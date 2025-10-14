Mieszkańcy tego miasteczka zarabiają więcej niż Warszawiacy. Sekret tkwi w położeniu
Jerzmanowa w województwie dolnośląskim zaskoczyła wszystkich. Ta niewielka gmina z zaledwie 5 tysiącami mieszkańców może pochwalić się najwyższą medianą wynagrodzeń w całej Polsce – 9720 złotych brutto miesięcznie. To więcej niż w Warszawie, która musi zadowolić się drugim miejscem.
Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za marzec 2025 roku obalają stereotypy o zarobkach w Polsce. Okazuje się, że największe miasto nie zawsze oznacza najwyższe pensje. Małe miasteczko może oferować lepsze warunki płacowe niż stolica, jeśli tylko znajduje się w odpowiednim miejscu na gospodarczej mapie kraju.
Geografia decyduje o zarobkach. Oto mapa najlepiej płatnych miejsc
Jerzmanowa leży w samym sercu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego – największego w Polsce skupiska przemysłu wydobywczego. W promieniu kilkunastu kilometrów znajdują się kluczowe zakłady KGHM Polska Miedź: Huta Miedzi Głogów, kopalnie Polkowice-Sieroszowice czy Rudna.
Ta bliskość oznacza wysokie zarobki bez konieczności przeprowadzki do drogiej stolicy. Mieszkańcy Jerzmanowej mogą dojeżdżać do pracy w 15 minut, płacąc za mieszkanie ułamek tego, co kosztuje w Warszawie.
Jak podaje Krajowa Izba Gospodarcza, różnica między najwyższą a najniższą medianą wynagrodzeń w Polsce jest dramatyczna. Podczas gdy w Jerzmanowej wynosi 9720 złotych, w podhalańskich Szaflarach to tylko 5177 złotych – niemal dwukrotnie mniej.
KGHM napędza region. Pracownicy dostali 9,2% podwyżki
Fenomen wysokich zarobków w Jerzmanowej to bezpośredni efekt prosperity KGHM. Spółka systematycznie podnosi wynagrodzenia – od stycznia 2025 roku obowiązuje podwyżka stawek płac zasadniczych o 9,2 procent.
To nie koniec dobrych wiadomości dla pracowników miedziowego giganta. Od maja 2025 roku uruchomione zostały przeszeregowania obejmujące 20 procent załogi. Oznacza to dodatkowe podwyżki dla tysięcy górników i pracowników hut.
KGHM zobowiązało się również do co najmniej 8-procentowego wzrostu średniej płacy w całym 2025 roku. Zgodnie z danymi portalu Bankier.pl, koncern systematycznie realizuje obietnice płacowe – to jedna z najlepiej zarządzanych spółek pod względem polityki wynagrodzeń.
Co to oznacza dla twojej kariery zawodowej?
Dane o Jerzmanowej niosą praktyczne lekcje dla wszystkich planujących rozwój zawodowy. Po pierwsze, geografia wciąż ma ogromne znaczenie w kształtowaniu zarobków. Nie zawsze największe miasto oferuje najlepsze warunki finansowe.
Po drugie, branża może być ważniejsza niż lokalizacja. Górnictwo rud metali to najlepiej płatny sektor w Polsce – mediana wynagrodzeń wynosi 14351 złotych brutto miesięcznie, czyli dwukrotnie więcej niż mediana krajowa.
Po trzecie, warto obserwować trendy rozwoju regionalnego. Kraków z okolicami szybko zyskuje na znaczeniu – w TOP 20 gmin o najwyższych zarobkach znalazły się Zielonki (9013 złotych) czy Michałowice koło Krakowa (8506 złotych).
Tylko 5 gmin w Polsce ma zarobki powyżej średniej krajowej
Skala nierówności płacowych w Polsce robi wrażenie. Z prawie 2500 polskich gmin zaledwie pięć może pochwalić się medianą wynagrodzeń wyższą od średniej krajowej, która w marcu 2025 roku wyniosła 9055 złotych brutto.
Oprócz Jerzmanowej do tego ekskluzywnego grona należą tylko Warszawa (9316 złotych), Lubin (również związany z KGHM), Stare Babice i Michałowice na Mazowszu. To oznacza, że jedynie 0,2 procent polskich gmin oferuje mieszkańcom zarobki na poziomie krajowej średniej lub wyższe.
Jak informuje GUS, ponad 70 procent Polaków zarabia mniej niż średnia krajowa. Połowa polskich pracowników otrzymuje miesięcznie nie więcej niż 7000 złotych brutto, a 30 procent nie przekracza 4666 złotych – czyli poziomu płacy minimalnej.
Historia z życia. Marcin zmienił Warszawę na Lubin
Marcin Nowak, 34-letni inżynier, dwa lata temu podjął odważną decyzję o przeprowadzce z Warszawy do Lubina. „W stolicy zarabiałem 8500 złotych jako specjalista IT w korporacji. Mieszkanie kosztowało 3500 złotych, do tego dojazdy, żywność – zostało mi może 2000 złotych” – opowiada.
