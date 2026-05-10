Mieszkasz na parterze i w życiu nie wsiadłeś do windy? Jest jeden wyjątek, dzięki któremu można nie płacić
Rachunek za windę przychodzi co miesiąc. Dla kogoś, kto mieszka na parterze, wychodzi na ulicę przez własne drzwi i nigdy nie widzi kabiny z bliska, brzmi to jak absurd. Tymczasem polskie prawo jest w tej kwestii wyjątkowo bezlitosne – a mieszkańcy parterów, którzy próbowali je zakwestionować, w zdecydowanej większości przegrywali w sądzie. Istnieje jednak jeden scenariusz, w którym można się bronić – i niewiele osób o nim wie.
Ustawa nie pyta, czy jeździsz windą. Pyta tylko, czy masz udział w nieruchomości
Podstawa prawna jest tu jednoznaczna. Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, z późn. zm.) stanowi wprost, że właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do swoich udziałów. Uzupełnia to art. 13 tej samej ustawy, który nakłada na każdego właściciela obowiązek współuczestniczenia w kosztach zarządu – bez żadnych wyjątków od tej reguły ze względu na piętro zamieszkania.
Winda natomiast – jak wskazuje art. 14 ustawy o własności lokali – wprost figuruje na liście kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Opłaty za antenę zbiorczą i windę są wymienione z nazwy obok kosztów remontów, bieżącej konserwacji, mediów w częściach wspólnych, ubezpieczenia czy wynagrodzeń zarządu. Ustawodawca nie pozostawił tu żadnej luki interpretacyjnej.
W uproszczeniu działa to tak: winda jest częścią wspólną budynku – tak samo jak dach, klatka schodowa, fundamenty czy instalacja elektryczna nieruchomości. Każdy właściciel lokalu jest współwłaścicielem tych części w proporcji do swojego udziału w nieruchomości. Bycie współwłaścicielem oznacza obowiązek partycypacji w kosztach utrzymania – niezależnie od tego, jak często (i czy w ogóle) z danego elementu korzysta. Mieszkaniec parteru, który twierdzi, że nie powinien płacić za windę, musiałby konsekwentnie twierdzić, że właściciel mieszkania bez piwnicy nie powinien płacić za konserwację piwnicy, a mieszkaniec od strony północnej – za okna od strony południowej.
Sądy potwierdzały to setki razy. Statystyki są druzgocące dla mieszkańców parteru
Kwestia opłat za windę dla lokatorów z parteru trafia do sądów cywilnych regularnie od lat. Dane z lat 2015-2023 pokazują, że wyroki w tego rodzaju sporach zapadały ponad 200 razy – i w 87 proc. przypadków sądy potwierdziły obowiązek pokrywania kosztów windy przez mieszkańców parteru.
Kluczowe było orzeczenie Sądu Najwyższego z 2013 roku, które jasno stwierdziło, że winda stanowi część wspólną budynku i koszty jej utrzymania powinny być ponoszone przez wszystkich właścicieli lokali, bez względu na częstotliwość korzystania. Sąd Apelacyjny w Warszawie (wyrok z 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt I ACa 232/11) precyzował z kolei, że różnicowanie opłat z tytułu utrzymania części wspólnych jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy dotyczy właścicieli lokali użytkowych – z mocy art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali. Wspólnota może obciążyć wyższą stawką np. właściciela sklepu lub biura w parterze, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z nieruchomości wspólnej. Nie może natomiast obniżyć stawki dla właścicieli mieszkań tylko dlatego, że nie korzystają z windy.
Sądy podnosiły też argument ekonomiczny: obecność windy podnosi wartość wszystkich lokali w budynku – łącznie z tymi na parterze. Nabywca kupując mieszkanie parterowe w budynku z windą, płaci za nie więcej niż za podobny lokal w budynku bez dźwigu. Argument braku korzystania z windy przez właściciela parteru w praktyce nie ma więc wartości prawnej – korzyść ze współwłasności jest obecna, tyle że nie w formie codziennych przejazdów, lecz w wartości nieruchomości.
