminem wspólnoty. To jednak opcja kosztowna i czasochłonna, która warta jest rozważenia tylko w przypadku ewidentnych nieprawidłowości i wysokich kwot spornych.
Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2027 roku zdalne liczniki powinny znacznie ograniczyć spory o odczyty. Dane będą przekazywane automatycznie, bez możliwości pomyłek czy manipulacji, co zwiększy przejrzystość całego systemu rozliczeń.