Po przeprowadzce do Lubina znalazł pracę w dziale informatycznym KGHM za 11000 złotych miesięcznie. „Mieszkanie wynajmuję za 1800 złotych, jeżdżę autem 10 minut do pracy. Zostaje mi prawie dwukrotnie więcej pieniędzy niż w Warszawie” – dodaje Marcin.
Jego historia to dowód na to, że wysokie zarobki nie zawsze wymagają życia w dużym mieście. Czasem lepszym wyborem jest przeniesienie się bliżej strategicznych zakładów przemysłowych.
Mediana vs średnia – dlaczego to różnica ma znaczenie
Dane GUS pokazują dramatyczną różnicę między średnią a medianą wynagrodzeń. Średnia krajowa wynosi ponad 9000 złotych, ale mediana tylko 7000 złotych. Ta różnica wyjaśnia, dlaczego większość Polaków czuje się źle wynagradzana mimo oficjalnie wysokich statystyk.
Mediana dzieli populację na dwie równe części – połowa zarabia więcej, połowa mniej. To lepszy wskaźnik rzeczywistej sytuacji „przeciętnego” Polaka niż średnia, która jest zawyżana przez bardzo wysokie pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
Jeśli zarabiasz na poziomie średniej krajowej (9000+ złotych), jesteś w górnych 30 procentach najlepiej wynagradzanych. To oznacza, że twoja pensja jest wyższa niż u 70 procent pracujących Polaków.
Praktyczne porady jak wykorzystać te informacje
Znajomość rzeczywistej struktury wynagrodzeń może pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji zawodowych. Jeśli rozważasz zmianę pracy, sprawdź nie tylko oferty w swojej branży, ale także w regionach związanych z dobrze prosperującymi zakładami.
Warto również obserwować inwestycje przemysłowe. Nowe fabryki, centra badawcze czy huty często oznaczają powstanie lokalnych centrów wysokich zarobków. Elektromobilność, energetyka odnawialna czy przemysł obronny to sektory, które mogą w przyszłości stworzyć nowe „Jerzmanowy”.
Nie zapominaj o kosztach życia w całościowym rozrachunku. Wysoka pensja w drogim mieście może oznaczać niższą jakość życia niż nieco niższa płaca w tańszej lokalizacji z dobrą infrastrukturą.
Które branże będą płacić najlepiej w przyszłości?
Eksperci wskazują na kilka sektorów, które mogą w najbliższych latach generować wysokie zarobki. Energetyka, szczególnie odnawialne źródła energii, transformacja cyfrowa i przemysł 4.0 to obszary o największym potencjale wzrostu płac.
Górnictwo pozostanie dobrze płatną branżą, ale jego przyszłość zależy od transformacji energetycznej. KGHM jako producent miedzi – kluczowego surowca dla elektromobilności – ma dobré perspektywy długoterminowe.
Rozwój przemysłu obronnego, związany z sytuacją geopolityczną, może również stworzyć nowe centra wysokich zarobków. Warto obserwować lokalizacje nowych fabryk zbrojeniowych czy centrów badawczych.
Co zrobić jeśli chcesz pracować w najlepiej płatnych miejscach?
Pierwszym krokiem jest analiza własnych kompetencji i możliwości ich przeniesienia do lepiej płatnych branż. Jeśli masz wykształcenie techniczne, rozważ specjalizację w górnictwie, energetyce czy przemyśle ciężkim.
Przygotuj się na przeprowadzkę. Najwyższe zarobki często wymagają geograficznej mobilności. Sprawdź koszty życia, dostępność mieszkań i jakość infrastruktury w regionach oferujących wysokie pensje.
Inwestuj w dodatkowe kwalifikacje. Kursy spawania, obsługi maszyn górniczych, czy specjalistyczne certyfikaty techniczne mogą otworzyć drzwi do najlepiej płatnych stanowisk w przemyśle.
Jaka przyszłość czeka polskie zarobki?
Prognozy na najbliższe lata są umiarkowanie optymistyczne. Wzrost płac w Polsce będzie kontynuowany, ale tempo zależy od sytuacji gospodarczej, inflacji i dostępności wykwalifikowanych pracowników.
Może pojawić się więcej „Jerzmanów” – małych miejscowości o wysokich zarobkach dzięki strategicznym inwestycjom. Rozwój przemysłu wysokich technologii, energetyki czy obronności może stworzyć nowe regionalne centra prosperity.
Jednak nierówności płacowe prawdopodobnie się utrzymają. Różnice między najlepiej a najgorzej opłacanymi regionami mogą nawet wzrosnąć, co będzie oznaczało większe znaczenie wyboru miejsca pracy i zamieszkania.
Jerzmanowa dowodzi, że w Polsce sukces finansowy nie wymaga życia w stolicy. Czasem lepszym wyborem jest małe miasteczko z dostępem do dobrze prosperującego przemysłu. Kluczowe jest znalezienie równowagi między wysokimi zarobkami a kosztami życia oraz jakością infrastruktury lokalnej.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.