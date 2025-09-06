Mieszkańcy Warszawy przerażeni wyciem syren. Wiemy co się dzieje

6 września 2025 19:49 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Czytelnicy alarmują nas, że w kliku miejscach w Warszawie wyją syreny. Wiemy już co się dzieje.

Fot. By MdE (page at dewiki | page at commons), CC BY-SA 3.0 de.

„Ma miejsce awaria Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania Ludności (syreny) w rejonie ulic: Międzynarodowej, Niekłańskiej i Londyńskiej. Na chwilę obecną przyczyna oraz czas usunięcia awarii są nieznane” – informuje oficjalny komunikat.

Na forach i grupach lokalnych można jednak przeczytać, że syreny są także słyszalne w innych częściach Warszawy. Trwa usuwanie awarii. Nie wiadomo na razie ile jeszcze może potrwać i co było jej przyczyną.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl