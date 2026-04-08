Mieszkania z drugiej ręki biją rekordy! Czy rynek wtórny oszalał? Ceny w marcu w górę, Warszawa i Kraków na czele drożyzny.
Marzec 2026 r. przyniósł kolejną falę podwyżek na rynku wtórnym. Najnowsze dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń: mieszkania „z odzysku” w największych polskich miastach stają się towarem luksusowym. Właściciele lokali używanych, widząc rosnące ceny u deweloperów, bez skrupułów podnoszą swoje oczekiwania. Sprawdź, o ile wzrosły ceny ofertowe w Twoim regionie i czy warto jeszcze szukać okazji na rynku wtórnym.
Marzec pod znakiem drożyzny, raport z największych miast
Zjawisko wzrostu cen na rynku wtórnym jest szczególnie widoczne w aglomeracjach, gdzie oferta nowych mieszkań jest ograniczona. Kupujący, którzy nie chcą czekać dwóch lat na oddanie bloku do użytku, kierują się ku mieszkaniom gotowym do wprowadzenia, co natychmiastowo winduje stawki. W marcu odnotowano rekordowe poziomy cen ofertowych, które w niektórych lokalizacjach zrównały się z cenami deweloperskimi.
|Miasto
|Śr. cena m² (Rynek Wtórny – Marzec)
|Dynamika wzrostu (m/m)
|Warszawa
|ok. 18 900 zł
|+2,1%
|Kraków
|ok. 17 200 zł
|+1,9%
|Wrocław
|ok. 14 500 zł
|+1,5%
|Poznań
|ok. 12 800 zł
|+1,2%
- Lokalizacja, której nie da się kupić: Mieszkania z rynku wtórnego to często prestiżowe dzielnice centralne, gdzie nowa zabudowa już nie powstaje.
- Gotowość „na już”: W dobie wysokiej inflacji koszt wykończenia nowego mieszkania przeraża, dlatego lokale wyremontowane zyskują na wartości.
- Efekt psychologiczny: Prywatni sprzedający rzadziej negocjują ceny, obserwując doniesienia o hossie na rynku nieruchomości.
Mieszkanie z drugiej ręki: Inwestycja czy pułapka cenowa?
Fakty są nieubłagane, marzec pokazał, że rynek wtórny przestał być tanią alternatywą dla deweloperki. Kupno lokalu w bloku z wielkiej płyty czy starej kamienicy wymaga dziś budżetu, który jeszcze dwa lata temu pozwalał na zakup luksusowego apartamentu. Popyt jest napędzany głównie przez klientów gotówkowych oraz osoby uciekające przed inflacją, co sprawia, że najciekawsze oferty znikają z portali w ciągu zaledwie kilku dni.
Eksperci ostrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem sprzedających. Chociaż marzec był miesiącem wzrostów, luka między ceną ofertową a transakcyjną zaczyna się powoli rozszerzać. Wiele lokali o niskim standardzie jest przeszacowanych, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do zastoju w niektórych segmentach. Jednak dopóki podaż na rynku pierwotnym nie wzrośnie, właściciele mieszkań z drugiej ręki będą dyktować twarde warunki. To brutalny rynek, na którym liczy się szybkość decyzji i zasobność portfela, a marzec 2026 zapisał się w statystykach jako jeden z najdroższych miesięcy w historii polskiego mieszkalnictwa.
- Używane pędzą za nowymi. Nowe dane o cenach mieszkań z rynku wtórnego nie pozostawiają złudzeń.
- Już nie kupisz tanio „z odzysku”. Marzec przyniósł falę podwyżek na rynku nieruchomości.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.