Mieszkańcy Warszawy przerażeni wyciem syren. Wiemy co się dzieje
6 września 2025 19:49 | | Aktualności | Brak komentarzy
Czytelnicy alarmują nas, że w kliku miejscach w Warszawie wyją syreny. Wiemy już co się dzieje.
„Ma miejsce awaria Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania Ludności (syreny) w rejonie ulic: Międzynarodowej, Niekłańskiej i Londyńskiej. Na chwilę obecną przyczyna oraz czas usunięcia awarii są nieznane” – informuje oficjalny komunikat.
Na forach i grupach lokalnych można jednak przeczytać, że syreny są także słyszalne w innych częściach Warszawy. Trwa usuwanie awarii. Nie wiadomo na razie ile jeszcze może potrwać i co było jej przyczyną.