Jeden wyjątek: Wtedy rzeczywiście możesz nie płacić
W tym miejscu pojawia się jedyny realny scenariusz, w którym mieszkaniec parteru ma narzędzia do walki z naliczoną opłatą. Dotyczy on budynków wielosegmentowych lub osiedlowych wspólnot złożonych z kilku budynków, gdzie winda jest zainstalowana tylko w niektórych klatkach lub budynkach.
Jeśli mieszkasz w klatce A, w której nie ma windy, a klatka B (należąca do tej samej wspólnoty) posiada dźwig – wspólnota może uchwalą zdecydować, że koszty utrzymania windy ponoszą wyłącznie właściciele z klatki B. To prawnie dopuszczalne rozwiązanie, bo winda nie jest w tym przypadku częścią wspólną całej nieruchomości w rozumieniu dostępności dla wszystkich – lokatorzy z klatki A fizycznie nie mają do niej dostępu.
Sądy konsekwentnie potwierdzają, że obciążanie mieszkańców klatki bez windy kosztami dźwigu zainstalowanego w innym segmencie narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. W takim przypadku właścicielowi lokalu przysługuje prawo zaskarżenia uchwały wspólnoty do sądu okręgowego z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z interesami właściciela – na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali, w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia o jej treści.
Uwaga: w spółdzielniach mieszkaniowych zasady mogą się nieco różnić. Statut spółdzielni może przewidywać zwolnienie z opłaty za windę dla mieszkańców parteru lub piwnicy – i takie rozwiązania faktycznie funkcjonują w części spółdzielni. Jeżeli statut Twojej spółdzielni zawiera takie zapisy, masz do nich podstawę prawną. Jeżeli nie – obowiązek wynika z ogólnych przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 438, z późn. zm.) i trudno go podważyć.
Ile ta winda właściwie kosztuje – i jaka kwota pojawia się na Twoim rachunku
Miesięczne koszty utrzymania jednej windy w bloku wynoszą w 2025-2026 roku od 300 do aż 700 zł, w zależności od wieku urządzenia, jego typu i intensywności eksploatacji. Na tę kwotę składa się kilka obowiązkowych pozycji.
Pierwsza to umowa konserwacyjna z serwisantem posiadającym odpowiednie uprawnienia – często miesięcznie od 100 do 300 zł. Winda musi być serwisowana co miesiąc przez uprawioną osobę, a zapis z każdej wizyty trafia do dziennika konserwacji. Drugi obowiązkowy element to przeglądy Urzędu Dozoru Technicznego – UDT jest jedynym podmiotem uprawnionym do dopuszczenia windy do użytku i przeprowadza kontrole w wyznaczonych cyklach. Trzecia składowa to energia elektryczna – elektronika windy pobiera prąd nawet w trybie czuwania. Czwarta to ubezpieczenie urządzenia – obowiązkowe i liczące się oddzielnie od ubezpieczenia budynku. Piąta, nieregularna, to naprawy awaryjne wyceniane od 200 do kilku tysięcy złotych za zdarzenie.
Przy typowym bloku z 25 mieszkaniami, posiadającym jedną windę, każdy lokal jest obciążany miesięcznie kwotą od 12 do 28 zł z tytułu kosztów dźwigu. W przeliczeniu na rok daje to od 144 do 336 zł – pieniądze, które uiszczasz niezależnie od tego, czy winda jest na Twoim piętrze, czy nie. Im starszy budynek i im starsza winda, tym wyższe ryzyko kosztownych awarii, które rozlewają się na wszystkich właścicieli poprzez fundusz remontowy.
Warszawa: windy pod presją i nowe rachunki od 2026 roku
W Warszawie temat wind nabiera szczególnego znaczenia ze względu na wiek zasobu mieszkaniowego. Znaczna część bloków z wielkiej płyty, kamienice i budynki z lat 60.-80. wyposażona jest w windy, które mają za sobą kilkadziesiąt lat eksploatacji. Remonty kapilarne i wymiany pełne to wydatki liczone w setkach tysięcy złotych, rozkładane na właścicieli lokali przez fundusz remontowy – proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości, z pełnym obciążeniem parteru.
Stołeczne wspólnoty coraz częściej korzystają z dofinansowań do modernizacji wind z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz rządowego Funduszu Dostępności, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Programy te pozwalają uzyskać dofinansowanie do prac likwidujących bariery architektoniczne, w tym dostosowania wind do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Środki jednak nie pokrywają 100 proc. kosztów – reszta i tak obciąża wszystkich właścicieli, łącznie z parterem.
Dodatkowo, w 2026 roku wchodzą zaostrzone przepisy dotyczące dostępności budynków wielorodzinnych. Regulacje nakładają na wspólnoty obowiązek stopniowego dostosowywania budynków – m.in. poprzez wyposażanie ich w dźwigi osobowe. Koszt dobudowania windy do istniejącego bloku wynosi od 150 000 do ponad 500 000 zł – w zależności od liczby kondygnacji, konieczności budowy szybu i stanu technicznego budynku. W przeliczeniu na lokal daje to jednorazowe obciążenie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Mieszkańcy parterów, choć nigdy nie będą korzystać z nowej windy, poniosą te koszty na równi z pozostałymi – bo taka jest zasada współwłasności.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź dokumenty, zanim przyjmiesz opłatę lub zaczniesz walkę
1. Zidentyfikuj strukturę swojej nieruchomości. Sprawdź w księdze wieczystej, akcie notarialnym lub u zarządcy, czy Twój lokal należy do tej samej wspólnoty co klatka z windą, czy do oddzielnej. Jeśli Twoja klatka nie posiada windy, a opłata i tak jest naliczana – masz podstawy do kwestionowania uchwały wspólnoty przed sądem okręgowym (art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali), w terminie 6 tygodni od podjęcia uchwały.
2. Jeśli mieszkasz w spółdzielni, przeczytaj statut. W niektórych spółdzielniach statut lub regulamin rozliczania kosztów przewiduje wyłączenie parteru z opłaty za windę. Statut jest dostępny w biurze spółdzielni i powinien być udostępniony każdemu członkowi na żądanie. Jeśli taki zapis istnieje – masz umocowanie prawne do nieuiszczania tej opłaty lub do żądania jej zwrotu za poprzednie okresy.
3. Sprawdź, jak wspólnota nalicza opłatę za windę – od metrażu czy per capita. Sąd Okręgowy w Płocku (wyrok IV Ca 201/19) zwrócił uwagę, że naliczanie opłaty za windę od metrażu lokalu bywa trudne do obrony, bo – jak sformułował to sąd – „to nie metry kwadratowe jeżdżą windą, ale ludzie”. Jeśli Twoja wspólnota stosuje niestandardowy przelicznik, masz potencjalną podstawę do kwestionowania jego zasadności.
4. Weź udział w zebraniu wspólnoty i złóż wniosek o zróżnicowanie opłat. Choć sądy w większości oddalają takie żądania dla mieszkań na parterze, wspólnota może dobrowolnie uchwalić niższe stawki dla parteru i pierwszego piętra – jeśli uzyska odpowiednią większość głosów. To droga przez zgodę, nie przez sąd – ale w kameralnych wspólnotach bywa skuteczna.
5. Zanim kupisz mieszkanie na parterze – zapytaj o windę i jej wiek. Koszty utrzymania sprawnej, nowoczesnej windy to 12-28 zł miesięcznie od lokalu. Koszty remontu kapitalnego lub wymiany windy rozłożone jednorazowo na 25 mieszkań mogą wynieść 6 000 do 20 000 zł na lokal. Zapytaj zarządcę o wiek windy, datę ostatniego odbioru UDT i plan remontowy na najbliższe 5 lat – zanim podpiszesz akt notarialny.
6. Monitoruj zmiany przepisów o dostępności budynków. Nowe regulacje dotyczące obowiązku wyposażania budynków w dźwigi będą oznaczać dodatkowe koszty dla wspólnot, których budynki ich nie mają. Fundusz Dostępności BGK i PFRON oferują dofinansowanie, ale wnioski mają swoje terminy i limity. Zarządca lub zarząd wspólnoty powinni śledzić te możliwości aktywnie – jeśli tego nie robią, warto samodzielnie zapytać o plany i źródła finansowania na zebraniu rocznym.
